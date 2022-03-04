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Мародерів будемо знищувати на місці, - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мародерів будемо знищувати на місці, - Турчинов

Мародерів будемо знищувати на місці.

Про це сказав екссекретар РНБО Олександр Турчинов в штабі Подільського батальону тероборони Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу попередити покидьків, які намагаються грабувати залишені киянами домівки, наші бійці будуть вас знищувати на місці, без будь-яких судових процедур. Тому що мародери - зрадники і вороги України, які працюють на російську армію і підлягають знищенню, як будь-які окупанти", - наголосив Турчинов.

Читайте також: В Україні посилили кримінальну відповідальність за мародерство

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Топ коментарі
+13
Правильное решение. никаких сантиментов. Если ещё какого кацапского свина из командования можно оставить для обмена, то всех остальных в расход. Без шума и пыли, просто в расход. Особенно манкуртов.
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04.03.2022 13:01
+10
Слава Пастору! Смерть москалям!
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04.03.2022 13:03
+6
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04.03.2022 12:59
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Пока одни разговоры.
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04.03.2022 12:59 Відповісти
одного в Жулянах застрелили... напевне випадково, хочу бачити системну роботу по знищенню впійманих мародерів, їм не місце даже в тюрмі.
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04.03.2022 13:21 Відповісти
Пи@деть не мешки таскать. Во все времена мародеров расстреливали, а у нас только разговоры.
Мародерам, которые ограбили склад в Борисполе на 10 млн. грн. и оказали вооруженное сопротивление грозит до 12 лет. Украинский суд, самый гуманный суд в мире.
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04.03.2022 15:31 Відповісти
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04.03.2022 12:59 Відповісти
Правильное решение. никаких сантиментов. Если ещё какого кацапского свина из командования можно оставить для обмена, то всех остальных в расход. Без шума и пыли, просто в расход. Особенно манкуртов.
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04.03.2022 13:01 Відповісти
Слава Пастору! Смерть москалям!
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04.03.2022 13:03 Відповісти
Пастор підстеріг, пастор зробить.
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04.03.2022 15:06 Відповісти
Минимальная процедура необходима. Мы-ж не россияне какие. Хотя бы опрос и документирование показаний соседей и свидетелей. А то бабушка с узелком своего скарба будет из дома выходить и как доказать что она не мародер? Или я приеду в квартиру своей матери и соберу и буду выносить её зимние вещи, чтобы отнести в убежище. Прописки у меня там нет, документов на право собственности нет. Так что все равно обстоятельства нужно выяснять.
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04.03.2022 13:05 Відповісти
Главное, чтобы тебя выходящим из магазина не увидели.., а к маме--можно
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04.03.2022 13:19 Відповісти
Вивчиш мову, дрищ, не буде потреби "віяснять" Пердун диванний не про то думаєш, дорогу у військомат знайди й військовий квиток носи коло себе. Пистанеш, що не служив -й не маєш бажання ЗАРАЗ ставати на військовий облік - одразу йдинафуй зі своїм чириканням! НІКОМУ ти не "ми"!
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04.03.2022 13:39 Відповісти
Что то его не видно и не слышно, последнею неделю
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04.03.2022 13:06 Відповісти
работает...не то что некоторые,видосики снимают
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04.03.2022 14:33 Відповісти
А рядових москалів годувати і поїти. Якось це неправельно.
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04.03.2022 13:06 Відповісти
Насчет столбов здорово придумано, это Ким флеш моб запустил по моему
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04.03.2022 13:07 Відповісти
Одному ще й лозинами по дупі надавали.
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04.03.2022 14:47 Відповісти
Марадерство это зло.
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04.03.2022 13:26 Відповісти
Я про це писав йще 5 діб тому -- ну яке пожиттєве за мародерство : тільки розтріл без суду . Війна !
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04.03.2022 13:30 Відповісти
Підтримую!! Мародер=москаль
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04.03.2022 13:31 Відповісти
ты бы в крыму был бы таким задиристым и этого не было бы-ВИДИШЬ ВСЕ МОЖНА ЕСЛИ ХОЧЕШЬ и покажи видик где ты ПОРОШЕНКО, ТИМОШЕНКО, АВАКОВ,ЯЦЕНЮК расстреливаете этих подонков и КСТАТИ,а ГДЕ ВАШИ СЫНОВЬЯ И ЗЯТИ!!!???
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04.03.2022 13:38 Відповісти
Пішов кобилі у тріщину, лайняк!
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04.03.2022 13:41 Відповісти
Нешановний Турчинов , більших мародерів чим ви (Турчинов Порошенко та Яценюк )не знайти у всій Україні . Жаль , що не бачите що ви робили на протязі 6 років . Гарний приклад для нинішніх мародерів . Пропоную самознищитися всіею компашкою . Це буде гарним прикладом .
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04.03.2022 13:38 Відповісти
Це вас, бидло кончене, треба за пистьож антиукраїнський ВІШАТИ!
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04.03.2022 13:42 Відповісти
Русский военный корабль, иди на ***!
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04.03.2022 13:43 Відповісти
Ну, так знищуйте!
Чого витрачати стрічку.
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04.03.2022 13:43 Відповісти
А може вже пора хоча б диверсантів знищувати на місці і полонених перестанете чайком поїти а просто знищувати бо вони прийшли вбивати!
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04.03.2022 14:35 Відповісти
Тільки не кидайте в терновий кущ
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04.03.2022 14:46 Відповісти
почему вы до сих пор этого не делаете?
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04.03.2022 14:55 Відповісти
Мородери мородерами Чому не кажуть що корегувальників, навідників вогню, диверсійні групи, посібників потрібно ліквідовувати на місці..Саме їх потрібно мочити в першу чергу Мородер краде але смерті не приносить, не він повинен бути на першому плані з ліквідації.
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04.03.2022 14:58 Відповісти
 
 