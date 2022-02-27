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Ирландия закрывает авиапространство для российских самолетов, - глава МИД Ковно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ирландия закрывает авиапространство для российских самолетов, - глава МИД Ковно

Правительство Ирландии приняло решение закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в воскресенье глава ирландского МИД Саймон Ковно.

"Ирландия примет меры по закрытию ирландского авиапространства для всех российских воздушных судов", - написал Ковно в твиттере.

Он отметил, что Ирландия поддерживает новый пакет санкций в отношении России, который будут обсуждаться позже в воскресенье главы МИД ЕС.

По данным ирландской службы новостей RTE, решение о закрытии авиапространства вступит в силу после предоставления сообщений о мерах власти.

RTE отмечает, что сейчас нет прямых рейсов из России в Ирландию. Авиакомпания "Аэрофлот" планировала запустить прямые рейсы Дублин-Москва в мае.

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https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
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27.02.2022 12:20 Ответить
⚡️Швеция и Бельгия тоже закрыли небо для российских самолетов.
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27.02.2022 12:21 Ответить
Нехилый пошел флешмоб
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27.02.2022 12:44 Ответить
+ Германия
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27.02.2022 12:46 Ответить
сплошная русофобия
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27.02.2022 12:29 Ответить
Широку Атлантику їм в посадку
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27.02.2022 12:29 Ответить
ипать...ну теперь только через Индийский океан...
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27.02.2022 12:30 Ответить
ахаха, большинство рашиских новостных сайтов не загружаются.
рашка в перде!!!
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27.02.2022 12:33 Ответить
Не только по всему миру сейчас идет DDoS атака на кацапских серверов, от новостных до офиса путлера. Работаем! Мы - Легион!
Слава Україні! Героям слава! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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27.02.2022 12:40 Ответить
(дублюю тут)

Німці!°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

о 14:00 по Києву

Закривають повітряний простір для СРУшіх самолЙотов..

Поки що на ТРИ місяці!
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27.02.2022 12:41 Ответить
Так скоро вылететь можно будет только над Северной Кореей,и то не факт
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27.02.2022 12:42 Ответить
вряд ли жирный хомяк будет с умалишенным ****** связываться, ему и так норм
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27.02.2022 12:48 Ответить
Як фанера над Паріжем, москаляка будеш літать.
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27.02.2022 13:15 Ответить
Чем докажеш
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27.02.2022 13:54 Ответить
ты географию учила ? можно и южнее облететь.
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27.02.2022 14:01 Ответить
 
 