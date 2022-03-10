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Масові поховання вбитих російськими бомбами жителів Маріуполя в траншеях. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі вимушені ховати загиблих та померлих мешканців у траншеях.

Про це повідомила у фейсбуці журналіст Ilahe Veliyeva, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибокий рів, викопаний на старому кладовищі в центрі міста, довжиною приблизно 25 метрів, заповнений тілами, зібраними з моргів та окремих будинків працівниками комунальної соцслужби", - йдеться у дописі.

Також дивіться: За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 21+

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+102
внимательно послушали "мариупольца"? - он "не знает кто все это развязал"... это чтобы вы понимали
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10.03.2022 17:13
+65
Это не лечится. После ВСЕГО ватный "гробовщик" до сих пор не понял, "кто виноват"???
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10.03.2022 17:14
+47
а этот товарищ, что говорил: "о развязал", часом восемь лет назад не бегал с трёхцветной тряпкой??? Или он не в курсе кто развязал ЭТУ БОЙНЮ?????
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10.03.2022 17:19
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Твою мать, вот и вернулись времена братских могил
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10.03.2022 17:09 Відповісти
Будь проклят каждый россиянин, его поколения и все его деяния если есть бог на свете.
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10.03.2022 18:22 Відповісти
😪
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10.03.2022 19:12 Відповісти
Мля...
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10.03.2022 17:11 Відповісти
Коли горітиме РоSSія ?
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10.03.2022 17:12 Відповісти
На reddit это всё, на reddit.
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10.03.2022 17:12 Відповісти
за це русню потрібно живими закопувати
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10.03.2022 17:13 Відповісти
внимательно послушали "мариупольца"? - он "не знает кто все это развязал"... это чтобы вы понимали
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10.03.2022 17:13 Відповісти
за кадром типа "украинские вояки" тут.....
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10.03.2022 17:18 Відповісти
Мені спершу навіть здалось, що я не розчув, тому спеціально прослухав цей момент двічі... і *****.
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10.03.2022 17:19 Відповісти
Шаріков якийсь, та явно українофоб... А ми ще як дурні до росіян відосіками звертаємось
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10.03.2022 17:21 Відповісти
це психологічний стан, викликаний тим коли ти реально бачиш таку велику кількість смерті
при такому стані людині все одно хто є хто, просто такій людині хочеться спокою а не правоти

Саме цього хоче }{йло, взяти ізмором
Це КГБішна методика, так в концлагерах ламали людей
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10.03.2022 17:32 Відповісти
Це ****** совкізм, викликаний безмежною тупістю і не бажанням думати. "Виліковується" лише смертю.
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10.03.2022 17:58 Відповісти
Не забувайте що він у місті під облогою. Що буде завтра він не знає. Тому в такій ситуації краще лишнього не казати, щоб потім вижити.
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10.03.2022 17:40 Відповісти
Все верно. Город почти окружён и народ не знает что его ждёт дальше.
ну и конечно любителей русского рейха хватает.
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10.03.2022 18:47 Відповісти
Я з Вами згодна! Не треба цю людину засуджувати...
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10.03.2022 19:15 Відповісти
І ти зкажи, коли ж та "вата" закінчиться у їхніх головах?
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10.03.2022 18:28 Відповісти
****,просто ****,такое уже не лечится...
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10.03.2022 18:48 Відповісти
Тому треба після війни вводити "подвійне" громадянство - два паспорти, - один з яких дає право голосувати на виборах, бути обраним та займати державні посади. А інший - ні. І перший видавати лише тим громадянам, які здали елементарні тести на знання мови та історії України.
Інакше ось такі до влади знову протягнуть всяких бойків, шуфричів та мураєвих. І далі те саме буде з Україною по кругу, що й було. Досить "толерантити", - натолерантились.
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10.03.2022 20:23 Відповісти
не знає, бо не впевнений під ким буде місто завтра.....
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10.03.2022 21:09 Відповісти
не знає, бо не впевнений під ким буде місто завтра.....
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10.03.2022 21:10 Відповісти
А мені згадав я Марік 14-го... Може і ви пригадаєте ту БМП, що летіла під нашим прапором через барикад і коменты з натовпу? Вісім років війни, від ударів Градами по житловому району до ось цих кадрів. І воно не зна хто винен?! Знервований, бо ворог поруч? Усе він добре знає, навіть те, що по писку від нас не получить. Краще би він мовчав...
Вічна пам'ять загиблим....
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10.03.2022 22:57 Відповісти
Це жахіття творить з розумузійшовший карлик, який вже давно повинен лежати в такій траншеї, а Європа і штати на це все споглядають. Будьте ви прокляті, орки-нелюди!
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10.03.2022 17:13 Відповісти
Это не лечится. После ВСЕГО ватный "гробовщик" до сих пор не понял, "кто виноват"???
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10.03.2022 17:14 Відповісти
Так, нажаль так. Але ще й страх , бо зараз скаже , хто винен, а що буде завтра не знає.
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10.03.2022 17:23 Відповісти
У моєї сусідки рідна сестра до 2018-го жила в Маріуполі. Їй десь під 67 років. Потім переїхала жити на рассію. Все звинувачувала, ****, наших військових. А на третій день війни скинула моїй сусідці у Вайбер картинки зі своїм улюбленим ****** і з написом "Я єго поддєрживаю! А ти?" Сусідка з матами заблокувала сестру *****.
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10.03.2022 17:26 Відповісти
похоже рашизм похуже ковида и любого вируса и бактерий будет заразней... откуда в людях просыпает ненависть злоба проклятия чувство что все кругом одни их враги желают их погибели мешают им жить в говне (идиома)... Карма Рок проклятия предательство и сговор с татаро монголами предательство прародителя Киевской Руси и предание забвение Матери городов русинских Киева ... не знаю...
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10.03.2022 18:17 Відповісти
После войны надо будет привозить автобусами московитов, чтобы они разбирали завалы, откапывали и презахоранивали убитых украинцев и забирали домой трупы своих солдат в полиэтиленовых мешках. А за это давать им талоны на еду.

