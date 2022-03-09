УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5234 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Санкції проти Росії
45 943 105
валюта (337) Москва (1103) черга (180) Росія (47144) санкції (6834) паніка (30)

У Москві вночі вишикувалися величезні черги до банкоматів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У столиці РФ Москві люди навіть вночі стоять у величезних чергах до банкоматів.

Відповідні відео очевидці публікують в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

"Москва. Черги до банкоматів навіть уночі", - підписано відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російському КамАЗу не вистачає деталей через санкції
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+126
никогда страна у которой на гербе курица не победит страну у которой на гербе вилка
показати весь коментар
09.03.2022 08:40
+66
Нехай стоять, на них бомби не падають. А шкода.
показати весь коментар
09.03.2022 08:41
+59
За банкоматами скоро будут ставить автозаки и прямым путем свежее мясо в военкоматы, как у младших обезьян в лугандонии делают.
показати весь коментар
09.03.2022 08:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Всего лишь?Эта очередь должна стоять на кастрацию,как вся территория Z(zero)-это минимум.
показати весь коментар
09.03.2022 11:50 Відповісти
Да ВЫФСЁВРЁТИ! Это бесплатные путёвки на Кипр раздают!
показати весь коментар
09.03.2022 18:47 Відповісти
Они были вне политики...
показати весь коментар
09.03.2022 18:53 Відповісти
Свої "тугрики" міняють на бакси. А ...йло вірить тільки у "тугрики". ШО буде? ШО?
показати весь коментар
09.03.2022 19:18 Відповісти
НАДО ЧТОБЫ У НИХ БОЛЬШЕ БЫЛИ ОЧЕРЕДИ И ЗА ХЛЕБОМ !!!
показати весь коментар
10.03.2022 04:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 