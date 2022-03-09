Розмінування авіаційної бомби в Чернігові. ВIДЕО
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У мережу потрапило відео, на якому працівники ДСНС холоднокровно знешкоджують авіаційну бомбу.
Як інформує Цензор.НЕТ кадри розмінування опублікував користувач фейсбуку Віктор Баран.
"Робота групи піротехнічних робіт та розмінування ДСНС у Чернігові". - відзначив він.
Топ коментарі
+34 Александр Карин
показати весь коментар09.03.2022 22:50
+26 Шимус
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+14 Advokat Savchuk
показати весь коментар09.03.2022 23:22
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Так що не вірте оркам "Ми за путіна нє галасавалі, мнє стидна, пачєму прастиє раSSиянє далжни страдать ат санкцій". Вони сукі "прастиє раSSиянє" винні у всьому і прості орки найбільше ненавидять України.
Eto nado imetj nervi.
Про це, як повідомляє "Сьогодні", написав спікер Оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram. Пристрій призначений для передачі секретних документів відкритими каналами зв'язку. Використовується у ланці від полку, бригади та вище. Ця апаратура була захоплена разом із ключовими документами, що дозволяє розшифрувати інформацію супротивника. Виходячи з цього, ЗСУ розбили командний пункт (пункт управління) рівня полку або бригади.