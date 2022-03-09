Через шалений супротив населення окупанти ввели підрозділи Росгвардії на Херсонщину. Незаконно затримано понад 400 українців, - Генштаб

Оскільки мешканців окупованих населених пунктів Херсонщини чинили шалений супротив, окупанти ввели туди підрозділи Росгвардії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України", - йдеться у повідомленні.

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