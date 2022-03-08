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Російські окупанти грабують людей і мародерять у селах на Чернігівщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У регіональному управлінні "Північ" розповіли, що у Чернігівській області російські окупанти масово грабують людей і мародерять.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, у селі Шестовиця, яке було окуповане 28 лютого, терористи забирають у місцевих гроші, коштовності та мобільні телефони, нишпорять по хатах у пошуках їжі. Голодні росіяни у селі вирізали усю домашню худобу та птицю.
"У селі старожили кажуть, що востаннє таке бачили у часи Голодомору, коли большовицькі сталіністи відбирали у людей все, не шкодуючи ні старих, ні малих", - йдеться у повідомленні.
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Тест на розумність кацапи провалили.
Vot jestj vozmozhnostj, kak to podkatitj im tak, kak budto oni sami dostali, no vodki s dobavkami, kotorije podeistvujet na tretij denj, predstavj kak oni nazhrutsia i vsio.
Позор !!!Набрали всякую мразь и гнид со всех окраин великой рассеюшки!Ни дисциплины,ни уважения к конвенциям,ни уважения к сединам (хотя у всех есть матери и отцы).
На кой их в плен уже брать,набрали уже достаточно для того что б зажранный запад "прозрел" наконец то
Оставляйте им метанол в бутылках популярных марок. Можно даже организовать спец производство.