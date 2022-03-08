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Російські окупанти задля розваги нищать автомобіль припаркований біля подвір'я. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти нищать майно українських мирних жителів задля розваги.

Відповідне відео знущань російських військових опублікував екснардеп Артем Вітко, передає Цензор.НЕТ.

"А ми їх у полоні годуємо і навіть не кричим на них", - прокоментував він відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ну мы троих расстреляли. Ну а что", - російські окупанти здійснили військовий злочин - вбили трьох цивільних українців. АУДIО
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Топ коментарі
+73
Да мочить всех, эти животные не должны жить
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08.03.2022 15:20
+52
Выбрали себе достойного противника, как раз по своим силам. Только уничтожение кацапских свиней и никак иначе.
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08.03.2022 15:22
+49
Это из тех,что "мы не знали,куда мы едем".
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08.03.2022 15:24
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08.03.2022 15:20 Відповісти
Да мочить всех, эти животные не должны жить
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08.03.2022 15:20 Відповісти
Дебилы Безмоглые, ещё сильнее местное население против себя настраивают.
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08.03.2022 15:21 Відповісти
замість тупих коментів про коктейлі й не подумали.... - дегенерати.
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08.03.2022 15:21 Відповісти
це ж орки собі відосик робили
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08.03.2022 17:17 Відповісти
Выбрали себе достойного противника, как раз по своим силам. Только уничтожение кацапских свиней и никак иначе.
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08.03.2022 15:22 Відповісти
Варвари, яким не місце в ******** цивілізації.
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08.03.2022 15:23 Відповісти
Вбивайте цю погань.Це вам оті 20 -22 літні хлопчики що потім соплі жують .
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08.03.2022 15:23 Відповісти
Это из тех,что "мы не знали,куда мы едем".
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08.03.2022 15:24 Відповісти
Я на учениях был, нас атаковал ваз 2108, мы сдались.
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08.03.2022 15:24 Відповісти
Орда, ну чого з них можна взяти, окрім аналізу з трупоеа.
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08.03.2022 15:24 Відповісти
Надеюсь, этих ублюдков уже замочили или скоро. Твари.
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08.03.2022 15:25 Відповісти
хай палять соляру... потім пішки побіжать довбо*оби
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08.03.2022 15:25 Відповісти
Обьікновенньій антифашизм...
.
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08.03.2022 15:25 Відповісти
Ну ти й їбануте. Вас кацапів спалювати треба.
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08.03.2022 15:42 Відповісти
Ти об сосну стукнувся, придурок?
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08.03.2022 16:02 Відповісти
Давити машини просто так, це значить проти фашизму? Ти стопроцентний кацап.
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08.03.2022 16:07 Відповісти
Навчись читати і розуміти прочитане. Потім пиши.
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08.03.2022 16:52 Відповісти
Анти - це проти. Антифашизм це проти фашизму.
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08.03.2022 16:55 Відповісти
Почитай хоч в вікіпедії що таке сарказм.
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08.03.2022 17:22 Відповісти
Я дуже добре знаю що таке сарказм, але перечитав ту фразу і прямо і навпаки з метою найти його, але так і не знайшов.
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08.03.2022 17:29 Відповісти
Ок. Поясню. Орки називають себе "борцями з фашизмом"? Називають. Значить те що вони творять на їх думку це антифашизм.
Був такий фільм совєцкій, Обикновенний фашизм називався. Про Хатинь. Дуже схоже на те що витворяють орки-"антифашисти" сьогодні в Україні.
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08.03.2022 17:41 Відповісти
Якщо в фразі не видно сарказм то треба або в лапки взяти, або дужки посмішки поставити, або просто написати (сарказм). Яби її написав кацап, то він точно ток би це зробив як це зробили Ви.
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08.03.2022 17:50 Відповісти
Якщо ви щось не зрозуміли це ваші проблеми. Не мої
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08.03.2022 17:56 Відповісти
