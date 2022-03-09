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Из-за решительного сопротивления населения оккупанты ввели подразделения Росгвардии на Херсонщину. Незаконно задержаны более 400 украинцев, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из-за решительного сопротивления населения оккупанты ввели подразделения Росгвардии на Херсонщину. Незаконно задержаны более 400 украинцев, - Генштаб

Поскольку жители оккупированных населенных пунктов Херсонщины оказывали яростное сопротивление, оккупанты ввели туда подразделения Росгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, совершившие неправомерное задержание более 400 граждан Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне люди пошли толпой на российских оккупантов, несмотря на предупредительный огонь. ВИДЕО
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От була б у населення зброя... А чому її не було? Депутати мусять відповідати....
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09.03.2022 16:00 Ответить
Когда они успели схватить 400 человек? И как они их перевозили? Это бы заметили местные и сняли на видео
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09.03.2022 16:36 Ответить
Якби влад не бзділа свого народу, та завчасно дозволила б вільне придбання короткоствольної сброї, спротив ворогу був би дієвіший., Самі ж кажете, що у Херсоні не більше 500 окупантів !
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09.03.2022 16:43 Ответить
Зброя є у окупантів. Тобто, при бажанні, рішучості і деякій організації ця зброя може стати трофеєм і зброєю опору.

Цитата з фільму (Гай Річі - "Карти, гроші і два стволи") : "Рушниці - для понту, а ножі - для справи."

Але збройний опір населення проти окупантів викличе у окупантів бажання помсти і збільшить їхню рішучіть вчиняти репресії і терор проти окупованого населення (якщо ще залишаться окупанти, які знатимуть, що відбулося).
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09.03.2022 22:00 Ответить
та вони там садисти через одного, відсутність опору тим більше їх заохотить, ну але так треба все продумати.
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10.03.2022 01:02 Ответить
Окупанти готові до необмеженого застосування насильства. В таких умовах протест без силового опору не має шансів на перемогу.
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09.03.2022 21:54 Ответить
 
 