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Из-за решительного сопротивления населения оккупанты ввели подразделения Росгвардии на Херсонщину. Незаконно задержаны более 400 украинцев, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Поскольку жители оккупированных населенных пунктов Херсонщины оказывали яростное сопротивление, оккупанты ввели туда подразделения Росгвардии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, совершившие неправомерное задержание более 400 граждан Украины", - говорится в сообщении.
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Цитата з фільму (Гай Річі - "Карти, гроші і два стволи") : "Рушниці - для понту, а ножі - для справи."
Але збройний опір населення проти окупантів викличе у окупантів бажання помсти і збільшить їхню рішучіть вчиняти репресії і терор проти окупованого населення (якщо ще залишаться окупанти, які знатимуть, що відбулося).