Румунія закриває авіапростір для російських літаків
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Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску.
"Румунія щойно приєдналася до інших країн-членів ЄС, які заборонили російським авіакомпаніям літати у нашому повітряному просторі. Румунія закликає всіх партнерів і союзників вжити таких дій, оскільки ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну, яка зазнає нападу. Україна не самотня і необхідні санкції проти Росії за її агресію", - написав він.
Нагадаємо, раніше про аналогічні рішення оголосили всі країни Балтії, Польща, Болгарія та Чехія.
Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот".
У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".
В суботу Росія оголосила про закриття свого повітряного простору для літаків з Болгарії, Польщі та Чехії.
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