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Російські окупанти крадуть курей в українському селі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голодні російські окупанти, яких забула нагодувати путінська влада, мародерствують в українських селах, крадуть курей.

Відповідне відео головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Російська армія краде курей в українському селі. Господарів будинків убивають та "денацифікують" курей. Прийшли пожерти, загалом, типовий жебрацький озлоблений "рускій мір", який начальство не годує, щоби їжу добували в захоплених селах і містах", - написав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти грабують людей і мародерять у селах на Чернігівщині
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Топ коментарі
+84
яйко, курко, млеко? - Україна це вже чула, ніякого дива.
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09.03.2022 19:03
+59
Вторая по мощи в мире армия курокрадов
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09.03.2022 19:03
+52
Угробитьтехники на 5 миллиардов баксов, положить 12 тисяч солдат чтоб вволю пограбить украинских кур.
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09.03.2022 19:08
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09.03.2022 19:03 Відповісти
Угробитьтехники на 5 миллиардов баксов, положить 12 тисяч солдат чтоб вволю пограбить украинских кур.
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09.03.2022 19:08 Відповісти
они ракет уже выстреляли на 2 млрд.долл.
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09.03.2022 19:11 Відповісти
все-таки то є їхня тотемна тваринка...

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09.03.2022 19:20 Відповісти
При усій карикатурності цього персонажу , він хоч якусь маленьку симпатію визива .

Бо він крадій , але не мародер . Він готовий що його били й лупцювали ж його .

