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Росія закрила небо вздовж українського кордону. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська Федерація закрила повітряний простір вздовж кордону України. Російська сторона видала відповідне попередження NOTAM для авіації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
Росія заборонила авіації літати вздовж всього північно-східного кордону України.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні закрили аеропорти у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.
Топ коментарі
+17 Виктор Дийнега
показати весь коментар24.02.2022 02:55
+14 Олег Марков 85fe8355
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+14 John Lester
показати весь коментар24.02.2022 02:41
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Спокойствіє як казав один Карлсон, міняти стрічки на кулеметі і все буде гаразд.
несправний мабуть...
от тоді зі всіею поміччю і побачимо ху есть не зелене падло.
is that news?
if yes - then ye - we have news...
5:22
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