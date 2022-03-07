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"Ранковий улов", - бійці сумської тероборони захопили у полон партію російських окупантів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці сумської територіальної оборони захопили у полон партію російських окупантів.

Відповідне відео з'явилося сьогодні у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранковий улов сумської територіальної оборони", - йдеться у коментарі під відео. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники Маріуполя знищили 40 окупантів, двох взяли у полон, – Геращенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+88
Калмыков - бурятами, бурятов - калмыками... Делов-то!
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07.03.2022 11:46
+64
- Сколько бурятов может поместиться в "Запорожце"?

- Сотня! Четверо на сиденьях и девяносто шесть в пепельнице
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07.03.2022 11:47
+41
плять, это ж кормить их теперь калмыков с бурятами
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07.03.2022 11:39
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бурят? Как я рад), нетленная классика кабзона
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07.03.2022 12:20 Відповісти
Хто цю чукчу буде шукать? Ніхто. У нього вдома напевне і не знають що він в армії.
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07.03.2022 12:23 Відповісти
Розсмішив... А в нього є те "вдома"?
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07.03.2022 14:26 Відповісти
Домашня адреса: східне болото, третя юрта зліва
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07.03.2022 17:19 Відповісти
В часи другої світової німці найгірше ставились до полонених рюзьге свиней, знаєте зараз я їх розумію.
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07.03.2022 12:23 Відповісти
В Сирецькому концтаборі вже на момент його організації в охороні були різні азіати(продадуть всих і вся)... з часом німці українців відпускали додому, залишали лише кацапів, свинособачий нрав ціх істот був відомий ще з давніх часів...
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07.03.2022 12:37 Відповісти
не ображайте,будь ласка,собачок
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07.03.2022 12:40 Відповісти
А собак,що можна ображати😉
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18.03.2022 07:16 Відповісти
Він хоч знав, де ця Україна? Для нього виїзд до Улан-Уде не аби-яка подія.
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07.03.2022 12:37 Відповісти
пусть своих мертвяков соберут, сложат в штабеля а потом и их в расход
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07.03.2022 12:38 Відповісти
от нахріна на цю мерзоту ще харчі переводити,відправити їх до кобздона і всі справи
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07.03.2022 12:38 Відповісти
коли вже вимруть ці вимираючі народи разом з москалями?
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07.03.2022 12:41 Відповісти
Парни что ж вы спайпера жалеете бурятского? Или он тоже холостыми в воздух стрелял? Отпилите его голову, она на мяч футбольный похожа.
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07.03.2022 12:44 Відповісти
Со всей рашки пушечное мясо бросают... Уже и калмыки пошли...
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07.03.2022 12:46 Відповісти
Коренные русские, красавцы и девы писанные:
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07.03.2022 14:15 Відповісти
Я бывала в России. Там полно таких, что не разберешь, кто они... В Поволжье, например. Говорят, что русские, а по виду, как казахи.
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07.03.2022 15:10 Відповісти
Они сами про себя говорят: "Нос - плюский, глаз - узкий, совсем русский!"
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07.03.2022 16:37 Відповісти
Путін Гітлеровіч отримує доклад
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07.03.2022 12:55 Відповісти
читаю ці новини, як найкращий роман, які ж у нас чоловіки нейимовірні! Слава героям!
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07.03.2022 13:09 Відповісти
Бачить вільна Україна, І Дніпро, і кручі
Як здихають тисячами, москалі *****!
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07.03.2022 13:10 Відповісти

срана кацапо-орда ! сраний рюзьгемiр !

