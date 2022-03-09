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Наслідки нічного авіаудару військ РФ по Лебедину. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ минулої ночі завдали авіаудару по н.п.Лебедин на Сумщині.
Відео наслідків авіаудару опублікував в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ДСНС, 9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житловим будинкам на вул. Шевченка в м. Лебедин.
О 01:42 на місце події залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб з них 2 дитини.
Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки.
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ось так вони вміють воювати.
після авіаударів або артпідготовки заходити, грабувати, вбивати, та катувати людей які без зброї.