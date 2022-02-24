УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12146 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
55 177 162
кордон (3102) Росія (47179) авіасполучення (598)

Росія закрила небо вздовж українського кордону. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська Федерація закрила повітряний простір вздовж кордону України. Російська сторона видала відповідне попередження NOTAM для авіації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Росія заборонила авіації літати вздовж всього північно-східного кордону України.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні закрили аеропорти у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

Росія закрила небо вздовж українського кордону 01

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
путин говорил что российских войск в Крыму нет, потом сказал что есть. Потом он говорил что русских войск на Донбассе нет, теперь скажет что есть. Он говорил что русские не фашисты, скоро скажет что русские фашисты - а шо
показати весь коментар
24.02.2022 02:55
+14
В 2014
показати весь коментар
24.02.2022 02:30
+14
Санкции против Аэрофлота сейчас бы в самый раз ввести.
показати весь коментар
24.02.2022 02:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В Киеве тихо все, не было ничего, по крайней мере на Оболони
показати весь коментар
24.02.2022 05:23 Відповісти
Ох, ************....
показати весь коментар
24.02.2022 05:25 Відповісти

Спокойствіє як казав один Карлсон, міняти стрічки на кулеметі і все буде гаразд.
показати весь коментар
24.02.2022 05:59 Відповісти
Та шось воно якесь...старею, напевно. Можно, я тут за вас попаникую трохи, а вы таки правильно - сберегайте спокiй та готуйте зброю?
показати весь коментар
24.02.2022 06:02 Відповісти
Краще гумор ніж паніка - це я так до слова.
показати весь коментар
24.02.2022 06:04 Відповісти
Згоден.
показати весь коментар
24.02.2022 06:05 Відповісти
кожному нашому військовому буде положено 5 га землі за Хутором Михайлівським
показати весь коментар
24.02.2022 07:20 Відповісти
І по п ять рабів
показати весь коментар
24.02.2022 07:23 Відповісти
Кожному)
показати весь коментар
24.02.2022 07:23 Відповісти
Херсон зі сторони Криму чутни Гради.
показати весь коментар
24.02.2022 05:58 Відповісти
доки нічого нового - мабуть це гарно......
показати весь коментар
24.02.2022 05:28 Відповісти
Читай ветку, люди пишут про обстрелы.
показати весь коментар
24.02.2022 05:33 Відповісти
читати трохи вмію, правописання хромае на обидві задні руки..
несправний мабуть...
показати весь коментар
24.02.2022 05:51 Відповісти
попреться кацапня?
от тоді зі всіею поміччю і побачимо ху есть не зелене падло.
показати весь коментар
24.02.2022 05:55 Відповісти
............
показати весь коментар
24.02.2022 06:03 Відповісти
putin annoses military operation on eastern part of Ukraine!
is that news?
if yes - then ye - we have news...
показати весь коментар
24.02.2022 05:40 Відповісти
Ракетные обстрелы Киев, Харьков, Краматорск, Николаев. В Броварах вроде видели пуски ракет ПВО.
показати весь коментар
24.02.2022 05:42 Відповісти
Короче, когда Порошенко вывесил в 19 году плакат Порошенко Путин, который вызвал огромную истерику у нашей свободной прессы был полностью прав. Хотя даже я, который поддерживал Порошенко, считал это всего лишь перестраховкой. Помните об этом теперь. И речь не про Порошенка, а про то как нас одурачила в очередной раз русская пропаганда, навязав нам риторику "устали от войны".
показати весь коментар
24.02.2022 05:20 Відповісти
Николаев. 5-00 - сильные взрывы. Не знаю где, скорее всего, Кульбакинский военный аэродром...
показати весь коментар
24.02.2022 05:21 Відповісти
подтверждаю я тоже слышал
показати весь коментар
24.02.2022 05:56 Відповісти
В Броварах после 5 слышны взрывы.
показати весь коментар
24.02.2022 05:22 Відповісти
это ПВО или прилетело что ?
показати весь коментар
24.02.2022 05:23 Відповісти
ето Киев?
показати весь коментар
24.02.2022 05:57 Відповісти
Киевская обл, под Киевом
показати весь коментар
24.02.2022 06:01 Відповісти
Стоп! Официальных подтверждений нет по Харькову и Николаву.
показати весь коментар
24.02.2022 05:22 Відповісти
подтверждаю! я тоже слышал взрывы в Николаеве
показати весь коментар
24.02.2022 05:30 Відповісти
тут щас много ботов будет рашистских
показати весь коментар
24.02.2022 05:24 Відповісти
летят самолёты, я из Николаев
показати весь коментар
24.02.2022 05:25 Відповісти
может не самолеты а ракеты,я тоже слышал звук
показати весь коментар
24.02.2022 05:31 Відповісти
вполне возможно что боты просто панику нагоняют
показати весь коментар
24.02.2022 05:23 Відповісти
боты ***** !!! гандон По крамахе точно взрывы, сейчас в стороне гдето за славянском тоже взрывы, похоже на град
показати весь коментар
24.02.2022 05:31 Відповісти
В Києві тихо. Проспектом Бандери неспішно їздять машини. Всі сплять.
показати весь коментар
24.02.2022 05:24 Відповісти
На харьковском слышно было взрывов. 1 потом 3 потом 1
показати весь коментар
24.02.2022 05:27 Відповісти
Брешеш. я від вибухів прокинулась вже, точно 4 було.
показати весь коментар
24.02.2022 05:28 Відповісти
О, знову вибух......
показати весь коментар
24.02.2022 05:29 Відповісти
На Оболоні нічого не було. Вікна в домах не горять, люди сплять. Світло, газ, зв"язок, інтернет є.
показати весь коментар
24.02.2022 05:30 Відповісти
какие нах боты, что бахкало не понятно, через 2 окна было отчетливо слышно
показати весь коментар
24.02.2022 05:26 Відповісти
наркоманы в ООН продолжают крутить старую шарманку:

