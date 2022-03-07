Грузовик протаранил ворота посольства РФ в Ирландии
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Полиция Ирландии задержала мужчину, который на грузовике протаранил ворота посольства России в Дублине на фоне протестов против российской агрессии в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Irish Times.
В результате инцидента, произошедшего в понедельник после обеда, 7 марта, никто не пострадал.
Грузовик с большим прицепом въехал задним ходом в ворота, когда у посольства РФ в Дублине продолжался протест из-за агрессии Москвы против Украины. После инцидента раздались возгласы "браво" и "молодец".
Перед приездом полицейских мужчина заявил, что хочет, чтобы посол и его коллеги покинули эту свободную страну.
Отмечается, что протесты перед зданием российской дипмиссии продолжаются более 10 дней. Демонстранты уже неоднократно обливали вход в посольство красной краской и делали надписи граффити "нацисты" и "кровь на ваших руках".
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консульство? Дід трохи поміркував, відповідає: - Мабуть що з гранатомета.
думаю, таки відпустили, але точно догану винесли, що далі воріт не просунувся((
Россия на столько «великая» страна, что пинка ей не дал под задницу только ленивый
дипмісії кацапів суворий штраф щоб воріт не ставили де фури їздять
Респект водію!
Дублін, Ірландія.
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