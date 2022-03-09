Розмінування авіаційної бомби в Чернігові. ВIДЕО

У мережу потрапило відео, на якому працівники ДСНС холоднокровно знешкоджують авіаційну бомбу.

Як інформує Цензор.НЕТ кадри розмінування опублікував користувач фейсбуку Віктор Баран.

"Робота групи піротехнічних робіт та розмінування ДСНС у Чернігові". - відзначив він.