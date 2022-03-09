Окупанти розганяють мітинг мирних жителів у Скадовську. ВIДЕО

Російські окупанти розганяють проукраїнський мітинг в окупованому військами РФ Скадовську.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти розганяють мітинг мирних жителів у Скадовську Херсонської області", - написав Геращенко.

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