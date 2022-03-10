Лапутіна закликає світових лідерів закрити небо над Україною. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна закликає світових лідерів "припинити звірства" РФ і закрити небо над Україною.
Про це вона сказала у своєму відеозверненні, опублікованому у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ..
"З 2014 року я на власні очі бачила звірства, які чинить РФ в Україні. У 2014 році почала існувати тюрма "Ізоляція", створена російськими окупантами у Донецьку для того, щоб чинити тортури над українськими громадянами. Це у ХХІ столітті! Всі світові лідери, світова спільнота того часу була "глибоко занепокоєна". Протягом восьми років війни в Україні, яку підступно розв’язала РФ, ви продовжували бути "глибоко занепокоєними".
Два тижні український народ героїчно чинить спротив російському агресору. Російські війська коять звірства в Україні – гатять по мирних громадянах з важкої зброї, б’ють балістичними ракетами. Сьогодні бомба поцілила у пологовий будинок міста Маріуполь на Донеччині. Мало, що Росія не дає гуманітарних коридорів для наших громадян – вона просто вбиває наше майбутнє покоління, наших матерів. І ви продовжуєте бути "глибоко занепокоєними". Я закликаю всіх лідерів світу – будьте людяними! Закрийте небо над Україною!" - сказала Лапутіна.
За її словами, український народ зараз – це країна Захисників.
"Україна сьогодні чинить опір російській навалі і стримує її, коли світ перед загрозою світової війни. Припиніть ці звірства! Слава Україні!" - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
ТВ2 в воздух не поднимешь, авиацию тоже... Ситуация "стабилизируется", "замораживается", всё переходит в тягучую фазу, противник получает передышку, мирняк продолжает гибнуть... Противнику топлива нужно меньше, уже никто никуда не отступает, стоим-стреляем...
Ну, тоже вариант...
Бо самогубці не сидять за столом в 6 -10 метрів .
Воно хворе вочевидь , але є різні хвороби . Воно себе мнить альфа-рептілоїдом . А де ви бачили крокодила замогубця ! Крокодила , який напав би на 4 тонни бегемотної маси ?!
Ця істота б ніколи б не перемогла 4 млн. років еволюції , якщо в неї не було б інкстинкту самозбереження .
ЗАХОДУ требо відповідального лідера , який не бздить приймати єдині правельні рішення .
ХВАТИТ УЖЕ НЫТЬ и давить на жалость (надо думать и планировать военные операции, в том числе наглые диверсионные глубо в тылу врага) Думайте, как устранить ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ войну, пока ОНО не сдохнет, не будет покоя Украине!
Просто мало хто акцентує увагу , а де властно кажучи українськи танки ?!
А усе дуже просто - використання танків без переваги у небі це самогубство для танкістів .
Якщо закрити небо, в України достатньо танків , щоб прорвати оточення Маріуполя , що вдарити по Перекопу й відрізати орків від Криму й визволити Херсон , Бердянськ , Мелітополь .