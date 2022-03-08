18 428 17
Российские оккупанты грабят людей и мародерят в селах на Черниговщине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В региональном управлении "Північ" рассказали, что в Черниговской области российские оккупанты массово грабят людей и мародерят.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, в селе Шестовица, которое было оккупировано 28 февраля, террористы забирают у местных деньги, драгоценности и мобильные телефоны, рыскают по домам в поисках еды. Голодные россияне вырезали весь домашний скот и птицу.
"В селе старожилы говорят, что в последний раз такое видели во времена Голодомора, когда большевистские сталинисты отбирали у людей все - не жалея ни стариков, ни детей", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тест на розумність кацапи провалили.
Vot jestj vozmozhnostj, kak to podkatitj im tak, kak budto oni sami dostali, no vodki s dobavkami, kotorije podeistvujet na tretij denj, predstavj kak oni nazhrutsia i vsio.
Позор !!!Набрали всякую мразь и гнид со всех окраин великой рассеюшки!Ни дисциплины,ни уважения к конвенциям,ни уважения к сединам (хотя у всех есть матери и отцы).
На кой их в плен уже брать,набрали уже достаточно для того что б зажранный запад "прозрел" наконец то
Оставляйте им метанол в бутылках популярных марок. Можно даже организовать спец производство.