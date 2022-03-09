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Окупанти розганяють мітинг мирних жителів у Скадовську. ВIДЕО
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Російські окупанти розганяють проукраїнський мітинг в окупованому військами РФ Скадовську.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти розганяють мітинг мирних жителів у Скадовську Херсонської області", - написав Геращенко.
Топ коментарі
+25 Планшет Студента
показати весь коментар09.03.2022 16:54
+17 PREDATOR PREDATOR
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+9 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показати весь коментар09.03.2022 16:54
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