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Російські окупанти бомбардують українські міста некерованими авіабомбами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Для бомбардування українських міст авіація російських військ використовує некеровані авіаційні бомби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на свідчення одного з полонених російських військових повідомляє на сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, нагадують, що 5 березня над територією України було збито ворожий літак Су-34, який виконував бомбардування житлових кварталів міста Чернігів. Екіпаж встиг катапультуватися. Штурман ворожого літака загинув. Льотчика було взято в полон. Це Олександр Красноярцев, майор, льотчик першого класу, начальник повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2-го змішаного авіаполку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром "Шагол", м. Челябінськ).

Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддаються накази про бомбові удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст.

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Під час ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Такі бомбардування – черговий очевидний злочин проти людяності.
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Топ коментарі
+11
берём виру кацапами - красивое
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08.03.2022 16:15
+4
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08.03.2022 16:12
+4
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08.03.2022 16:20
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08.03.2022 16:12 Відповісти
берём виру кацапами - красивое
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08.03.2022 16:15 Відповісти
Всех " отпетых " кацапов нужно массово показывать в СМИ чтоб их родня могла видеть своих сыновей!
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08.03.2022 16:17 Відповісти
Це все фiгня. Треба, щоб ************* пiлоти знали, що у разi участi у бомбардуваннi українських мiст всю його сiм'ю буде знайдено i знищено. Тодi вiн ще помiркує, чи виконувати злочиннi накази. А совiстi в них немає.
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08.03.2022 16:17 Відповісти
Та нема там міркувати...
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08.03.2022 16:18 Відповісти
координаты жилых массивов, не?
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08.03.2022 16:22 Відповісти
Бомбер летит быстро, города застроены не сплошным плотным кругом, а по сути хатично. В условиях облачности попасть в плотную жилую застройку летуну может быть проблематично, в особенности если речь идет о конкретных целях - историческом центре, например. Дальше будешь отмазывать этого урода?
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08.03.2022 16:29 Відповісти
Та же что и в Чечне. Спровоцировать гуманитарный кризис, создать массу раненых и эвакуирующихся мирных граждан которые будут мешать украинским военным, потом как вариант под их прикрытием (как заложников) войти в город.
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08.03.2022 16:34 Відповісти
Если развернуто - армия ********* терпит поражение, цели даже близко не достигнуты, праклятыя хахлы вертят втарую армею мира на ***, сами украинцы пачимута не встречают асвабадителей цвятами, союзники фактически сбросили ядерную бонбу на экономику фашераши и ей веста. Бомбёжка мирных городов это акт бессильной злобы.

Если коротко - иди *****, кацап.
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08.03.2022 16:34 Відповісти
В том то и дело что даже среди их летчиков есть не полностью отмороженные, и приказ бомбить больницу или школу не каждый из них выполнит. Другое дело координаты на листочке с устным указанием что это замаскированные "базы бандеровцев".
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08.03.2022 16:33 Відповісти
Выше и ответил.
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08.03.2022 16:35 Відповісти
коордінати - це така ж сама відмазка чи легенда як "ми єхалі на учєнія", в нього коордінати можливо Києва а бомби скинув в Харкові. москалі звільняють Україну від людей, бо кожен чєлябінєц і красноярєц хоче жити в європейській частині континенту, а вона зайнята українцями
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08.03.2022 16:53 Відповісти
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08.03.2022 16:20 Відповісти
Раскинулось поле "по модулю 5".., в том поле рашисты лежали.. Хотели они нашу землю занять.. Что будут там гнить, и не знали.. Напрасно кацапов ждут мамки домой.. Не многие и зарыдают.. Ведь будут скрывать, что- пошли на убой..Печали.., печали, печали..
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08.03.2022 16:45 Відповісти
Летчик прекрасно знал куда летит,без полетного задания он ни куда не полетит,
и поэтому этого мерзавца поле допроса обезательно ПОВЕСИТЬ.
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08.03.2022 17:46 Відповісти
Є рекомендація від американських військових. Свисток на ший цивільних може спасти життя. У випадку бомбувань і завалів будинків - сигнал від свистка допоможе знайти виживших- бо кричати людина довго не може... поширте хто може- можливо волонтерам також- щоб закупилися і роздали в Харкові, Сумах і т.д.
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09.03.2022 02:53 Відповісти
 
 