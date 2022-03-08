УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13991 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
48 006 51
армія РФ (13443) війна (56174) Суми (392) танк (1647) ЗСУ (5690)

Українські бійці захопили парадний танк росіян у Сумах. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Сумах захисники України захопили російський парадний танк – він був цілий і над ним майорів прапор РФ.

Цензор.НЕТ інформує, посилаючись на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

Українці активно замінюють російський прапор на техніці на жовто-блакитні стрічки. Є відео. Обережно, нецензурна лексика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ранковий улов", - бійці сумської тероборони захопили у полон партію російських окупантів. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+67
Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10🔥

1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10. Цигани з трактором

@kievmap
показати весь коментар
08.03.2022 10:52
+49
Парадні танки зазвичай не воюють, щось в москалів пішло не так.
показати весь коментар
08.03.2022 10:46
+39
Україна відхилила заявки НАТО про вступ до Сумської, Миколаївської, Київської, Чернігівської тероборони.
показати весь коментар
08.03.2022 10:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На них можуть бути маяки!
показати весь коментар
08.03.2022 10:45 Відповісти
Какие нах маяки...максимум это куча гавна после обосравшегося винторогого скота...
показати весь коментар
08.03.2022 10:52 Відповісти
Це і є кацапський «майак» - на нього страшні мухи-бомбовози летять із расєі.
показати весь коментар
08.03.2022 11:17 Відповісти
обесточить и проверить. делается легко
показати весь коментар
08.03.2022 10:55 Відповісти
маячек с автономным питанием обычно, просыпается раз в сутки, смотрит положение по спутникам, отсылает сообщение на сервер, и засыпает обратно чтобы не вычислил сканер. батарейки хватает на пять лет. так работают автомобильные противоугонные маячки.
показати весь коментар
08.03.2022 11:22 Відповісти
автоугонщики эти штуки уже давно освоили.
показати весь коментар
08.03.2022 11:30 Відповісти
Парадні танки зазвичай не воюють, щось в москалів пішло не так.
показати весь коментар
08.03.2022 10:46 Відповісти
Ага- геть усе пішло не так.
показати весь коментар
08.03.2022 10:48 Відповісти
Не - "Обережно, нецензурна лексика", а - "Обережно, російська мова". В українській мові нецензурної лексики нема.
показати весь коментар
08.03.2022 10:46 Відповісти
ниче, этот танк еще поучаствует в параде на москве. С украинским флагом
показати весь коментар
08.03.2022 10:47 Відповісти
Мені цікаво чи буде у москалі цього року парад на 9 травня. І яка там буде техніка - лісапеди і мотоблоки, чи буде хоч один танк
показати весь коментар
08.03.2022 10:49 Відповісти
мультики покажут как всегда аналоговнетные
показати весь коментар
08.03.2022 11:06 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 11:11 Відповісти
Зараз на нього Гундяй нападе.
показати весь коментар
08.03.2022 11:17 Відповісти
Будуть картонні корбки-макети носити ..
показати весь коментар
08.03.2022 11:17 Відповісти
😁😂
показати весь коментар
08.03.2022 12:34 Відповісти
Ага. И они, как в 41-ом, прямо с красной площади в бой, бо это будут последние ходячие.
показати весь коментар
08.03.2022 12:54 Відповісти
А Вы представьте себе, какой "бессмертный полк" с двадцатилетними дедами на палках пройдётся по всей расее в этом году на 9-ое мая!
показати весь коментар
08.03.2022 13:01 Відповісти
Они сделают вид, что их не было. И будут вещать со всех утюгов, как помнят, что их деды воевали и сами они против войны. Наш дед дошедший с Жуковым до Берлина, точно в гробу переворачивается.
показати весь коментар
08.03.2022 13:17 Відповісти
А я думаю - обязательно повылазят.
Формальное действо с чужими портретами, розданными по разнарядке, наполняется для них неким смыслом, когда можно ощущать личную непосредственную причастность к истории. Они так долго участвовали в карнавале победобессия в чужих костюмах, а теперь они могут ощутить себя главными действующими персонажами и почувствовать, что весь этот карнавал в их честь.
Как пить дать - повылазят все даже с портретами пропавших без вести.
На месте путина стоило бы отменить сие некрафильное шествие, способное рассекретить масштаб расейской жопы.
показати весь коментар
08.03.2022 13:47 Відповісти
Заплакав од радості.
показати весь коментар
08.03.2022 13:29 Відповісти
Україна відхилила заявки НАТО про вступ до Сумської, Миколаївської, Київської, Чернігівської тероборони.
показати весь коментар
08.03.2022 10:50 Відповісти
НАТО вступить до полку "Азов"?
показати весь коментар
08.03.2022 10:52 Відповісти
Ну, не знаю, там суворий відбір…
показати весь коментар
08.03.2022 10:56 Відповісти
По крайней мере, ссыкунов там нет и не берут!
показати весь коментар
08.03.2022 15:03 Відповісти
- під Ірпенем, Бучею та Гостомелем помічені БТГр від 98 вдд та 155 обрмп. Ці військові частини перебували за територією України в якості резервів, тобто це і є той останній огірок, про котрий ми говорили днями. Маю нагадати, що в боях за Луганський аеропорт львівські десантники вже били 98 вдд, зокрема в рукопашних схватках, після відходу наших з вщент розбитого летовища росіяни дві доби боялися туди зайти. У літню спеку 2014 року там вмирали кинуті своїми без води і меддопомоги російські поранені. Зараз відбудеться так само, єдина різниця - кинуті своїми іванівські десантники будуть замерзати. Присутність морської піхоти аж з Владивостока говорить про те, що в Україну пригнали ВСЕ більш-менш боєздатне. Я б зрозумів застосування морської піхоти на Київському морі, але в Ірпені?
- для захоплення Києва формується штурмове угруповання, до котрого включають підрозділи Росгвардії (Грозний), 27 загін СпП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центр СпП Росгвардії "Вітязь" (Москва) та приватну військову компанію "Ліга" (колишня "Вагнер", ребрендінг там у них). Тобто у противника НЕ ЛИШИЛОСЯ військ, з котрих можна сформувати штурмовий ешелон. У справу кидають поліційні сили, котрі доповнюють взагалі приватною конторою. Не варто вважати ПВК якимись надлюдьми - звичайні найманці, підготовлені трохи краще за тих, кого ми вже тут переробили на добрива.
Пенсіонінформбюро також наголошує на тому, що ЗСУ та інші сили оборони ЛИШЕ почистили російську картопельку, бійці з низькою мотивацією або склали зброю, або вмерли. Ті, хто лишився, будуть битися набагато впертіше, вони - носії шовіністичної ідеології великоросів. Наша задача - не переконати їх у неправоті, а знищити цю ідеологію. Бої стануть набагато складнішими.
Україно, вперед!
показати весь коментар
08.03.2022 10:52 Відповісти
Життя ******** не дати ! Палити каленним залізом тіх , хто таке чинив з нашими людми в Ірпені , Гостомелі ,Бучі.
показати весь коментар
08.03.2022 11:24 Відповісти
Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10🔥

