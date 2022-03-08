Російські окупанти задля розваги нищать автомобіль припаркований біля подвір'я. ВIДЕО

Російські окупанти нищать майно українських мирних жителів задля розваги.

Відповідне відео знущань російських військових опублікував екснардеп Артем Вітко, передає Цензор.НЕТ.

"А ми їх у полоні годуємо і навіть не кричим на них", - прокоментував він відео.

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