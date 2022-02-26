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Румунія (665) авіасполучення (598)

Румунія закриває авіапростір для російських літаків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Румунія закриває авіапростір для російських літаків

Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску.

"Румунія щойно приєдналася до інших країн-членів ЄС, які заборонили російським авіакомпаніям літати у нашому повітряному просторі. Румунія закликає всіх партнерів і союзників вжити таких дій, оскільки ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну, яка зазнає нападу. Україна не самотня і необхідні санкції проти Росії за її агресію", - написав він.

Нагадаємо, раніше про аналогічні рішення оголосили всі країни Балтії, Польща, Болгарія та Чехія.

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Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот".

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

В суботу Росія оголосила про закриття свого повітряного простору для літаків з Болгарії, Польщі та Чехії.
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Топ коментарі
+28
******* кацы. Были токсичным, стали изгоями.
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26.02.2022 17:45
+20
Тааак, с такими темпами, придется через космос летать, ах, да я забыл, у них же ракеты не летают и батуты не надуты
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26.02.2022 17:46
+15
Кто там еще - Венгрия осталась?, чтобы Европу от оленеводов закрыть.
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26.02.2022 17:46
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******* кацы. Были токсичным, стали изгоями.
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26.02.2022 17:45 Відповісти
Тааак, с такими темпами, придется через космос летать, ах, да я забыл, у них же ракеты не летают и батуты не надуты
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26.02.2022 17:46 Відповісти
Через северный ледовитый кацам будет быстрее
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26.02.2022 17:46 Відповісти
Є куди?
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26.02.2022 17:48 Відповісти
dyk chlopcy so Zmeinnogo kazali kudy.
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27.02.2022 06:29 Відповісти
Кто там еще - Венгрия осталась?, чтобы Европу от оленеводов закрыть.
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26.02.2022 17:46 Відповісти
Европа уже закрыта для сквозных пролетов с территории РФ, только через Украину осталось....
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26.02.2022 17:54 Відповісти
Через Украину - ты шутишь?
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26.02.2022 18:07 Відповісти
Через Венгрию уже не могут, так как через Украину надо лететь в этом случае)
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26.02.2022 17:54 Відповісти
До Венгрии по трубе.
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26.02.2022 18:10 Відповісти
Причем, по канализационной.
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26.02.2022 18:50 Відповісти
Дякуємо !!!
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26.02.2022 17:47 Відповісти
Схоже, Бермудський трикутник розширився і змістився на територію країни-вигнанця?
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26.02.2022 17:48 Відповісти
Самый прикол в том, что фашикам те что лезут с рюське миром в Украину лучше самоустранится чтобы пока есть Swift, родители успели снять деньги. Иначе все - ни денег и сыновей мамаши и жены не получат, все сгорит на картах. Умирал ванька за путина и за бесплатно. Хотя, я смотрю что они сюда жрать и бухать приехали.
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26.02.2022 17:51 Відповісти
Понятие дэдлайна обретает видимый смысл)
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26.02.2022 18:11 Відповісти
Срочно Дарницкому фармкомбинату наладить массовый выпуск настойки боярышника для мышебратьев-освободителей.
По сугубо украинскому рецепту (с добавлением мышьяка - кто не знает -крысиная отрава".
Названия даю для торговой марки бесплатно!:
"Бояра мышебратская".
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26.02.2022 18:42 Відповісти
Як всі країни демократичного світу будуть один одному допомагати, то і ніякого НАТО нікому не потрібно буде, і ніхто нікому погрожувати не буде, ні параша, ні кндр, ні кнр.
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26.02.2022 17:52 Відповісти
Это правда. А то форма, похоже, за тридцать благополучных безопасных лет заменила собой истинное содержание.
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26.02.2022 18:13 Відповісти
теперь им только на искандерах летать...в ад.
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26.02.2022 17:53 Відповісти
рашисти не пройдуть

Слава Україні
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26.02.2022 18:02 Відповісти
Если не ошибаюсь, то с северо запада до юго запада для русни закрыто уже всё. Осталась тодько Турция (пока) и Северный полюс ))))
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26.02.2022 18:30 Відповісти
Грузия только предала - ********** подстилки
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26.02.2022 18:45 Відповісти
русский самолет, иди *****!
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26.02.2022 19:08 Відповісти
 
 