1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10. Цигани з трактором

@kievmap
показати весь коментар
08.03.2022 10:52 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 11:14 Відповісти
😂👍
показати весь коментар
08.03.2022 12:35 Відповісти
На параді в травні на масквабаді будуть лише поліцаї і діди на палках
показати весь коментар
08.03.2022 10:52 Відповісти
думаю,фуйло ще трохи приберіг своїх кріпосних давити.
показати весь коментар
08.03.2022 11:03 Відповісти
и пиво по 24гривні
показати весь коментар
08.03.2022 13:09 Відповісти
2йпо счёту
показати весь коментар
08.03.2022 10:55 Відповісти
Таки танк готувався для параду в Києві але ні, свято пройде в Масквабаде під гімн України.
показати весь коментар
08.03.2022 10:56 Відповісти
кацапский военторг на службе Укрианы. молодцы хлопцы
показати весь коментар
08.03.2022 10:57 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 10:58 Відповісти
Вони вже готові до параду.
показати весь коментар
08.03.2022 11:26 Відповісти
Кацапським воякам не дадуть повернутись до матишкирусі, щоб вони не розповідали іншим воякам і ваті, як їх тут роз@башили
показати весь коментар
08.03.2022 11:01 Відповісти
Всё, что есть уже кидают в бой... И до сраки )
показати весь коментар
08.03.2022 11:03 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 11:04 Відповісти
РСЗО Ураган. Пишу для форумчан, кто не знает.
показати весь коментар
08.03.2022 11:11 Відповісти
в наших називають смерч
показати весь коментар
08.03.2022 11:30 Відповісти
Нет. РСЗО Смерч другая,более мощная,чем Ураган.
показати весь коментар
08.03.2022 11:32 Відповісти
Смерч крупнее.
показати весь коментар
08.03.2022 11:40 Відповісти
Після нашої перемоги треба обов'язково у Києві треба створити музей трофеїв рашисткої техніки. На згадку нащадкам, щоб не забули, які вони сусіди московити
показати весь коментар
08.03.2022 11:06 Відповісти
А хто сказав щось "проти"?! Наші предки після перемог завжди проносили на парадах трофеї - зброю (особливо гармати) і знамена переможеного війська От і ми в парадній колоні повинні показать підрозділи ЗСУ, озброєні трофейною технікою москалів!!! Я навіть не заперечу, коли на передній броні (на час параду) розкладуть російські "триколори" - це для них буде ще більшою ганьбою!!!
показати весь коментар
08.03.2022 11:20 Відповісти
І ще на "триколори" посадити нагодованих собак!
показати весь коментар
08.03.2022 12:03 Відповісти
Ну то Ви вже занадто-собачек потрiбно кормить...
показати весь коментар
08.03.2022 12:40 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 11:12 Відповісти
Обережно,нецензурна лексика??? *****,я вас прошу..тільки не зараз про політкоректність.
показати весь коментар
08.03.2022 13:16 Відповісти
 
 