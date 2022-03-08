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Українські бійці захопили парадний танк росіян у Сумах. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Сумах захисники України захопили російський парадний танк – він був цілий і над ним майорів прапор РФ.
Цензор.НЕТ інформує, посилаючись на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.
Українці активно замінюють російський прапор на техніці на жовто-блакитні стрічки. Є відео. Обережно, нецензурна лексика.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ранковий улов", - бійці сумської тероборони захопили у полон партію російських окупантів. ВIДЕО
Топ коментарі
+67 вставай
показати весь коментар08.03.2022 10:52
+49 буков
показати весь коментар08.03.2022 10:46
+39 Анатолий Воробей 64c537e3
показати весь коментар08.03.2022 10:50
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Формальное действо с чужими портретами, розданными по разнарядке, наполняется для них неким смыслом, когда можно ощущать личную непосредственную причастность к истории. Они так долго участвовали в карнавале победобессия в чужих костюмах, а теперь они могут ощутить себя главными действующими персонажами и почувствовать, что весь этот карнавал в их честь.
Как пить дать - повылазят все даже с портретами пропавших без вести.
На месте путина стоило бы отменить сие некрафильное шествие, способное рассекретить масштаб расейской жопы.
- для захоплення Києва формується штурмове угруповання, до котрого включають підрозділи Росгвардії (Грозний), 27 загін СпП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центр СпП Росгвардії "Вітязь" (Москва) та приватну військову компанію "Ліга" (колишня "Вагнер", ребрендінг там у них). Тобто у противника НЕ ЛИШИЛОСЯ військ, з котрих можна сформувати штурмовий ешелон. У справу кидають поліційні сили, котрі доповнюють взагалі приватною конторою. Не варто вважати ПВК якимись надлюдьми - звичайні найманці, підготовлені трохи краще за тих, кого ми вже тут переробили на добрива.
Пенсіонінформбюро також наголошує на тому, що ЗСУ та інші сили оборони ЛИШЕ почистили російську картопельку, бійці з низькою мотивацією або склали зброю, або вмерли. Ті, хто лишився, будуть битися набагато впертіше, вони - носії шовіністичної ідеології великоросів. Наша задача - не переконати їх у неправоті, а знищити цю ідеологію. Бої стануть набагато складнішими.
Україно, вперед!
1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10. Цигани з трактором
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