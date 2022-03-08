Українські бійці захопили парадний танк росіян у Сумах. ВIДЕО

У Сумах захисники України захопили російський парадний танк – він був цілий і над ним майорів прапор РФ.

Цензор.НЕТ інформує, посилаючись на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

Українці активно замінюють російський прапор на техніці на жовто-блакитні стрічки. Є відео. Обережно, нецензурна лексика.

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