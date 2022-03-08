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Російські окупанти задля розваги нищать автомобіль припаркований біля подвір'я. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти нищать майно українських мирних жителів задля розваги.
Відповідне відео знущань російських військових опублікував екснардеп Артем Вітко, передає Цензор.НЕТ.
"А ми їх у полоні годуємо і навіть не кричим на них", - прокоментував він відео.
Топ коментарі
+73 Ivan Pupkin b2770a7a
показати весь коментар08.03.2022 15:20
+52 Мобильный крематорий
показати весь коментар08.03.2022 15:22
+49 Garry Grant
показати весь коментар08.03.2022 15:24
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Був такий фільм совєцкій, Обикновенний фашизм називався. Про Хатинь. Дуже схоже на те що витворяють орки-"антифашисти" сьогодні в Україні.
Кацав(б)- мясник, живодер