Російські окупанти бомбардують українські міста некерованими авіабомбами. ВIДЕО

Для бомбардування українських міст авіація російських військ використовує некеровані авіаційні бомби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на свідчення одного з полонених російських військових повідомляє на сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, нагадують, що 5 березня над територією України було збито ворожий літак Су-34, який виконував бомбардування житлових кварталів міста Чернігів. Екіпаж встиг катапультуватися. Штурман ворожого літака загинув. Льотчика було взято в полон. Це Олександр Красноярцев, майор, льотчик першого класу, начальник повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2-го змішаного авіаполку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром "Шагол", м. Челябінськ).

Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддаються накази про бомбові удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст.

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Під час ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Такі бомбардування – черговий очевидний злочин проти людяності.