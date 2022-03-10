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Лапутіна закликає світових лідерів закрити небо над Україною. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна закликає світових лідерів "припинити звірства" РФ і закрити небо над Україною.

Про це вона сказала у своєму відеозверненні, опублікованому у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ..

"З 2014 року я на власні очі бачила звірства, які чинить РФ в Україні. У 2014 році почала існувати тюрма "Ізоляція", створена російськими окупантами у Донецьку для того, щоб чинити тортури над українськими громадянами. Це у ХХІ столітті! Всі світові лідери, світова спільнота того часу була "глибоко занепокоєна". Протягом восьми років війни в Україні, яку підступно розв’язала РФ, ви продовжували бути "глибоко занепокоєними".

Два тижні український народ героїчно чинить спротив російському агресору. Російські війська коять звірства в Україні – гатять по мирних громадянах з важкої зброї, б’ють балістичними ракетами. Сьогодні бомба поцілила у пологовий будинок міста Маріуполь на Донеччині. Мало, що Росія не дає гуманітарних коридорів для наших громадян – вона просто вбиває наше майбутнє покоління, наших матерів. І ви продовжуєте бути "глибоко занепокоєними". Я закликаю всіх лідерів світу – будьте людяними! Закрийте небо над Україною!" - сказала Лапутіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ публікує список петицій до державних органів країн-партнерів із закликом про закриття неба над Україною

За її словами, український народ зараз – це країна Захисників.

"Україна сьогодні чинить опір російській навалі і стримує її, коли світ перед загрозою світової війни. Припиніть ці звірства! Слава Україні!" - додала вона.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Вони знов будуть "глубоко обеспокоенніе" НАТО останнім часом поводе себе якось дивно
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10.03.2022 05:14
+1
.........та не закроют , для начала, перед тем как такое просить , нужно понимать , что это такое и к каким последствиям это может привести в мировом масштабе .
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10.03.2022 05:12
+1
Не закриють.... Бояться...
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10.03.2022 05:17
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.........та не закроют , для начала, перед тем как такое просить , нужно понимать , что это такое и к каким последствиям это может привести в мировом масштабе .
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10.03.2022 05:12 Відповісти
Вони знов будуть "глубоко обеспокоенніе" НАТО останнім часом поводе себе якось дивно
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10.03.2022 05:14 Відповісти
Не закриють.... Бояться...
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10.03.2022 05:17 Відповісти
а при "закрытом небе" 9М21ОФ перестают летать?
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10.03.2022 05:17 Відповісти
Наземна артилерія в т.ч. реактивна - буде стріляти.
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10.03.2022 05:37 Відповісти
Именно. Будет фигачить по мирняку, жилым кварталам из жилого сектора...
ТВ2 в воздух не поднимешь, авиацию тоже... Ситуация "стабилизируется", "замораживается", всё переходит в тягучую фазу, противник получает передышку, мирняк продолжает гибнуть... Противнику топлива нужно меньше, уже никто никуда не отступает, стоим-стреляем...
Ну, тоже вариант...
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10.03.2022 05:53 Відповісти
Закрытие неба .Это начало ,третьей мировой .
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10.03.2022 06:12 Відповісти
"Fantom Mustang" - з лаптєногої балалайні під чеським VPN ?
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10.03.2022 06:21 Відповісти
Повна херня !

Бо самогубці не сидять за столом в 6 -10 метрів .

Воно хворе вочевидь , але є різні хвороби . Воно себе мнить альфа-рептілоїдом . А де ви бачили крокодила замогубця ! Крокодила , який напав би на 4 тонни бегемотної маси ?!
Ця істота б ніколи б не перемогла 4 млн. років еволюції , якщо в неї не було б інкстинкту самозбереження .

ЗАХОДУ требо відповідального лідера , який не бздить приймати єдині правельні рішення .
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10.03.2022 13:11 Відповісти
Міністерка, Канцлерка, Презідентка, Прем'єрка
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10.03.2022 06:17 Відповісти
🇺🇦 Треба менше ******* "диванним філософам і політикам".Не встигнуть щось пообіцяти чи навіть подумати, як один поперед другого трезвонять. "Теля в сраці а баба з різочкою". Все дадуть, і допоможуть, велика їм вдячність за допомогу. Такі писаки і зривають багато поставок допомоги. Хочете допомогти-тоді на передову. Перемога буде за нами. Слава Україні!!!
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10.03.2022 07:11 Відповісти
Мертвонароджене міністерство і така ж пуста міністеркиня! Отримують даремно зарплати, нічого не роблять крім вигляду, що дуже озабочєни.
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10.03.2022 09:04 Відповісти
Це типу як путін вимагав від кожного у владі підтримати війну?
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10.03.2022 10:07 Відповісти
Как можно быть такими НАИВНЫМИ или ГЛУПЫМИ! Никто не хочет кремлевского шизофренника провоцировать на ядерную войну и давать ему поводы применить, если не стратегическое, то тактическое ЯО, поэтому НЕ ПРОСИТЕ "ЗАКРЫТОГО НЕБА"! Требуйте САМОЛЕТЫ и средства ПВОне только советские, но и те, что стоят на консервации в США, если нет времени на переобучение летчиков, найдутся ДОБРОВОЛЬЦЫ из западных стран, которы смогут на них летать)!
ХВАТИТ УЖЕ НЫТЬ и давить на жалость (надо думать и планировать военные операции, в том числе наглые диверсионные глубо в тылу врага) Думайте, как устранить ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ войну, пока ОНО не сдохнет, не будет покоя Украине!
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10.03.2022 10:41 Відповісти
Вам даже не самолёты так нужны как ПВО.
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10.03.2022 10:43 Відповісти
Закрите небо українцям потрібне не тільки , що захистити міста від бомбардування . Все одно по тому ж Маріуполю можуть гасити й з Таганрогу (про який йще Чехов писав , що це маленьке українське містечно) .

Просто мало хто акцентує увагу , а де властно кажучи українськи танки ?!

А усе дуже просто - використання танків без переваги у небі це самогубство для танкістів .

Якщо закрити небо, в України достатньо танків , щоб прорвати оточення Маріуполя , що вдарити по Перекопу й відрізати орків від Криму й визволити Херсон , Бердянськ , Мелітополь .
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10.03.2022 13:19 Відповісти
Эти натовские ссыкуны херои только в кино,а на яву ТРУСЫ!
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10.03.2022 13:22 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣 соси шляпу своноголовая
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22.05.2022 16:07 Відповісти
 
 