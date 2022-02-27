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Фінляндія закриває авіапростір для російських літаків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фінляндія закриває авіапростір для російських літаків

Фінляндія приєдналася до країн, які закривають свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на вторгнення РФ до України.

Про це 27 повідомив в у твітері міністр транспорту й комунікацій країни Тімо Харакка, інформує Цензор.НЕТ.

"Фінляндія готує закриття повітряного простору для російських літаків", - написав він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Зустрілися Українець з американцем і в них зайшла розмова про гори. Американець говорить:

- У нас такі гори, що як гукнеш то ехо 5 хвилин триває.

Українець:

- Ну то їдем подивимось.

Вилізають на вершину та й американець кричить:

- Hello !!!

Ехо:

- Hello- ello- llo- o .

А Українець каже :

- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.

Американець?

- Ну поїхали подивимося.

Вилазять вони на Говерлу і Українець:

- В Карпатах москаль !!!

Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?

Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?

Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
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27.02.2022 08:35
+9
Коротко. Мордор повинен бути знищений
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27.02.2022 08:34
+7
До магазину заходить чоловік та й питає:
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.

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27.02.2022 08:36
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Коротко. Мордор повинен бути знищений
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27.02.2022 08:34 Відповісти
Зустрілися Українець з американцем і в них зайшла розмова про гори. Американець говорить:

- У нас такі гори, що як гукнеш то ехо 5 хвилин триває.

Українець:

- Ну то їдем подивимось.

Вилізають на вершину та й американець кричить:

- Hello !!!

Ехо:

- Hello- ello- llo- o .

А Українець каже :

- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.

Американець?

- Ну поїхали подивимося.

Вилазять вони на Говерлу і Українець:

- В Карпатах москаль !!!

Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?

Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?

Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
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27.02.2022 08:35 Відповісти
Як варіант: *****!... *****... *****...*****...
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27.02.2022 08:42 Відповісти
але то вже ехо не тільки Карпатами)
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27.02.2022 08:48 Відповісти
До магазину заходить чоловік та й питає:
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.

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27.02.2022 08:36 Відповісти
⚡️В Санкт-Петербурге финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством.

Источник: 47news
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27.02.2022 08:37 Відповісти
Народ сам растерзает этого больного карлика.
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27.02.2022 08:37 Відповісти
Русские свинособаки могут как я понял путешествовать или в город Усть *********, или в Большие Бадунцы. Северная Корея ***** 😂
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27.02.2022 08:38 Відповісти
Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста. Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав. Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось. Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося? - Точно, - віказує рибка. - Ну тоді заливай бетоном до краю паркана



У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Харкова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
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27.02.2022 09:10 Відповісти
Ай харашо. Скоро у окупованому Кенінсберзі казламорді щі коштуватимуть шо суп із черепахи , а рєпа шо ананаси.
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27.02.2022 08:40 Відповісти
- Куме, я чув ваш син у москві працює.

- Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.
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27.02.2022 08:42 Відповісти
 
 