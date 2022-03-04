Мародерів будемо знищувати на місці, - Турчинов

Мародерів будемо знищувати на місці.

Про це сказав екссекретар РНБО Олександр Турчинов в штабі Подільського батальону тероборони Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу попередити покидьків, які намагаються грабувати залишені киянами домівки, наші бійці будуть вас знищувати на місці, без будь-яких судових процедур. Тому що мародери - зрадники і вороги України, які працюють на російську армію і підлягають знищенню, як будь-які окупанти", - наголосив Турчинов.

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