А цим одне побажання , що якись кабан чи кнур повідгризав їм яйця годину й вони подихали там же .
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09.03.2022 19:12 Відповісти
Золотой телёнок (Великий слепой )
https://www.youtube.com/watch?v=6a0gUgUklEI
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09.03.2022 19:16 Відповісти
Пєтухі
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09.03.2022 19:03 Відповісти
Орда вона і є орда
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09.03.2022 19:03 Відповісти
яйко, курко, млеко? - Україна це вже чула, ніякого дива.
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09.03.2022 19:03 Відповісти
Тю, это же основная духовная скрепа кацапов. Украсть всё, что можно, а что нельзя украсть, то или обосрать или уничтожить. Это же высокодуховный народ, он укропов приехал освобождать от материальных ценностей.
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09.03.2022 19:03 Відповісти
Вторая по мощи в мире армия курокрадов
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09.03.2022 19:03 Відповісти
якби не побачив на власні очі не повірив би. це якесь страшне дно. Апофігєй ницості
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09.03.2022 20:23 Відповісти
А я й не мав сумніву. Мій друг дитинства, строкову проходив у 1985му році у частині біля містечка Голутвін, це від Москви до Рязяні якщо на електричці їхати.
Так їх так погано годували, що вони ночами ходили у місцевих красти курей. Коли ті їх ловили, давали пєндюлєй.
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10.03.2022 00:00 Відповісти
Недоразвитое быдло, как и их "деды"
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09.03.2022 19:04 Відповісти
Яйко, млеко....
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09.03.2022 19:04 Відповісти
Фашисти і рашисти таке ж лайно
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09.03.2022 19:04 Відповісти
Мамка, млеко, яйки! Для русни не актуально. Если мамка поймает, то плен буде за счастье
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09.03.2022 19:05 Відповісти
Как немцы в советских фильмах о войне. Один в один.
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09.03.2022 19:05 Відповісти
tak filmi po sebe i delali
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09.03.2022 19:06 Відповісти
Алекс Морф, так то в фильмах! Войска СС были реальными тварями,а полевые части к простым людям относились ещё куда не шло... Прабабушка рассказывала - за мародёрство могли своих расстрелять! Эти нацисты хуже фрицев,это дикари!
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09.03.2022 19:12 Відповісти
Значно гірше фріців.
Кацап то не людина.
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09.03.2022 19:14 Відповісти
... от бандерівці були і є дуже муждрими!! Знищували і німців і кацапів... Мабудь вже тоді знали все що буде !!
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09.03.2022 19:56 Відповісти
Ну если покопаться
То там наде много наврали про немцев....
Даже среди СС были вменяемые люди, как не страно
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09.03.2022 19:28 Відповісти
Средневековые варвары по сравнению с кацапским сбродом- просто верх культуры и политкорректности.
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09.03.2022 19:05 Відповісти
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09.03.2022 19:06 Відповісти
може пора роздати зброю населенню ?
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09.03.2022 19:06 Відповісти
Давно пора
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09.03.2022 19:20 Відповісти
А ці придурки знають, що далі з ними роботи?
Чи будуть живими з пір'ям їх жерти?
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09.03.2022 19:06 Відповісти
Як жерти і серти - то вони знають. Як воювати - не дуже.
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09.03.2022 19:12 Відповісти
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09.03.2022 19:06 Відповісти
Нема анології - у нас ще живуть спогади , як селом проїзжала колона німців ( а селяни були в полі ).
Вертаються - та заходили в пару хат , та дещо з продуктів попропадало , але на столах лежали гроші !
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09.03.2022 22:04 Відповісти
тесть розповідав, що проїзжий німецький солдат піймав підсвинка і потяг його до машини. а дід каже сину: запиши номер та в комедатуру. То німець як почув слово "комендатура", то підсвинка кинув та сів у машину й подався геть. чи справді було - не знаю. За шо купив, за те і продаю.
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10.03.2022 00:47 Відповісти
Фашисты. Обыкновенные фашисты. А кто то еще удивлен зачем сюда пришла розийская армия? Все что умеют ети мрази ето грабить, насиловать, и убивать мирное безоружное население. А вы их еще в плен берете
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09.03.2022 19:06 Відповісти
Це гірше ніж солдати Вермахту! В тих були задатки культури,а в цих тільки дикість садизм та бажання знищити та замовити все навкруги! Смерть рашистським окупантам!!!
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09.03.2022 19:07 Відповісти
Самое смешное, что в начале войны, немцы в селах ловили кур и платили деньгами хозяйке.
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09.03.2022 19:13 Відповісти
Олег 1966,доречі,щиро радий вітати! Ще трохи порівнянь солдатів Вермахту з кацапами.Німецькі окупанти принесли горе на нашу землю,вбивства та сльози . Але після війни нашому народу дісталався хоч добрий посуд,коси для села ( рурська сталюка,прадід косив до 70-років!),маргаринниці( це така баночка діаметром десь 120мм. Та висотою приблизно 30мм.) Прабабуся з неї голешницю зробила. З рожевої пластмаси,ну типу бекеліта. А в мене тепер питання,а що залишиться від кацапів після нашої перемоги:іржаві ********?