5:22
Антониу Гутерриш: Остановите свои войска
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к президенту Путину с призывом «дать миру шанс».
показати весь коментар
24.02.2022 05:26 Відповісти
Я думаю, что раньше или позже Россия будет денуклиазирована или как это называется. Угрожать ядерной войной, чтобы захватить другую страну - такой дикости никто еще себе не позволял.
показати весь коментар
24.02.2022 05:30 Відповісти
Смотрю CNN - прямая трансляция из Киева и Харькова - нет ничего о взрывах
показати весь коментар
24.02.2022 05:27 Відповісти
есть на сайте CNN
показати весь коментар
24.02.2022 05:32 Відповісти
боты ****** тут
показати весь коментар
24.02.2022 05:27 Відповісти
У нас літають літаки.(наші)...Житомир.
показати весь коментар
24.02.2022 05:27 Відповісти
У Київі було чути вибухи і пролітали літаки.
показати весь коментар
24.02.2022 05:27 Відповісти
Знову бахнуло!
показати весь коментар
24.02.2022 05:29 Відповісти
В Киеве опять 3 баха только что
показати весь коментар
24.02.2022 05:31 Відповісти
Та ДЕ????
показати весь коментар
24.02.2022 05:33 Відповісти
На Троєщині, Київ , чутно було вибухи, але десь наче збоку Чернігова, годині о 05.00 почалось- зараз тихо.
показати весь коментар
24.02.2022 05:33 Відповісти
Действительно была Атака - Говорят что ПВО Украины лупашило непонятно что в небе. Несколько ракет пропустили.
показати весь коментар
24.02.2022 05:40 Відповісти
Идет атака ракетами - Работает ПВО Украины по ним
показати весь коментар
24.02.2022 05:41 Відповісти
Как раз идет заседание ООН по вопросу Украины, а Пуйло ложило на всех, похоже начинает вторжение, прямо насмехается над всем миром
показати весь коментар
24.02.2022 05:44 Відповісти
ПВО похоже справилось - есть видео даже как сбивают в небе что то
показати весь коментар
24.02.2022 05:46 Відповісти
пруфы?
показати весь коментар
24.02.2022 05:56 Відповісти
Лахта, які тобі пруфи -- іди на х*р.
показати весь коментар
24.02.2022 06:03 Відповісти
Дай Боже смерті агресору і щоб Московія накрилася мідним тазом.
показати весь коментар
24.02.2022 06:02 Відповісти
Ну что фашисты кацапские - теперь Украина 100% получит лучшие ПВО мира и можете засунуть свои ракеты себе - сами знаете куда.
показати весь коментар
24.02.2022 05:47 Відповісти
Харків - в сторону аерпорта прильоти чогось незрозумілого.
показати весь коментар
24.02.2022 06:01 Відповісти
только что в Николаеве еще 2 взрыва в стороне Кульбакинского военного аэродрома
показати весь коментар
24.02.2022 06:06 Відповісти
и было слышно как пролетал низко самолет
показати весь коментар
24.02.2022 06:07 Відповісти
ЯСНО ОДНЕ - КАЦАПСЬКІ ШАКАЛИ ЗАСЦЯЛИ ПУСКАТИ ПІХОТУ ПЕРШОЮ, ТІЛЬКИ РАКЕТНІ І АРТУДАРИ.
Ох уж ці расєйськіє смєлиє вітязі
показати весь коментар
24.02.2022 07:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 