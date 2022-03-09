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Окупанти розганяють мітинг мирних жителів у Скадовську. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти розганяють проукраїнський мітинг в окупованому військами РФ Скадовську.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти розганяють мітинг мирних жителів у Скадовську Херсонської області", - написав Геращенко. 

Читайте також: Через шалений супротив населення окупанти ввели підрозділи Росгвардії на Херсонщину. Незаконно затримано понад 400 українців, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
За все відповісте, москальські гниди!
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09.03.2022 16:54
+17
Робіть коктейлі молотова.Мітинги нічого не дадуть.
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09.03.2022 16:54
+9
Так и будет дальше. Бандера смузи в помощь несогласным или всех пересажают
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09.03.2022 16:54
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За все відповісте, москальські гниди!
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09.03.2022 16:54 Відповісти
Робіть коктейлі молотова.Мітинги нічого не дадуть.
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09.03.2022 16:54 Відповісти
Приїдь і покажи приклад .
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09.03.2022 17:00 Відповісти
Так и будет дальше. Бандера смузи в помощь несогласным или всех пересажают
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09.03.2022 16:54 Відповісти
☝🏻Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє.

🔺Кіберполіція створила спеціальний бот @ukraine_avanger_bot
Його мета - надати громадянам можливість передавати інформацію щодо:

-виявлення снарядів, що не здетонували;
-виявлення місця розташування техніки та/або бійців ворога;
-виявлення мародерів;
-виявлення міток/позначок, що залишає ворог.

🔺Функціонал боту дозволяє обрати область та тип повідомлення, додати геопозицію, фотодокази та власний коментар.
Інформація зберігається на потужностях, що належать Україні та перебувають у керуванні Кіберполіції!

💪🇺🇦Наша перемога вже близько! Все буде Україна!
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09.03.2022 16:55 Відповісти
Оккупанта нужно уничтожать любыми методами - не понимают по хорошему, партизаны с ними быстрей договорятся.
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09.03.2022 16:59 Відповісти
***-а-а-а... Так їм же буде повний піхвець, як наші їх будуть гнати. А зараз які безстрашні кацапи, поки не настала ніч. А ніч має свої права.
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09.03.2022 17:00 Відповісти
Російські окупанти, нелюди скинули декілька бомб на дитячу лікарню в Маріуполі. І вони своїм чорним ротом ще вимовляють слово "мир" та "перемир"я"!
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09.03.2022 17:00 Відповісти
Просто нагадую: маскалі - не люди! Зовнішня схожість з людьми часто вводить людей в оману!
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09.03.2022 17:04 Відповісти
Зверье русское пришлое фашисты
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09.03.2022 17:02 Відповісти
Это они умеют. Это все, что они умеют
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09.03.2022 17:05 Відповісти
.
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09.03.2022 17:07 Відповісти
рідне місто, але соромно за людей, які бояться чинити опір і просто силять по хатам, а мер спокійно так каже - ну винесли комп'ютери, давайте не будемо їх провокувати...
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09.03.2022 17:11 Відповісти
Кацапские фашисты.Думаете вы сюда навсегда пришли??? *** вам в рыло. Люди убивайте их.Законы Украины это разрешают.Это терористы,не граждане Украины. Ночь на вашей стороне
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09.03.2022 17:16 Відповісти
И морды в балаклавы попрятали, знают суки что возмездие очень возможно.
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09.03.2022 17:38 Відповісти
Вони не вспіли прийти , а вже нав"язують свої порядки та ідеологію
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09.03.2022 20:32 Відповісти
Окупанти готові до необмеженого застосування насильства. В таких умовах протест без силового опору не має шансів на перемогу.
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09.03.2022 21:52 Відповісти
 
 