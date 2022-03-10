Масові поховання вбитих російськими бомбами жителів Маріуполя в траншеях. ВIДЕО

У Маріуполі вимушені ховати загиблих та померлих мешканців у траншеях.

Про це повідомила у фейсбуці журналіст Ilahe Veliyeva, інформує Цензор.НЕТ.

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"Глибокий рів, викопаний на старому кладовищі в центрі міста, довжиною приблизно 25 метрів, заповнений тілами, зібраними з моргів та окремих будинків працівниками комунальної соцслужби", - йдеться у дописі.

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