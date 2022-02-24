Росія закрила небо вздовж українського кордону. КАРТА

Російська Федерація закрила повітряний простір вздовж кордону України. Російська сторона видала відповідне попередження NOTAM для авіації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Росія заборонила авіації літати вздовж всього північно-східного кордону України.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні закрили аеропорти у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.