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Через шалений супротив населення окупанти ввели підрозділи Росгвардії на Херсонщину. Незаконно затримано понад 400 українців, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оскільки мешканців окупованих населених пунктів Херсонщини чинили шалений супротив, окупанти ввели туди підрозділи Росгвардії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України", - йдеться у повідомленні.
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Цитата з фільму (Гай Річі - "Карти, гроші і два стволи") : "Рушниці - для понту, а ножі - для справи."
Але збройний опір населення проти окупантів викличе у окупантів бажання помсти і збільшить їхню рішучіть вчиняти репресії і терор проти окупованого населення (якщо ще залишаться окупанти, які знатимуть, що відбулося).