щоб вони всi повиздихали.
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07.03.2022 13:30 Відповісти
Украинцы!!....Как видите на бойню с украинцами из россии посылают в основном узкоглазых , косоглазых , плосколицых и прочих людей многонациональной страны!!А почемуу-то нет или почти нет этих самых ********** россиян!! Что они белых кровей?? или вовремя смогли откупиться от военкоматов??? Засранцы!! И все не знали , что едут в Украину на войну!!Врут нагло , падлы , как и ихний пуйло-*****!!
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07.03.2022 13:32 Відповісти
Знаєш як жаба цицькі дає? (c)
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07.03.2022 13:41 Відповісти
Боюсь, що наша українська міфічна жаба погребує давати цицьку такій бридкій фізіомордії
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07.03.2022 14:57 Відповісти
якийсь **** чурок опухший приіхав в УКРАІНУ нас вбивати думаю його треба обміняти на ШОЙГУ він також чурок той поц шойгу
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07.03.2022 13:50 Відповісти
Воно - покусаний в очі бджолами монголо-кацап.
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07.03.2022 17:21 Відповісти
Щоб не стати рабами, вбиваємо паразитів РФ де тільки бачимо. Якщо ворог не здається, його знищують.
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07.03.2022 13:51 Відповісти
На фразі «жаба цицьки дає» бурят завис.
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07.03.2022 13:52 Відповісти
Умоляю по 2 вістрелі в каждое колено . пов"язочка и отвести до линии разгарничения. Хай РАЗОРЯТЬ пенсионній фонд *********.
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07.03.2022 14:26 Відповісти
После этого не ходят и эту рвань придется нашим ёще и на носилках переть. Указательные пальцы навсегда "отучить" от курка садовым секатором.
А еще лучше радикально.
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07.03.2022 15:21 Відповісти
І знову ця вузькоглаза срань і рвань.Не годяться навіть на добриво
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07.03.2022 14:26 Відповісти
калмики - єдиний етнос буддистів у Європі і знаходиться у РФ. вони хоч знають щоб зберегтись - треба бути миролюбним етносом. зовсім без батьківської уваги залишилися. але ***** замінив їх батьків - вони зрадили своїм батькам. тільки кара - окупантам будь якої зовнішності на боці РФ.
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07.03.2022 14:32 Відповісти
ПЕРВЫЙ НА ВИДЕО ЯВНЫЙ ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН ПУТИНА И ШОЙГУ !)
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07.03.2022 14:43 Відповісти
ребята! шо то ***** мутит. сколько смотрю ролики одни отбросы ну не может быть что бы в *****стане такая армия была вся поголовно. броню машины как будто на свалке собрали как это может быть в бтр вместо кресла табуретка стояла. служил я в этом Улан Уде ст. Дивизионная дак это были бойцы заглядения а это как то наверное собрал бомжей и вытолкали через границу. служил я там в 1964-65 годах. может что дисциплина была еще Жукова при мне был Малиновский.
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07.03.2022 14:46 Відповісти
Я пишу російською, тому що не знаю української мови, я кацап.

Киевский народ!

Утрите слёзы, утрите кровь и взгляните ясным взором: на вас напала Орда. Ничего у нас, кацапов не изменилось в нашей тактике за 800 лет: набежать тысячами полу-рабов, не считать наших убитых, взять в осаду города и месяцами выжигать их, вымаривать голодом, пока жители сами не откроют ворота и не сдадуться в полон. Если не сдадуться - стереть город с лица земли. А если сдадутся - посадить своего «царя», дать ему ярлык на правление и пусть собирает дань и отсылает в Орду, чтобы мы жили хорошо, не работали, развлекались с полоненными женщинами и детьми и готовились к следующему набегу - дальше на запад. Чтобы и другие народы платили нам дань. Мы, кацапы, хотим обложить данью все народы земли, потому что кто сильнее - тот и прав. Это наш единственный закон, наша вера, наша логика. Мы в своей Орде живем лишь по этому закону, и заставляем жить по нему всех, кого смогли подчинить. Над всеми остальными верами, законами и общественными договорами мы смеемся в душе - а иногда и в открытую. В глубине нашего сознания каждый из нас уверен, что человек - животное, а мы, ордынцы, кацапы - хищники среди человеческого стада. Жизнь другого человека для нас не стоит ничего, да и наша собственная жизнь не стоит больше того, насколько нам хорошо или плохо прямо сейчас, в этот момент. У нас нет ни прошлого, ни будущего, мы не думаем о них. Нам иногда бывает жалко собственных детей или родителей, но это быстро проходит, потому что сочувствие - это слабость, а слабый всегда будет либо мертвым, либо рабом. Мы никому не верим, и меньше всего - друг другу. Хороший ордынец все делает молча, а если произносит человеческие слова - то лишь для того, чтобы обмануть или заманить жертву. Потому что мы считаем, что все, что не скрыто - ложь. Кацап не верит в право собственности. Мое - это то, что я украл или отнял и то, чтоу меня нельзя сейчас отнять, если я молод и силен, или то, что съел или спрятал - если стар и хитер. Если Хан долго не дает мне есть - я убиваю своего ребенка, чтобы накормить себя и ту женщину, в которую я сегодня буду выпускать свое семя.

