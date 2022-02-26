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Румыния (901) авиасообщение (786)

Румыния закрывает авиапространство для российских самолетов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Румыния закрывает авиапространство для российских самолетов

Румыния закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

"Румыния только что присоединилась к другим странам-членам ЕС, запретившим российским авиакомпаниям летать в нашем воздушном пространстве. Румыния призывает всех партнеров и союзников принять такие действия, поскольку мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину, которая подвергается нападению. Украина не одинока, и необходимы санкции против России за ее агрессию", - написал он.

Ранее об аналогичных решениях объявили все страны Балтии, Польша, Болгария и Чехия.

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Первой о закрытии воздушного пространства для россиян заявила Британия – 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот".

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.

В субботу Россия объявила о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из Болгарии, Польши и Чехии.
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Топ комментарии
+28
******* кацы. Были токсичным, стали изгоями.
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26.02.2022 17:45
+20
Тааак, с такими темпами, придется через космос летать, ах, да я забыл, у них же ракеты не летают и батуты не надуты
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26.02.2022 17:46
+15
Кто там еще - Венгрия осталась?, чтобы Европу от оленеводов закрыть.
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26.02.2022 17:46
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******* кацы. Были токсичным, стали изгоями.
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26.02.2022 17:45 Ответить
Тааак, с такими темпами, придется через космос летать, ах, да я забыл, у них же ракеты не летают и батуты не надуты
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26.02.2022 17:46 Ответить
Через северный ледовитый кацам будет быстрее
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26.02.2022 17:46 Ответить
Є куди?
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26.02.2022 17:48 Ответить
dyk chlopcy so Zmeinnogo kazali kudy.
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27.02.2022 06:29 Ответить
Кто там еще - Венгрия осталась?, чтобы Европу от оленеводов закрыть.
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26.02.2022 17:46 Ответить
Европа уже закрыта для сквозных пролетов с территории РФ, только через Украину осталось....
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26.02.2022 17:54 Ответить
Через Украину - ты шутишь?
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26.02.2022 18:07 Ответить
Через Венгрию уже не могут, так как через Украину надо лететь в этом случае)
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26.02.2022 17:54 Ответить
До Венгрии по трубе.
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26.02.2022 18:10 Ответить
Причем, по канализационной.
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26.02.2022 18:50 Ответить
Дякуємо !!!
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26.02.2022 17:47 Ответить
Схоже, Бермудський трикутник розширився і змістився на територію країни-вигнанця?
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26.02.2022 17:48 Ответить
Самый прикол в том, что фашикам те что лезут с рюське миром в Украину лучше самоустранится чтобы пока есть Swift, родители успели снять деньги. Иначе все - ни денег и сыновей мамаши и жены не получат, все сгорит на картах. Умирал ванька за путина и за бесплатно. Хотя, я смотрю что они сюда жрать и бухать приехали.
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26.02.2022 17:51 Ответить
Понятие дэдлайна обретает видимый смысл)
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26.02.2022 18:11 Ответить
Срочно Дарницкому фармкомбинату наладить массовый выпуск настойки боярышника для мышебратьев-освободителей.
По сугубо украинскому рецепту (с добавлением мышьяка - кто не знает -крысиная отрава".
Названия даю для торговой марки бесплатно!:
"Бояра мышебратская".
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26.02.2022 18:42 Ответить
Як всі країни демократичного світу будуть один одному допомагати, то і ніякого НАТО нікому не потрібно буде, і ніхто нікому погрожувати не буде, ні параша, ні кндр, ні кнр.
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26.02.2022 17:52 Ответить
Это правда. А то форма, похоже, за тридцать благополучных безопасных лет заменила собой истинное содержание.
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26.02.2022 18:13 Ответить
теперь им только на искандерах летать...в ад.
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26.02.2022 17:53 Ответить
рашисти не пройдуть

Слава Україні
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26.02.2022 18:02 Ответить
Если не ошибаюсь, то с северо запада до юго запада для русни закрыто уже всё. Осталась тодько Турция (пока) и Северный полюс ))))
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26.02.2022 18:30 Ответить
Грузия только предала - ********** подстилки
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26.02.2022 18:45 Ответить
русский самолет, иди *****!
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26.02.2022 19:08 Ответить
 
 