Из-за решительного сопротивления населения оккупанты ввели подразделения Росгвардии на Херсонщину. Незаконно задержаны более 400 украинцев, - Генштаб

Поскольку жители оккупированных населенных пунктов Херсонщины оказывали яростное сопротивление, оккупанты ввели туда подразделения Росгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, совершившие неправомерное задержание более 400 граждан Украины", - говорится в сообщении.

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