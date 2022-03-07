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Грузовик протаранил ворота посольства РФ в Ирландии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Грузовик протаранил ворота посольства РФ в Ирландии

Полиция Ирландии задержала мужчину, который на грузовике протаранил ворота посольства России в Дублине на фоне протестов против российской агрессии в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Irish Times.

В результате инцидента, произошедшего в понедельник после обеда, 7 марта, никто не пострадал.

Грузовик с большим прицепом въехал задним ходом в ворота, когда у посольства РФ в Дублине продолжался протест из-за агрессии Москвы против Украины. После инцидента раздались возгласы "браво" и "молодец".

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Перед приездом полицейских мужчина заявил, что хочет, чтобы посол и его коллеги покинули эту свободную страну.

Отмечается, что протесты перед зданием российской дипмиссии продолжаются более 10 дней. Демонстранты уже неоднократно обливали вход в посольство красной краской и делали надписи граффити "нацисты" и "кровь на ваших руках".

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Топ комментарии
+39
Браво, айріші. Кацапам ніде не раді.
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07.03.2022 17:59
+33
В Нью-Йорке "изобретательный" россиянин решил наклеить на машину свастику с буквой Z. Но после этого его машина внезапно "сломалась".


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07.03.2022 18:08
+28
iрландський бандеромобiль
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07.03.2022 18:01
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Без вибухівки?... Шкода((
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07.03.2022 17:58 Ответить
На вулиці Левицького у Львові питають у діда: - Як краще попасти в російське

консульство? Дід трохи поміркував, відповідає: - Мабуть що з гранатомета.
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07.03.2022 19:02 Ответить
Браво, айріші. Кацапам ніде не раді.
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07.03.2022 17:59 Ответить
Це наші бандІРАвці
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07.03.2022 18:08 Ответить
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
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07.03.2022 18:59 Ответить
Святий Патрик, що ти робиш...))
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07.03.2022 18:00 Ответить
Дайте хлопцю джавеліна !
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07.03.2022 18:01 Ответить
Бандеросмузи вам в помощь.
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07.03.2022 18:01 Ответить
iрландський бандеромобiль
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07.03.2022 18:01 Ответить
Руское посольство иди на *** вслед за кораблём, . Скоро русню будут отовсюду гнать
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07.03.2022 18:02 Ответить
В Нью-Йорке "изобретательный" россиянин решил наклеить на машину свастику с буквой Z. Но после этого его машина внезапно "сломалась".


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07.03.2022 18:08 Ответить
*** я жду когда мне такой попадётся
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07.03.2022 18:53 Ответить
надеюсь в полиции мужику пожали руку и отпустили
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07.03.2022 18:03 Ответить
нє.
думаю, таки відпустили, але точно догану винесли, що далі воріт не просунувся((
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07.03.2022 18:07 Ответить
...а потім один сказав - Слава Україні! а другий відповів - Героям Слава!
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07.03.2022 18:13 Ответить
так ось ти який, бандеромобіль?!
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07.03.2022 18:05 Ответить
Скоро русню будут ******* везде за просто так
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07.03.2022 18:07 Ответить
Ірландці розуміють українців краще, ніж інші. Там з їхньою мовою ситуація ще гірша ніж в Україні. Ми для них є прикладом національного відродження. Я так думаю...
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07.03.2022 18:11 Ответить
Прям какая-то русофобия
Россия на столько «великая» страна, что пинка ей не дал под задницу только ленивый
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07.03.2022 18:12 Ответить
Це той випадок, коли куди не подивись - скрізь жопа.
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07.03.2022 18:15 Ответить
видела, красиво !!! Ещё петуха (герб) рядом на столбе облили красной краской
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07.03.2022 18:14 Ответить
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07.03.2022 18:16 Ответить
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07.03.2022 18:17 Ответить
понять прастіть
дипмісії кацапів суворий штраф щоб воріт не ставили де фури їздять
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07.03.2022 18:30 Ответить
Ініціатива добра! Далі по всьому світу?
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07.03.2022 18:24 Ответить
допоміг відкрити двері- тепер на вихід.ваньки!
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07.03.2022 18:30 Ответить
Лютий ірландський бандерівець!

Респект водію!
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07.03.2022 18:35 Ответить
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07.03.2022 18:41 Ответить
Тисячі людей #StandWithUkraine
Дублін, Ірландія.
https://www.facebook.com/100002354732723/videos/pcb.4872953626126414/492096555821695
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07.03.2022 18:43 Ответить
молодцы ирландцы!так держать !дави русню!
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07.03.2022 18:43 Ответить
І запустило ***** денацифікацію проти русні по всьому світу...
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07.03.2022 18:46 Ответить
Эвакуируйте свои диппреставительства и граждан из паРашки сейчас пока не поздно, потом вам стыдно будет, что не сделали этого раньше, не оставляйте их заложниками преступного режима кремлевского орка!
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07.03.2022 19:04 Ответить
Увесь Світ ненавидить Путіна.
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07.03.2022 19:07 Ответить
Tiocfaidh ár lá! 🇺🇦 🇮🇪
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07.03.2022 19:11 Ответить
Éirinn go Brách
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07.03.2022 19:55 Ответить
 
 