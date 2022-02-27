Ирландия закрывает авиапространство для российских самолетов, - глава МИД Ковно
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Правительство Ирландии приняло решение закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в воскресенье глава ирландского МИД Саймон Ковно.
"Ирландия примет меры по закрытию ирландского авиапространства для всех российских воздушных судов", - написал Ковно в твиттере.
Он отметил, что Ирландия поддерживает новый пакет санкций в отношении России, который будут обсуждаться позже в воскресенье главы МИД ЕС.
По данным ирландской службы новостей RTE, решение о закрытии авиапространства вступит в силу после предоставления сообщений о мерах власти.
RTE отмечает, что сейчас нет прямых рейсов из России в Ирландию. Авиакомпания "Аэрофлот" планировала запустить прямые рейсы Дублин-Москва в мае.
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рашка в перде!!!
Слава Україні! Героям слава! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
Німці!°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
о 14:00 по Києву
Закривають повітряний простір для СРУшіх самолЙотов..
Поки що на ТРИ місяці!