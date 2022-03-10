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Масові поховання вбитих російськими бомбами жителів Маріуполя в траншеях. ВIДЕО
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У Маріуполі вимушені ховати загиблих та померлих мешканців у траншеях.
Про це повідомила у фейсбуці журналіст Ilahe Veliyeva, інформує Цензор.НЕТ.
"Глибокий рів, викопаний на старому кладовищі в центрі міста, довжиною приблизно 25 метрів, заповнений тілами, зібраними з моргів та окремих будинків працівниками комунальної соцслужби", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+102 BreakerR0ry 9f7fbb8e
показати весь коментар10.03.2022 17:13
+65 Unknown User 1f07c237
показати весь коментар10.03.2022 17:14
+47 Володимир Волошин 55d42e7b
показати весь коментар10.03.2022 17:19
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Будь ласка, зачекайте...
при такому стані людині все одно хто є хто, просто такій людині хочеться спокою а не правоти
Саме цього хоче }{йло, взяти ізмором
Це КГБішна методика, так в концлагерах ламали людей
ну и конечно любителей русского рейха хватает.
Інакше ось такі до влади знову протягнуть всяких бойків, шуфричів та мураєвих. І далі те саме буде з Україною по кругу, що й було. Досить "толерантити", - натолерантились.
Вічна пам'ять загиблим....
Вот это будет самая настоящая денацификация!
скажете потом, что я был не прав!!!!
Под обстрелами нельзя провести положенные ритуалы к сожалению
Или с Харькова по Белгороду - чтобы прочувствовали и долбить пока не успокоятся.
Украине надо вытеснить напавшую ордо за рубеж марта 2014 года. Включая из Крыма. А там орки самы между собой перегризутся.
Это вопрос выживания, а не этики.
Бо вони вже є прокляті Богом.
Потужна словесна формула-замовляння:
"До девятого коліна будь Проклятий Путін і кожен московит озброєний.
Очі Їхні мертвенні, тіла Їхні зловонні й Алатир-каменем причавлені. Амінь."
Пам'ятай цю формулу, повторюй, - і вона спрацює.
До нашої Перемоги!