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09.03.2022 19:26 Відповісти
Саранча.
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09.03.2022 19:07 Відповісти
Сверхдержава
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09.03.2022 19:07 Відповісти
Щоб суки піря в в роті виросло.
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09.03.2022 19:08 Відповісти
Все что творит "освободительная" армия на украинской земле -это раньше в европе называлось "шевоше"
Шевоше (англ. Chevauchée) - опустошительные рейды во время Столетней войны, предпринимавшиеся англичанами в глубину французской территории. Как правило, носили ожесточённый характер: местное население подвергалось насилию и истреблению, уничтожались продовольствие, урожай, личное имущество и дома. Особенно сильно во время шевоше страдала сельская местность. Разорительные набеги, которые при этом тщательно планировались, преследовали три цели: устрашение врага, уничтожение ресурсов и производительных сил, грабёж (являвшийся часто формой оплаты английским солдатам).
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09.03.2022 19:09 Відповісти
Еліта "ПЕТУХИ" гур мо рф
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09.03.2022 19:10 Відповісти
теперь вы знаете довжыну дрына з якым трэба зустричаты асвабадителей из святой жыдоугрофиннобурятии...
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09.03.2022 19:11 Відповісти
А евреи тут причем? Их-то в кацапской армии нет.
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09.03.2022 19:16 Відповісти
бо соловйовы и шаломовы просто нелюдь...
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09.03.2022 19:22 Відповісти
А причем финны? Можно ведь просто: орки из Мордора.
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09.03.2022 20:34 Відповісти
угры с бурятами пизнише подтянутся...
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09.03.2022 20:39 Відповісти
Голод не тетка
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09.03.2022 19:11 Відповісти
На покинутих (тимчасово) територіях... Люди, залишайте в коморах, холодильниках в шкафчиках їжу (особливо - горілку, самогон) для окупанта. Але... попередньо її отруїть.
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09.03.2022 19:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hjRvlUoR6bc
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09.03.2022 19:12 Відповісти
поздно стали выдавать украинцам оружие, да и то не всем..(
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09.03.2022 19:12 Відповісти
Напоминает старые советские фильмы о немецких оккупантах " давай.. куры, млеко.. яйка.. шнель.. шнель..."
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09.03.2022 19:12 Відповісти
Не пам*ятаю скільки днів вже не сміявся!! Як бальзам на душу!!! Мабуть ще поживу. ТВАРІ!!!!!
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09.03.2022 19:13 Відповісти
Так же Было в Донецкой и Луганской области. Звери они а не люди. А у нас депутаты еще колобаранты сволочи есть.
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09.03.2022 19:13 Відповісти
Якби вони не вкрали цих курей, їх би вкрали солдати НАТО!
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09.03.2022 19:13 Відповісти
Що ти, дурню,мелеш?
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14.03.2022 19:37 Відповісти
Цей комент для ,,Vesnjnka".Або ти,падло,їх покрав-би!
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14.03.2022 19:42 Відповісти
Фашисти 😡
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09.03.2022 19:14 Відповісти
- Бабо Любо, а звідкіля ви знаєте, що земля кругла?
- Так в 1945-ому році ми фашистів вигнали на захід, а 2022-ому вони приперлися зі сходу!
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09.03.2022 19:14 Відповісти
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09.03.2022 21:52 Відповісти
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14.03.2022 19:45 Відповісти
дайте куры,млеко ,яйка-до свидания хозяйка
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09.03.2022 19:15 Відповісти
****** орки!
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09.03.2022 19:17 Відповісти
курить дидываивали суки табачокс козья ножка , новость ,******** .......
Philip Morris International останавливает инвестиции и сворачивает производство в России
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09.03.2022 19:19 Відповісти
Рашисткий оккупант грабил украинцев, грабит и будет грабить. Они для этого сюда пришли, "освободители"
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09.03.2022 19:20 Відповісти
Нап ишу просто, как всегда. ВЕЛИКАЯ РОССИЯ К ЧЕМУ ТЫ ПРИШЛА, К ФЫАШИЗМУ. ПОЗОРНЫЕ ВЫ ТВАРИ. ГОРЕТЬ ВАМ ***** В АДУ.
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09.03.2022 19:20 Відповісти
Путєн! Завертай назад свої колони з паливом та озброєнням.
Твої голодранці-терористи просять більше колон з курами!
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09.03.2022 19:20 Відповісти
звичайні крадії, гопники, мародери. навіть плюнути гидко.
сподіваюсьдо жити до моменту, коли почнуть волати "спасите меня, я отдам колбасу!!!" (ну или курицу)))
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09.03.2022 19:21 Відповісти
Вже прострочені пайки сперли, тепер захотілось свіженької курятинки.
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09.03.2022 19:24 Відповісти
воровать,насиловать и убивать вот всё на что они способны!
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09.03.2022 19:28 Відповісти
Приспів:

