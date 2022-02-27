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Фінляндія закриває авіапростір для російських літаків
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Фінляндія приєдналася до країн, які закривають свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на вторгнення РФ до України.
Про це 27 повідомив в у твітері міністр транспорту й комунікацій країни Тімо Харакка, інформує Цензор.НЕТ.
"Фінляндія готує закриття повітряного простору для російських літаків", - написав він.
Топ коментарі
+12 Muron
показати весь коментар27.02.2022 08:35
+9 Lvbnhj
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показати весь коментар27.02.2022 08:36
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- У нас такі гори, що як гукнеш то ехо 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину та й американець кричить:
- Hello !!!
Ехо:
- Hello- ello- llo- o .
А Українець каже :
- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.
Американець?
- Ну поїхали подивимося.
Вилазять вони на Говерлу і Українець:
- В Карпатах москаль !!!
Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
Источник: 47news
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Харкова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
- Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.