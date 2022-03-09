Ми повинні під Києвом переламати хребет росіянам, - Турчинов. ВIДЕО
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Росія рахується тільки з силою і саме під Києвом ми повинні переламати їм хребет. Про це сказав виконувач обов‘язків президента України в 2014 році Олександр Турчинов з позицій тероборони в Києві.
За словами Турчинова, російські війська домінують в українському небі і їх головна тактика – ракетно-бомбові удари по нашим містам, цивільним і інфраструктурним об'єктам, передає Цензор.НЕТ.
"Зрозумівши, що не можуть прорвати нашу оборону, вони почали знущатися над цивільними людьми. Саме цим садизмом та неймовірною жорстокістю росіяни хочуть зламати наш опір", – зазначив в. о. президента в 2014 році.
Турчинов підкреслив, що незважаючи на посилення авіа і ракетних ударів та додаткові сили для наступу, ворог не зможе досягнути своєї мети і зламати оборону Києва.
"Вважаю, що десь через тиждень боїв подібної інтенсивності, як зараз, російський наступ повністю захлинеться, і на перемовинах ми диктуватимемо умови Путіну", – сказав Турчинов, запропонувавши, що із заарештованих по всьому світу коштів російських олігархів "можна вже починати фінансувати українську армію".
Говорячи про альтернативу "закритому небу" над Україною, екссекретар РНБО зазначив, що сьогодні надзвичайно важливою є військова підтримка України. "Якщо наші партнери з країн-членів НАТО не можуть закрити небо, нам потрібна допомога в літаках, потужних засобах протиповітряної оборони та в засобах протитанкового захисту, щоб надійно знищувати ворога", – сказав Турчинов, пояснивши, що Україні потрібна перевага в небі. "Це забезпечить ключовий перелам в протистоянні, дозволяючи нам знищувати росіян там, де вони концентрують, накопичують та перегруповують свої сили", – пояснив він.
"В разі швидкої допомоги від наших партнерів з літаками, протиповітряними засобами оборони, протитанковою зброєю ми здатні зупинити та перемогти Путіна тут, в Україні", – сказав Турчинов, додавши, що завдяки небаченій до того єдності країн, які підтримують Україну, і створили потужну антипутінську коаліцію, сьогодні можна знищити Росію в її сучасному вигляді, "щоб вона більше ніколи нікому в світі не змогла загрожувати". "Цей Карфаген повинен бути зруйнований! Потрібно переходити до наступу на криваву імперію Путіна на військовому, міжнародному, економічно-санкційному і правовому напрямках. Весь цивілізований світ повинен зрозуміти, що з‘явилася можливість, об‘єднавши зусилля, розчавити цю скажену потвору. І саме під Києвом ми переламаємо їм хребет!" – резюмував він.
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