Раз, два, три, чотири, лізуть до комори,

Розбивають старі скрині - шукають «бандьорів».

… Ті московські ******** - всі їх добре знають.

Навіть кури і качки зі страху тікають.

Приспів:

Раз, два, три, чотири, лізуть із комори

З машинґверами в руках молоді «бандьори»! (2)
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09.03.2022 19:30 Відповісти
Твари поганые, вы их растили, вы их кормили этих курей? Вся натура кацапская в одном видео - жрать, **** , на шару, забрать чужое, потому что свое иметь ни мозгов ни трудолюбия нет. Немцы во вторую мировую не воровали, со слов мамы (царствие ей небесного) знал, что немцы не воровали, а покупали у крестьян и молоко, и хлеб и мясо. Да еще детишкам раздавали сладости.
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09.03.2022 19:34 Відповісти
Бабушка рассказывала об оккупации немцами с. Березнеговатое Николаевской - у них в хате жил немец, так тот наоборот помогал - у бабушки 4 детей на руках. Воровали румыны. Если немцы их ловили то лупили батогами. Так шо это уровень румын.
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09.03.2022 19:34 Відповісти
Покійний тато розповідав.
В селі під Львовом: були на постої німці, троє малих дітей в сім'ї, тато середущий, то і по господарству допомагали, і з солдатської кухні дітям давали їсти, і солодощі приносили, і на прогулянку його кіньми (бабусиними) возили...
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09.03.2022 19:57 Відповісти
Мои мама,дяди,тетя во вторую мировую маленькими были,старшему-дяде Ване-12 лет.Жили в погребе,выгнал из хаты бывший раскуркуленный хозяин.Во дворе 4 хаты было,в них заселились оккупанты-румыны.Ваня нашел где-то гранату,стал за погребом разбирать.Взорвался сам,осколки вспороли живот дяде Толе и один попал в висок маме(3 годика).Солдаты быстро отнесли к врачу,он зашил маму и дядю,после ухаживали за ними и санитары и врач,а бывший хозяин потом их выгнал и они пешком пошли из города в село к родичам.Так кто были фашисты,а кто-нелюди?
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14.03.2022 20:07 Відповісти
Смешно, во 2 мировую войну тоже воровали =) Рассказывали очевидцы, пережившие "асвабажденье"! Гитлеровцам, было запрещено таким заниматься, жестоко каралось воровство, грабёж и многое другое...
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09.03.2022 19:36 Відповісти
Це шановні...:" хрюське мірь , " прийшов.
..
Слава нації
Смерть москалям
...
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09.03.2022 19:42 Відповісти
Пля, мародёры усраные. Мало того, что овцейобы, так ещё и курощупы.
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09.03.2022 19:44 Відповісти
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09.03.2022 19:47 Відповісти
ах тыж рузький куррва, кур воровать вздумал.
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09.03.2022 19:50 Відповісти
Одні ослойоби інші курокради, править ними якесь *****, шо за недокраїна
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09.03.2022 20:01 Відповісти
Ну да где-то это уже было

Яйки млеко

Рашисты одним словом
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09.03.2022 20:02 Відповісти
Генетичні рюсін швайни. Навіть еволюція безсила перетворити худобу на людей.
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09.03.2022 20:07 Відповісти
Рабів до Маку не пускають.

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09.03.2022 20:21 Відповісти
это уже было в 40-х годах. Матка ! Яйки, млеко!
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09.03.2022 20:29 Відповісти
кацапо-ордынский фашизм в действии.

рашизм- это современный фашизм.

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09.03.2022 20:35 Відповісти
Звільнили курник від курей
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09.03.2022 21:14 Відповісти
Яйко, курко, млеко, шнапс... Потом заберёт унитазв и люстры от дом и квартир. Шваль.
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09.03.2022 22:25 Відповісти
вся краса кацапского марадерского мира,как говорил Вахтанг Кикабидзе,асвабадители *****.
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09.03.2022 23:39 Відповісти
идут по лекалам гитлеровцев...100 лет прошло - ничего не изменилось..
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10.03.2022 00:19 Відповісти
останній, що виходив - певно сільський житель. Хазяйновито прикрив хвіртку аби кури не порозбігалися.
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10.03.2022 00:51 Відповісти
Ні, я помилився. Бо сільські жителі знають, що курці треба перерізати шию аби кров стекла. Інакше мясо недобре буде. Хоча хтозна як у тих кацапів заведено курей їсти...
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10.03.2022 00:54 Відповісти
ПЕТУХИ ПУТИНА !)
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10.03.2022 06:30 Відповісти
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10.03.2022 10:14 Відповісти
"асвабаждают" от еды.
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10.03.2022 10:15 Відповісти
Відповідаю Володимиру Павловичу.Вони(кацапня ординська) їдять курей ,,попроще''-вставляють в жопу(вибачте) гилляку,яка виходить через горло,та крутять над вогнищем,доки не згоряє пір'я.А вже як запахне синьо-чорна,несчастна,то той,хто сильніший,та нагліший накидається на неї,з'їдає найліпше-окорочки,гомілки,а інші (шістки) їдять ребра з кишманами,та гімном.Після цієї праці співають гімн України.
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14.03.2022 20:29 Відповісти
 
 