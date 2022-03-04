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Мародерів будемо знищувати на місці, - Турчинов
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Мародерів будемо знищувати на місці.
Про це сказав екссекретар РНБО Олександр Турчинов в штабі Подільського батальону тероборони Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу попередити покидьків, які намагаються грабувати залишені киянами домівки, наші бійці будуть вас знищувати на місці, без будь-яких судових процедур. Тому що мародери - зрадники і вороги України, які працюють на російську армію і підлягають знищенню, як будь-які окупанти", - наголосив Турчинов.
Топ коментарі
+13 Мобильный крематорий
показати весь коментар04.03.2022 13:01
+10 Roman I 19915c5b
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+6 Fish Man
показати весь коментар04.03.2022 12:59
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Мародерам, которые ограбили склад в Борисполе на 10 млн. грн. и оказали вооруженное сопротивление грозит до 12 лет. Украинский суд, самый гуманный суд в мире.
Чого витрачати стрічку.