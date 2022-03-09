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Через шалений супротив населення окупанти ввели підрозділи Росгвардії на Херсонщину. Незаконно затримано понад 400 українців, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через шалений супротив населення окупанти ввели підрозділи Росгвардії на Херсонщину. Незаконно затримано понад 400 українців, - Генштаб

Оскільки мешканців окупованих населених пунктів Херсонщини чинили шалений супротив, окупанти ввели туди підрозділи Росгвардії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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От була б у населення зброя... А чому її не було? Депутати мусять відповідати....
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09.03.2022 16:00 Відповісти
Когда они успели схватить 400 человек? И как они их перевозили? Это бы заметили местные и сняли на видео
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09.03.2022 16:36 Відповісти
Якби влад не бзділа свого народу, та завчасно дозволила б вільне придбання короткоствольної сброї, спротив ворогу був би дієвіший., Самі ж кажете, що у Херсоні не більше 500 окупантів !
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09.03.2022 16:43 Відповісти
Зброя є у окупантів. Тобто, при бажанні, рішучості і деякій організації ця зброя може стати трофеєм і зброєю опору.

Цитата з фільму (Гай Річі - "Карти, гроші і два стволи") : "Рушниці - для понту, а ножі - для справи."

Але збройний опір населення проти окупантів викличе у окупантів бажання помсти і збільшить їхню рішучіть вчиняти репресії і терор проти окупованого населення (якщо ще залишаться окупанти, які знатимуть, що відбулося).
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09.03.2022 22:00 Відповісти
та вони там садисти через одного, відсутність опору тим більше їх заохотить, ну але так треба все продумати.
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10.03.2022 01:02 Відповісти
Окупанти готові до необмеженого застосування насильства. В таких умовах протест без силового опору не має шансів на перемогу.
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09.03.2022 21:54 Відповісти
 
 