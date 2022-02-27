Фінляндія закриває авіапростір для російських літаків

Фінляндія приєдналася до країн, які закривають свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на вторгнення РФ до України.

Про це 27 повідомив в у твітері міністр транспорту й комунікацій країни Тімо Харакка, інформує Цензор.НЕТ.

"Фінляндія готує закриття повітряного простору для російських літаків", - написав він.

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