Вот это будет самая настоящая денацификация!
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10.03.2022 17:14 Відповісти
ГОЛЫМИ РУКАМИ как это заставили делать немцев. Им помогло осознать. Если бы русских заставили раскапывать могилы русских расстрелянных дедываивателями в1937 то может тоже помогло, теперь ПОЗДНО! Они по другому уже генетически не умеют.
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10.03.2022 17:47 Відповісти
похоже весь мир срочно заканчивает вакцину против рашизма для уничтожения рашизма и Рашки как явления... ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОССИЯН НОРМА ИХ ВЫЖИВАНИЯ если надо станут католиками протестантами буддистами еретиками мусульманами баптистами атеистами...короче приспособленцами РАБ ВОТ ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОССИЯН.. кандалы ошейник браслет и в голову малюсенькая бимбочка убег и бабах дистанционно... на лбах номер серия год выпуска.... и полная кастрация и обеспложивание чтобы не плодились вообще вот сколько отживут столько и проживут..
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10.03.2022 18:21 Відповісти
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10.03.2022 17:18 Відповісти
сюр, просто сюр. европа, 21 век
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10.03.2022 17:18 Відповісти
а этот товарищ, что говорил: "о развязал", часом восемь лет назад не бегал с трёхцветной тряпкой??? Или он не в курсе кто развязал ЭТУ БОЙНЮ?????
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10.03.2022 17:19 Відповісти
Там таких - до біса
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10.03.2022 18:00 Відповісти
Твою мать, він не знає, хто вбиває? мабуть інопланетяни...
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10.03.2022 17:21 Відповісти
это ад на земле..., жаль, что некоторые в Мариуполе верят, что раша здесь совершенно ни при чем, что есть какие-то злые силы, которые развязали войну, например, ЗСУ, которое, как они думают, тоже постреливает по Мариуполю..., хотя я пойму этих людей, если они пойдут в рашку, чтобы спастись от этого ужаса...
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10.03.2022 17:22 Відповісти
Він не знає, "... хто розв'язав цю війну .... ''. Да і звідки йому знати.
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10.03.2022 17:22 Відповісти
Це потрібно розміщувати на всіх інформаційних ресурсах світу.
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10.03.2022 17:23 Відповісти
не знает кто это всё развязал... ох уж эти жители Донецкой и Луганской областей, уже не знаю, что еще нужно, чтобы они наконец-то поняли кто виноват...
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10.03.2022 17:23 Відповісти
Ви мають долучитись до Переховувань , з усіма традиціями , а не в рів кидать як ско
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10.03.2022 17:27 Відповісти
когда закончится эта проклятая война...этот раша-терроризм и раша-геноцид...когда сучки-рашки ******** начнут искать кто же виновен..... нет...не в убийствах украинцев и наших детей, а в экономическом коллапсе , голоде и нищете на сруси, вот тогда и начнут они проклинать...нет... не вождей своих и *****, не себя безмозглых и равнодушных к смерти своих детей, а именно недорецпублики и именно недокацапо-хохлов они и сделают виновными во всех своих бедах....
скажете потом, что я был не прав!!!!
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10.03.2022 17:32 Відповісти
уверен, что так и будет... виноваты будут "пиндосы и хохлы"
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10.03.2022 17:49 Відповісти
Ці відеокадри для Гаазького Трибуналу.
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10.03.2022 17:24 Відповісти
Нехай Всемилостивий Господь прийме невинні Душі передчасно померлих... підступно вбитих...

