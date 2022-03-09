У Москві вночі вишикувалися величезні черги до банкоматів. ВIДЕО

У столиці РФ Москві люди навіть вночі стоять у величезних чергах до банкоматів.

Відповідні відео очевидці публікують в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

"Москва. Черги до банкоматів навіть уночі", - підписано відео.

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