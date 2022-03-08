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Російські окупанти грабують людей і мародерять у селах на Чернігівщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти грабують людей і мародерять у селах на Чернігівщині

У регіональному управлінні "Північ" розповіли, що у Чернігівській області російські окупанти масово грабують людей і мародерять.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, у селі Шестовиця, яке було окуповане 28 лютого, терористи забирають у місцевих гроші, коштовності та мобільні телефони, нишпорять по хатах у пошуках їжі. Голодні росіяни у селі вирізали усю домашню худобу та птицю.

"У селі старожили кажуть, що востаннє таке бачили у часи Голодомору, коли большовицькі сталіністи відбирали у людей все, не шкодуючи ні старих, ні малих", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Мародерить ездил. Теперь у тебя есть два норковых манто. Мясорубка на дачу новая, - російський окупант хвалиться пограбованим. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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08.03.2022 20:21 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksius.drone.96/videos/317616666903624/
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08.03.2022 20:23 Відповісти
Там кадировська падаль обосновалась.
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08.03.2022 20:27 Відповісти
aha i te rezali svei, dlja chego?
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08.03.2022 20:35 Відповісти
svinei,
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08.03.2022 20:35 Відповісти
Так тож падаль, не ічкерійці.
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08.03.2022 20:49 Відповісти
Тест на розумність : люба інша армія світу при таких розкладах розвернула би свою техніку і ломанулось додому розбиратись зі своїм керівництвом, що послало їх на смерть, але кацапи чомусь сцуть повертатись додому, бо свого нерівництва бояться більше ніж смерті в Україні.
Тест на розумність кацапи провалили.
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08.03.2022 20:33 Відповісти
Nu a chto interesno vi hoteli uvidetj, nu toljko eto i budet, nichego drugoje.
Vot jestj vozmozhnostj, kak to podkatitj im tak, kak budto oni sami dostali, no vodki s dobavkami, kotorije podeistvujet na tretij denj, predstavj kak oni nazhrutsia i vsio.
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08.03.2022 20:34 Відповісти
лайно кацапське
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08.03.2022 20:35 Відповісти
И это 2 или 3 армия мира?Прокормить даже своих солдат не могут и обеспечить связью с семьями ?
Позор !!!Набрали всякую мразь и гнид со всех окраин великой рассеюшки!Ни дисциплины,ни уважения к конвенциям,ни уважения к сединам (хотя у всех есть матери и отцы).
На кой их в плен уже брать,набрали уже достаточно для того что б зажранный запад "прозрел" наконец то
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08.03.2022 20:37 Відповісти
Прошло почти 80 лет, но как были мародерами так и сдохнут
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08.03.2022 20:49 Відповісти
nu, tipichnij sruskij osvabaditelj.
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08.03.2022 20:56 Відповісти
Ну и любимый трофей для родного Мухосранска
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08.03.2022 20:54 Відповісти
vot ono - vjalicheje !! rjuske !
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08.03.2022 21:09 Відповісти
Где- то это уже было.... Курка, матка, яйки, шнель !
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08.03.2022 21:03 Відповісти
Этим можно пользоваться. Передайте кому следует.

Оставляйте им метанол в бутылках популярных марок. Можно даже организовать спец производство.
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08.03.2022 21:57 Відповісти
Хотят еды? Накормить их отравой.
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08.03.2022 22:10 Відповісти
 
 