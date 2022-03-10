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Українські військові пішли у контрнаступ на Київщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові спробували здійснити прорив у Київській області, де сконцентрувалися російські сили.

Про це йдеться в сюжеті "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, група військових РФ із танками та бронетехнікою зайшли у селище і частково його контролюють. За словами місцевих жителів, у них відібрали телефони та не випускають із селища. Українські сили намагалися завдати ураження та відкинути противника за межі села.

Читайте також: Закарпатська бригада розгромила російських розвідників, у солдатів - чеченські прізвища. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+59
Тримаємо кулаки за хлопців.
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10.03.2022 18:21
+48
https://twitter.com/i/status/1501955996452888580
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10.03.2022 18:21
+36
Армия Zасранцев терпит поражение - уничтожение 6-го танкового полка + ПЗРК // Байрактар ЗСУ
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10.03.2022 18:23
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https://twitter.com/i/status/1501955996452888580
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10.03.2022 18:21 Відповісти
Щось не бачив знищення полку, тупо відступили, причому маючи орду танків. Що це було? Тактичний відхід, чи паніка? Важко розібратись. Але загалом не до жартів, насправді...
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10.03.2022 19:12 Відповісти
Беззбройного представника преси хлопці скоріше всього туди не взяли. щоб не ризикувати його життям.
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10.03.2022 19:56 Відповісти
kudi on pulit tam ?
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10.03.2022 18:24 Відповісти
кацапам понравилось горелое будет и красивое нам пакет урагана мало не покажется
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10.03.2022 18:26 Відповісти
это орков прогнали и на их позициях такое там ещё рядом изделие номер 2 использованное -))
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10.03.2022 18:28 Відповісти
ti smotri - oni daze matrac pritashili
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10.03.2022 18:30 Відповісти
Шо за алтарь любві?
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10.03.2022 18:33 Відповісти
скрепы по рузге со времён Зосимы коий с отроки ****** образом
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10.03.2022 18:34 Відповісти
кадировеці спіймав двох мацкалів
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10.03.2022 18:39 Відповісти
на якому місці там армія рихфи у Світі ?
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10.03.2022 23:55 Відповісти
2е было пока где-то в селе под Сумами их не начали лупить болгары восхитились - таких сказочных дебилов как рузге армия ещё мир не видел
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11.03.2022 00:01 Відповісти
Жарят потихоньку!!!!
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10.03.2022 18:26 Відповісти
УДАЧИ !!!!! ПЕРЕМОГИ !!!!!
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10.03.2022 19:56 Відповісти
Тримаємо кулаки за хлопців.
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10.03.2022 18:21 Відповісти
rebjata - NNNNado video kak rusnja DRAPAET - snimite na kameru esli est takaja vozmoznostj
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10.03.2022 18:23 Відповісти
Приїдь, бл..., і зніми!
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10.03.2022 18:32 Відповісти
Не можна таке викладати
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10.03.2022 18:36 Відповісти
slishkom korichnevaja kartinka ?
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10.03.2022 18:38 Відповісти
Копро-контент 💩💩💩
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10.03.2022 18:51 Відповісти
Нет, не позволять удирать - это что, игра в догонялки или настоящая война? Врага уничтожают при любой возможности, а не снимают видео удирающей твари.
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10.03.2022 18:49 Відповісти
Слава Героям
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10.03.2022 18:23 Відповісти
Пішли у контрнаступ та "намагалися" - не одне й те ж.
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10.03.2022 18:25 Відповісти
дивлячись на ім,я, ти молодий.
тобі не 60 і не 70 років.
а чого ти не йдеш в контрнаступ?
мене не питай.
у мене з родини троє на війні, а з мене толку як з молотка.
бавлю онуків.
то чого ти строчиш а не воюєш.
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10.03.2022 18:36 Відповісти
Я пишу, шо не треба ******* того, чого нема.

Не треба людям вішати локшину на вуха, як це робили 3 останні роки.
Це вже не просто велике крадівництво або боротьба за рейтинг. Або правду, або нічого.
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10.03.2022 19:56 Відповісти
Перестрілка🤷
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10.03.2022 18:27 Відповісти
Молодцы!
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10.03.2022 18:33 Відповісти
Що це за гранатомет чорного кольору у наших військових? Це німецькі панцерфаусти?
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10.03.2022 18:34 Відповісти
Звісно ні! Хоча не точно))))
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10.03.2022 18:41 Відповісти
да ,
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10.03.2022 18:43 Відповісти
а хіба це не іспанський ?
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10.03.2022 19:06 Відповісти
Так
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10.03.2022 18:45 Відповісти
Да.
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10.03.2022 18:48 Відповісти
Боже, допоможи!
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10.03.2022 18:35 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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10.03.2022 18:38 Відповісти
На росії відкрили кримінальну справу проти чувака, який в соцмережах розшифрував позначку z. Виявляється- це означає zасранці
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10.03.2022 18:41 Відповісти
zadroty
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10.03.2022 18:42 Відповісти
Зондеркоманде вони, нелюди
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10.03.2022 19:03 Відповісти
Зал#півці
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10.03.2022 19:10 Відповісти
Вдалий гумор-теж війна. (гарно)
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10.03.2022 19:14 Відповісти
Здохлики
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10.03.2022 21:21 Відповісти
И что получилось.Это я так понимаю та самая Богдановка,что под Броварами
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10.03.2022 18:47 Відповісти
Это гораздо ближе.Я в Броварах живу.
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10.03.2022 18:58 Відповісти
Это какой то партизанско-диверсионный отряд?
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10.03.2022 19:00 Відповісти
https://youtu.be/9tuvUKx1_1E

Песня: Вставай, народ Украинский
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10.03.2022 19:02 Відповісти
так пошли или попытались?
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10.03.2022 19:11 Відповісти
Пішли в контрнаступ, але нажаль повернулися, я так зрозумів
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10.03.2022 19:13 Відповісти
Відео - ЖЕСТЬ!
О, хлопці працюють.
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10.03.2022 19:15 Відповісти
Оператор точно не сцикун! Таке мало хто відважиться знімати - це Вам не Гоу-Прошка на плечі бійця!

Респектище!
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10.03.2022 19:44 Відповісти
А чи є якісь пралади у наших для бачення тушок через хащі на метрів 50-100?
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10.03.2022 20:09 Відповісти
Стопудово. Дивишься на наших воїнів - ну просто космічний десант.))
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10.03.2022 20:52 Відповісти
США выделяет помощи 13 миллиардов долларов Украине.За эти деньги нужно создать целые армии для освобождения Украины.Воевать хотят за Украину больше миллиона человек + наемники - профессионалы со всего мира! Главное не медлить и мочить фашистов на нашей земле.Победа будет за нами !Слава Украине!Смерть ворогам!
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10.03.2022 20:38 Відповісти
Чому на 16 день війни з московією не розрушений керченський міст, а Крим тимчасово не острів???
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10.03.2022 23:36 Відповісти
 
 