Думаю что Голивуд снимет достойный фильм в котором подвиги русни в Украине увидит весь мир, чтобы русских фашистов резали как свиней по всему миру. Ну и понятное дело - СБУ уже знает координаты ублюдков и поэтому родные даже тел не дождутся.
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08.03.2022 15:25 Відповісти
Кацап-це м'ясник...
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08.03.2022 15:25 Відповісти
Даже на иврите
Кацав(б)- мясник, живодер
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08.03.2022 19:58 Відповісти
Дике іго!
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08.03.2022 15:26 Відповісти
Весь биомусор планеты сосредоточен в Московии, страна оскотинившихся орков ... верить этим тварям нельзя, валить всех, до единого.
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08.03.2022 15:26 Відповісти
Лишнее доказательство того, что хороший кацап - мертвый каца
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08.03.2022 15:27 Відповісти
Чотка уася! Сто на раз - сама пасаняче! Гаржузь раисе!
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08.03.2022 15:27 Відповісти
Плохо что не на газу была машинка
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08.03.2022 15:29 Відповісти
Ну-ну... Гарний матеріал для показу кацапу перед тим, як його розстріляти (не взявши у полон).
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08.03.2022 15:32 Відповісти
Рашиссти нелюди.
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08.03.2022 15:32 Відповісти
Тільки проти цивільних рашисска говноАрмія й вміє "воювати".
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08.03.2022 15:33 Відповісти
ученія мі не зналі,піздять сукі,всіх до стінки гнид рашисткіх
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08.03.2022 15:35 Відповісти
Проста ани заблудились и не знали что ани в Украине их камандиры абманули и кинули ва всем винаваты камандиры, и пазваните маме пускай заберет из плена
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08.03.2022 15:40 Відповісти
Если ОНО вата, так это видно за километр. Там дерьмо (даже не пустота) вместо мозгов.
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08.03.2022 15:40 Відповісти
когда в плен берете русских, отье..уйте им указательные пальцы
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08.03.2022 15:42 Відповісти
Вот так же мы путлеровскую ********* переедим. И в конце скажем такие же слова: Потому, что *****!
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08.03.2022 15:45 Відповісти
Нечисть, в плену зато такие жалкие. Это не люди - существа. Относится к ним, как к биомусору.
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08.03.2022 15:52 Відповісти
в зачет для Гааги пойдет.....
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08.03.2022 15:53 Відповісти
Твари.
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08.03.2022 15:53 Відповісти
нічого нового - це свиняче рило "русского мира"
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08.03.2022 15:55 Відповісти
А потім у полоні ці підори будуть намотувати на руку шмарклі і тихим голоском будуть розповідати розпрекрасні казочки про те, що вони не знали, куди їдуть; що нікого не вбивали і взагалі вперше тримають у руках зброю.
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08.03.2022 15:58 Відповісти
Если этот орк выживет, показать ему это видео и посадить в эту машину, а дальше знаете что делать
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08.03.2022 16:02 Відповісти
Русское позорище. Это они от безсильной злоби. Выродки.
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08.03.2022 16:17 Відповісти
чем больше вы кацапов чаем с печеньками поите тем больше они будут это делать, они уже понимают их накормят и напоют когда в плен попадут, тварей нужно казнить чтобы боялись
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08.03.2022 17:13 Відповісти
Пора бы уже тех кто их кормит и жалеет в плену приравнивать к колаборантам Ребята потрошите их, не снимайте на видео, а убивайте самыми изощренными способами!
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08.03.2022 17:29 Відповісти
Убить россиянина-святой долг каждого украинца!!
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08.03.2022 18:58 Відповісти
Ну во-первых это просто приятно:убивать кацапов-захватчиков. Ну и долг тоже
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09.03.2022 10:22 Відповісти
Все эти скоты знали. И что творят они знают
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08.03.2022 20:45 Відповісти
ЭТИ ПДРЫ ОРГАННАМИ СВОИМИ БУДУТ ОТДАВАТЬ УЩЕРБ !!!
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09.03.2022 04:26 Відповісти
А їх ще в полон беруть, кормлять 🤔
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09.03.2022 09:47 Відповісти
 
 