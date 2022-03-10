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Українські військові пішли у контрнаступ на Київщині. ВIДЕО
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Українські військові спробували здійснити прорив у Київській області, де сконцентрувалися російські сили.
Про це йдеться в сюжеті "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За даними розвідки, група військових РФ із танками та бронетехнікою зайшли у селище і частково його контролюють. За словами місцевих жителів, у них відібрали телефони та не випускають із селища. Українські сили намагалися завдати ураження та відкинути противника за межі села.
Топ коментарі
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+48 Шимус
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тобі не 60 і не 70 років.
а чого ти не йдеш в контрнаступ?
мене не питай.
у мене з родини троє на війні, а з мене толку як з молотка.
бавлю онуків.
то чого ти строчиш а не воюєш.
Не треба людям вішати локшину на вуха, як це робили 3 останні роки.
Це вже не просто велике крадівництво або боротьба за рейтинг. Або правду, або нічого.
Песня: Вставай, народ Украинский
О, хлопці працюють.
Респектище!