Мы не признаем и не ведаем других чувств, кроме страха, голода и похоти. Все остальное - выдумки трусов и слабаков, которые настолько генетически ущербны, что даже не могут испытать радости садиста - высшего наслаждения, доступного лишь истинным хищникам. Мы не боимся смерти, потому что смерть - это избавление от страха, голода и боли. Мы боимся лишь голода и боли. Народам, порабощенным нами, кажется, что мы - дикари, но мы, кацапы, верим, что на самом деле мы - те, что не боятся смотреть правде в глаза, мы - вершина эволюции человеческого рода. Это живет в каждом из нас, и поэтому наша Орда не менялась веками и никогда не изменится, пока она существует. Взращенный в Орде всегда будет ордынцем в душе, даже если жизнь забросит его в другме народы.

Народ Киевского государства, украинцы!

Нами, кацапами, сейчас правит слабый Хан, старый, трусливый и глупый, и это - ваш шанс уберечь свою землю от полона. Если вы сможете убить, перехитрить нас или испугать нас, так, чтобы мы побежали обратно в Орду - вы победите нас и защитите свою землю на какое-то время. Тех из нас, кто вернется в Орду живыми, превратят в рабов и будут убивать мучительной смертью, чтобы новые поколения воинов знали, что бывает с теми, кто не довел набег до конца. Через двадцать, тридцать или пятьдесят лет новый Хан пошлет наших детей в новый набег, потому что нам нужно кушать, и кушать хорошо. А вы должны нас кормить, иначе мы вас убъем. Это знает каждый кацап, это - основа Орды. Мы полуграмотны и полуголы, но нас миллионы и мы по-другому жить не умеем, да и не хотим. Мы к этому привыкли и нас, в принципе, это устраивает. Каждый из нас готов стать Ханом, если представится такой случай. В прежние века, бывало, нами правили и сербы и Литва, и немцы - но мы не изменились, мы всегда возвращались в Орду. Так будет всегда, пока существует Орда.

Я - кацап, и рассказываю вам, что живет в глубине моей души, как и в глубине души каждого кацапа. Во многих из вас, тех, предки которых веками брались в полон Ордой, тоже живет это. Я знаю, что, когда вы читали эти строки, в душах некоторых из вас шевелился раб. Когда вы берете нас в плен и вам хочется нас убить беззащитными - это в вас говорит кацап. Мы, ордынцы знаем это, мы чувствуем это в тех из вас, в ком это есть - мы хищники и хорошо чувствуем звериный гнев, отчаянье, сомненье или страх. Сейчас пред вами выбор - сдаться нам на милость и стать частью Орды, или отразить набег, остаться Украинцами и готовиться отражать наши следующие набеги. Этот выбор должен сделать каждый из вас, потому что те, кто уговаривает себя, что их это не коснется - уже сдались нам. Я желаю вам победить нас. Тогда мои внуки смогут бежать к вам из Орды, заработать ваше прощенье и стать свободными.

И вы, народ Киевского государства, не называйте нас «орками». Мы - такие же люди, как и вы. Просто много веков назад мы сделали свой выбор и сдались Орде.

Владимир Железняков, москаль, соучастник убийства, внук стукача и сын труса.
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07.03.2022 15:13 Відповісти
узкоглазая золотая орда!
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07.03.2022 16:21 Відповісти
кайло у руки кацапнє , хай копають яму для дохлих орків та ховають стерво
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07.03.2022 16:38 Відповісти
Русский, да глаз узкий
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07.03.2022 16:42 Відповісти
Чергова партія рабів.
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07.03.2022 17:07 Відповісти
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07.03.2022 18:40 Відповісти
Хлопці, навіщо ви цю бедлоту берете в полон ? За який кошт і хто їх буде годувати ?
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07.03.2022 18:44 Відповісти
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