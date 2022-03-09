Російські окупанти крадуть курей в українському селі. ВIДЕО

Голодні російські окупанти, яких забула нагодувати путінська влада, мародерствують в українських селах, крадуть курей.

Відповідне відео головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Російська армія краде курей в українському селі. Господарів будинків убивають та "денацифікують" курей. Прийшли пожерти, загалом, типовий жебрацький озлоблений "рускій мір", який начальство не годує, щоби їжу добували в захоплених селах і містах", - написав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти грабують людей і мародерять у селах на Чернігівщині