РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15169 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
18 428 17
армия РФ (15337) война (46615) мародерство (434) Черниговщина (1342)

Российские оккупанты грабят людей и мародерят в селах на Черниговщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты грабят людей и мародерят в селах на Черниговщине

В региональном управлении "Північ" рассказали, что в Черниговской области российские оккупанты массово грабят людей и мародерят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, в селе Шестовица, которое было оккупировано 28 февраля, террористы забирают у местных деньги, драгоценности и мобильные телефоны, рыскают по домам в поисках еды. Голодные россияне вырезали весь домашний скот и птицу.

"В селе старожилы говорят, что в последний раз такое видели во времена Голодомора, когда большевистские сталинисты отбирали у людей все - не жалея ни стариков, ни детей", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Воруют, выносят абсолютно все": российские оккупанты мародерствуют в магазинах Херсона. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай вони вдавляться !
показать весь комментарий
08.03.2022 20:21 Ответить
https://www.facebook.com/oleksius.drone.96/videos/317616666903624/
показать весь комментарий
08.03.2022 20:23 Ответить
Там кадировська падаль обосновалась.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:27 Ответить
aha i te rezali svei, dlja chego?
показать весь комментарий
08.03.2022 20:35 Ответить
svinei,
показать весь комментарий
08.03.2022 20:35 Ответить
Так тож падаль, не ічкерійці.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:49 Ответить
Тест на розумність : люба інша армія світу при таких розкладах розвернула би свою техніку і ломанулось додому розбиратись зі своїм керівництвом, що послало їх на смерть, але кацапи чомусь сцуть повертатись додому, бо свого нерівництва бояться більше ніж смерті в Україні.
Тест на розумність кацапи провалили.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:33 Ответить
Nu a chto interesno vi hoteli uvidetj, nu toljko eto i budet, nichego drugoje.
Vot jestj vozmozhnostj, kak to podkatitj im tak, kak budto oni sami dostali, no vodki s dobavkami, kotorije podeistvujet na tretij denj, predstavj kak oni nazhrutsia i vsio.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:34 Ответить
лайно кацапське
показать весь комментарий
08.03.2022 20:35 Ответить
И это 2 или 3 армия мира?Прокормить даже своих солдат не могут и обеспечить связью с семьями ?
Позор !!!Набрали всякую мразь и гнид со всех окраин великой рассеюшки!Ни дисциплины,ни уважения к конвенциям,ни уважения к сединам (хотя у всех есть матери и отцы).
На кой их в плен уже брать,набрали уже достаточно для того что б зажранный запад "прозрел" наконец то
показать весь комментарий
08.03.2022 20:37 Ответить
Прошло почти 80 лет, но как были мародерами так и сдохнут
показать весь комментарий
08.03.2022 20:49 Ответить
nu, tipichnij sruskij osvabaditelj.
показать весь комментарий
08.03.2022 20:56 Ответить
Ну и любимый трофей для родного Мухосранска
показать весь комментарий
08.03.2022 20:54 Ответить
vot ono - vjalicheje !! rjuske !
показать весь комментарий
08.03.2022 21:09 Ответить
Где- то это уже было.... Курка, матка, яйки, шнель !
показать весь комментарий
08.03.2022 21:03 Ответить
Этим можно пользоваться. Передайте кому следует.

Оставляйте им метанол в бутылках популярных марок. Можно даже организовать спец производство.
показать весь комментарий
08.03.2022 21:57 Ответить
Хотят еды? Накормить их отравой.
показать весь комментарий
08.03.2022 22:10 Ответить
 
 