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Наслідки нічного авіаудару військ РФ по Лебедину. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ минулої ночі завдали авіаудару по н.п.Лебедин на Сумщині.

Відео наслідків авіаудару опублікував в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними ДСНС, 9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житловим будинкам на вул. Шевченка в м. Лебедин.

О 01:42 на місце події залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб з них 2 дитини.

Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки.

Автор: Ірина Дашківська
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що до вагнерівців та кадировців.
ось так вони вміють воювати.
після авіаударів або артпідготовки заходити, грабувати, вбивати, та катувати людей які без зброї.
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09.03.2022 11:49 Відповісти
раша = сміття
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09.03.2022 11:51 Відповісти
А все розпочалося з гнид,яким захотілося "руSSкого міра".
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09.03.2022 12:00 Відповісти
 
 