Російські окупанти крадуть курей в українському селі. ВIДЕО
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Голодні російські окупанти, яких забула нагодувати путінська влада, мародерствують в українських селах, крадуть курей.
Відповідне відео головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
"Російська армія краде курей в українському селі. Господарів будинків убивають та "денацифікують" курей. Прийшли пожерти, загалом, типовий жебрацький озлоблений "рускій мір", який начальство не годує, щоби їжу добували в захоплених селах і містах", - написав Бутусов.
Топ коментарі
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+59 Andry Moon
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показати весь коментар09.03.2022 19:08
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Будь ласка, зачекайте...
Бо він крадій , але не мародер . Він готовий що його били й лупцювали ж його .
А цим одне побажання , що якись кабан чи кнур повідгризав їм яйця годину й вони подихали там же .
https://www.youtube.com/watch?v=6a0gUgUklEI
Так їх так погано годували, що вони ночами ходили у місцевих красти курей. Коли ті їх ловили, давали пєндюлєй.
Кацап то не людина.
То там наде много наврали про немцев....
Даже среди СС были вменяемые люди, как не страно
Чи будуть живими з пір'ям їх жерти?
Вертаються - та заходили в пару хат , та дещо з продуктів попропадало , але на столах лежали гроші !
Шевоше (англ. Chevauchée) - опустошительные рейды во время Столетней войны, предпринимавшиеся англичанами в глубину французской территории. Как правило, носили ожесточённый характер: местное население подвергалось насилию и истреблению, уничтожались продовольствие, урожай, личное имущество и дома. Особенно сильно во время шевоше страдала сельская местность. Разорительные набеги, которые при этом тщательно планировались, преследовали три цели: устрашение врага, уничтожение ресурсов и производительных сил, грабёж (являвшийся часто формой оплаты английским солдатам).
- Так в 1945-ому році ми фашистів вигнали на захід, а 2022-ому вони приперлися зі сходу!
Philip Morris International останавливает инвестиции и сворачивает производство в России
Твої голодранці-терористи просять більше колон з курами!
сподіваюсьдо жити до моменту, коли почнуть волати "спасите меня, я отдам колбасу!!!" (ну или курицу)))
Раз, два, три, чотири, лізуть до комори,
Розбивають старі скрині - шукають «бандьорів».
… Ті московські ******** - всі їх добре знають.
Навіть кури і качки зі страху тікають.
Приспів:
Раз, два, три, чотири, лізуть із комори
З машинґверами в руках молоді «бандьори»! (2)
В селі під Львовом: були на постої німці, троє малих дітей в сім'ї, тато середущий, то і по господарству допомагали, і з солдатської кухні дітям давали їсти, і солодощі приносили, і на прогулянку його кіньми (бабусиними) возили...
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Слава нації
Смерть москалям
...
Яйки млеко
Рашисты одним словом
рашизм- это современный фашизм.