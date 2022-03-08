Російські окупанти грабують людей і мародерять у селах на Чернігівщині

У регіональному управлінні "Північ" розповіли, що у Чернігівській області російські окупанти масово грабують людей і мародерять.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, у селі Шестовиця, яке було окуповане 28 лютого, терористи забирають у місцевих гроші, коштовності та мобільні телефони, нишпорять по хатах у пошуках їжі. Голодні росіяни у селі вирізали усю домашню худобу та птицю.

"У селі старожили кажуть, що востаннє таке бачили у часи Голодомору, коли большовицькі сталіністи відбирали у людей все, не шкодуючи ні старих, ні малих", - йдеться у повідомленні.

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