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бомба (151) Чернігів (583) ДСНС (4458) розмінування (758)

Розмінування авіаційної бомби в Чернігові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапило відео, на якому працівники ДСНС холоднокровно знешкоджують авіаційну бомбу.

Як інформує Цензор.НЕТ кадри розмінування опублікував користувач фейсбуку Віктор Баран.

"Робота групи піротехнічних робіт та розмінування ДСНС у Чернігові". - відзначив він.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
Респект мужикам. З такою роботою потрібно мати титанові яйця.
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09.03.2022 22:50
+26
https://twitter.com/i/status/1501595676211400716
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09.03.2022 22:49
+14
Знатно потролили. Десь числа 22.02. один родич з мордору кинув мені їхній прикол - москаль з тагіла замовляє на 23.02. в Києві ресторан на всю дивізію. Числа 25 я йому прислав відосік з першими смаженими москалями з під Києва і написав "Той чувак не потрапив до ресторану". Послав його з усім виводком, заблокував і видалив усі контакти.
Так що не вірте оркам "Ми за путіна нє галасавалі, мнє стидна, пачєму прастиє раSSиянє далжни страдать ат санкцій". Вони сукі "прастиє раSSиянє" винні у всьому і прості орки найбільше ненавидять України.
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09.03.2022 23:22
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https://twitter.com/i/status/1501595676211400716
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09.03.2022 22:49 Відповісти
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09.03.2022 22:55 Відповісти
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09.03.2022 22:56 Відповісти
vot chto mne nravitsia, vi umejte delatj shutki dazhe vo vremja voini.
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09.03.2022 22:56 Відповісти
Иначе можно двинуться мозгами.
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09.03.2022 23:00 Відповісти
Знатно потролили. Десь числа 22.02. один родич з мордору кинув мені їхній прикол - москаль з тагіла замовляє на 23.02. в Києві ресторан на всю дивізію. Числа 25 я йому прислав відосік з першими смаженими москалями з під Києва і написав "Той чувак не потрапив до ресторану". Послав його з усім виводком, заблокував і видалив усі контакти.
Так що не вірте оркам "Ми за путіна нє галасавалі, мнє стидна, пачєму прастиє раSSиянє далжни страдать ат санкцій". Вони сукі "прастиє раSSиянє" винні у всьому і прості орки найбільше ненавидять України.
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Напружений триллер з хепі-ендом
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09.03.2022 22:50 Відповісти
Респект мужикам. З такою роботою потрібно мати титанові яйця.
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09.03.2022 22:50 Відповісти
И титановые нервы. Под обстрелом обезвреживать авиа бомбу... Я только смотрю на это и мурашки по спине. Огромное уважение нашим саперам.
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10.03.2022 09:21 Відповісти
Моцні яйка.
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09.03.2022 22:52 Відповісти
если бы дснс не разминировала, то это бы не сделали солдаты нато. (чисто из наблюдений за поведением нато)
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09.03.2022 22:53 Відповісти
ofigetj, ne nu chestno, kazhetsia ja nedishal vo vremja prosmotra video, i nemnozhko spotel - ofigetj, fu.

Eto nado imetj nervi.
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09.03.2022 22:53 Відповісти
Пане, добавити кирилицю - 2-3 хвилини, що на компі, що в телефоні. Ні?
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10.03.2022 00:15 Відповісти
net
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10.03.2022 11:22 Відповісти
работа что называется с яйцами!!!
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09.03.2022 22:55 Відповісти
На київському напрямку Збройні сили України захопили пристрій документування М-211 (апаратура попереднього шифрування).

Про це, як повідомляє "Сьогодні", написав спікер Оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram. Пристрій призначений для передачі секретних документів відкритими каналами зв'язку. Використовується у ланці від полку, бригади та вище. Ця апаратура була захоплена разом із ключовими документами, що дозволяє розшифрувати інформацію супротивника. Виходячи з цього, ЗСУ розбили командний пункт (пункт управління) рівня полку або бригади.
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09.03.2022 22:56 Відповісти
тут пацанчики нам лутают мото швейных колорадов https://twitter.com/i/status/1501635966607319044
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09.03.2022 22:57 Відповісти
Респект і шана.
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09.03.2022 22:57 Відповісти
Такие взрыватели нужно вкручивать в очко каждому . каждому летчику ***** ..
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09.03.2022 23:03 Відповісти
І скидувати з літака
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09.03.2022 23:16 Відповісти
з "гарно" складеним парашутом
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09.03.2022 23:18 Відповісти
 
 