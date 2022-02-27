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Ірландія закриває авіапростір для російських літаків, - глава МЗС Ковні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ірландія закриває авіапростір для російських літаків, - глава МЗС Ковні

Уряд Ірландії ухвалив рішення закрити повітряний простір країни для російських літаків

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у неділю глава ірландського МЗС Саймон Ковні.

"Ірландія вживе заходів для закриття ірландського авіапростору для усіх російських повітряних суден", - написав Ковні у твіттері.

Він зазначив, що Ірландія підтримує новий пакет санкцій стосовно Росії, який обговорюватимуть пізніше в неділю глави МЗС ЄС.

За даними ірландської служби новин RTE, рішення про закриття авіапростору набуде чинності після надання повідомлень про заходи влади.

RTE зазначає, що зараз немає прямих рейсів із Росії в Ірландію. Авіакомпанія "Аерофлот" планувала запустити прямі рейси Дублін-Москва у травні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія закриває авіапростір для російських літаків
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Скрябін - Бандерштатівські коломийки(live @ Бандерштат'14)

https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
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27.02.2022 12:20 Відповісти
⚡️Швеция и Бельгия тоже закрыли небо для российских самолетов.
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27.02.2022 12:21 Відповісти
Нехилый пошел флешмоб
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27.02.2022 12:44 Відповісти
+ Германия
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27.02.2022 12:46 Відповісти
сплошная русофобия
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27.02.2022 12:29 Відповісти
Широку Атлантику їм в посадку
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27.02.2022 12:29 Відповісти
ипать...ну теперь только через Индийский океан...
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27.02.2022 12:30 Відповісти
ахаха, большинство рашиских новостных сайтов не загружаются.
рашка в перде!!!
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27.02.2022 12:33 Відповісти
Не только по всему миру сейчас идет DDoS атака на кацапских серверов, от новостных до офиса путлера. Работаем! Мы - Легион!
Слава Україні! Героям слава! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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27.02.2022 12:40 Відповісти
(дублюю тут)

Німці!°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

о 14:00 по Києву

Закривають повітряний простір для СРУшіх самолЙотов..

Поки що на ТРИ місяці!
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27.02.2022 12:41 Відповісти
Так скоро вылететь можно будет только над Северной Кореей,и то не факт
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27.02.2022 12:42 Відповісти
вряд ли жирный хомяк будет с умалишенным ****** связываться, ему и так норм
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27.02.2022 12:48 Відповісти
Як фанера над Паріжем, москаляка будеш літать.
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27.02.2022 13:15 Відповісти
Чем докажеш
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27.02.2022 13:54 Відповісти
ты географию учила ? можно и южнее облететь.
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27.02.2022 14:01 Відповісти
 
 