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10.03.2022 17:26 Відповісти
🙏🙏🙏 😪
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10.03.2022 19:21 Відповісти
если честно... траншея выкопана экскаватором... накопать им же можно было и могил, хотя бы на 2-3 тела... не по-людски это в траншею всех кидать... впрочем, какой гробовщик - такие и похороны...
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10.03.2022 17:26 Відповісти
масоовые захоронения -только в траншеи,правда не так -только то что видно -это не захоронение ,это просто закапывание,что б не было эпидемий.
Под обстрелами нельзя провести положенные ритуалы к сожалению
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10.03.2022 17:45 Відповісти
тут не в ритуалах дело, а в отношении к погибшим... впрочем, никакого порядка в этом районе города нет, ни терробороны не видно, ни попыток самоорганизации, какой-то полный хаос...
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10.03.2022 17:48 Відповісти
плачу
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10.03.2022 17:29 Відповісти
Я також...😥
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10.03.2022 19:23 Відповісти
Нет слов.....
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10.03.2022 17:29 Відповісти
А тим часом на рос смі все часто поширюють фейк про біологічну зброю мабуть планують застосувати! Так що нас і європу чекає катастрофа!Господи врятуй нас!
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10.03.2022 17:30 Відповісти
Хто знає англійську розміщуйте цю та подібні новини на всіх американських/європейських інформаційних ресурсах світу, як докази російського варварства в Україні.
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10.03.2022 17:30 Відповісти
Кремлівський виродок планує те саме з Харковим. Українців вбити. Вату вивезти в Парашу.
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10.03.2022 17:31 Відповісти
русню надо в плен не брать!фашисты ****** гори вы в аду!
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10.03.2022 17:49 Відповісти
Глаза отказываются верить...Кацапские твари , их мало убивать , их надо КАЗНИТЬ !
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10.03.2022 17:51 Відповісти
на расее русских нет ! стреляй в рашапитека !
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10.03.2022 18:00 Відповісти
А можно отправить Байрактар на Таганрог или Ростов и долбонуть там по спальным районам?
Или с Харькова по Белгороду - чтобы прочувствовали и долбить пока не успокоятся.
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10.03.2022 18:04 Відповісти
Нельзя. Просто нельзя ибо тогда вы такие же.

Украине надо вытеснить напавшую ордо за рубеж марта 2014 года. Включая из Крыма. А там орки самы между собой перегризутся.
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10.03.2022 18:16 Відповісти
А это вообще нормально, что за кадром опять украинские вояки виноваты во всем?
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10.03.2022 18:09 Відповісти
Это путинизм головного мозга. Такое не лечится, уж поверьте. Мне недавно одна мадам из Днепра, переселенка из Донецка, с пеной у рта доказывала как ее притесняли не давая говорить на русском языке И это она рассказывает мне русскоязычной, уроженке Донецкой области. В ней столько ненависти к Украине, а ведь не здрыснула на парашу, а засела в Днепре и жрала украинский хлеб. Вот из за таких манкуртов и пришло горе в нашу страну. И таких есть еще не мало.
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10.03.2022 18:53 Відповісти
Если не бомбить их города и села из нас сделают пустыню как в Сирии - просто нет другого выхода.
Это вопрос выживания, а не этики.
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10.03.2022 18:28 Відповісти
Вот этого Лаврова бы туда, связать, кинуть бы в ту траншейку и присыпать бы, да дать полежать с полчаса, чтобы узнал что почём.
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10.03.2022 19:06 Відповісти
Зачем полчаса? Там и прикопать.
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10.03.2022 19:13 Відповісти
А капитуляцю кому подписывать?
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10.03.2022 19:19 Відповісти
Там видно будет.
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10.03.2022 19:24 Відповісти
Предполагаю сейчас только одно с большой долей вероятности-путлер до неё точно не доживёт.
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10.03.2022 19:25 Відповісти
И не он один.
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10.03.2022 19:48 Відповісти
Путинские бомбы летят ему на голову. Он - "я не знаю, кто это организовал". Считаю, что война стала возможна из-за того, что большинство в паРаше такие же, как этот ватан, совершенно не в состоянии думать, тупые зомби Путина, которые дают ему карт-бланш на войну своей тупостью.
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10.03.2022 19:36 Відповісти
Они не тупые. Они больные на голову. Рашистская бомба на него упадет, кто виноват? Правильно - украинские вояки. Еще и раисся вперде прокричит.
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10.03.2022 19:48 Відповісти
Проклинати, кажуть, не можна. Та ординських вбивць це не стосується.
Бо вони вже є прокляті Богом.
Потужна словесна формула-замовляння:

"До девятого коліна будь Проклятий Путін і кожен московит озброєний.
Очі Їхні мертвенні, тіла Їхні зловонні й Алатир-каменем причавлені. Амінь."

Пам'ятай цю формулу, повторюй, - і вона спрацює.
До нашої Перемоги!
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10.03.2022 19:50 Відповісти
Мені слова гробовщика пояснили все. Тут слова зайві. Нічого не поможе рюзькомірцям… Навіть траншеї покійників.
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10.03.2022 20:09 Відповісти
Коментарі, що чути фоном вражать.... В усьому винні америкоси та українці....
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10.03.2022 20:14 Відповісти
Это неизлечимо.
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10.03.2022 22:42 Відповісти
Бог палицею не б'є. Але до тупого ніколи не дійде, що то наслідки його діянь. "Нам все должны!". От і наговорив нам усім, тупорылый манкурт. Певно треба було його першого ще раніше прикопать, щоб до такого не дійшло, що отаке не побачити. Може порозумнішаємо з цього горя...?
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10.03.2022 23:07 Відповісти
 
 