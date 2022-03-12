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Мінометники 30-ї ОМБр знищили чергову колону ворожої техніки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мінометники 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили чергову колону ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Сніг не перепона для наших мінометників. Варто лише ворогу наблизитись на дистанцію пострілу. Мінометники 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького красномовно доводять свою класність влучною стрільбою. Ось як була знищена чергова колона ворожої техніки. Слава Україні! Разом і до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+65
героям слава, бейте их тварей
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12.03.2022 11:46
+64
Уничтожим ВСЮ кацапскую мразь на Святой Земле Великой Украины !
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12.03.2022 11:46
+39
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12.03.2022 11:49
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героям слава, бейте их тварей
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12.03.2022 11:46 Відповісти
Уничтожим ВСЮ кацапскую мразь на Святой Земле Великой Украины !
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12.03.2022 11:46 Відповісти
их надо уничтожать до самого урала , иначе отползут , залижут раны и снова полезут , такова их история на протяжении веков . Карфаген должен быть разрушен !
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12.03.2022 11:58 Відповісти
Украине суждено вернутся к своим истокам, к истокам Руси, а именно стать сильнейшей державой европейской части континента.
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12.03.2022 11:49 Відповісти
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12.03.2022 11:49 Відповісти
От мёртвого осла уши получишь,а не Киев,моль!
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12.03.2022 12:01 Відповісти
параша
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12.03.2022 12:08 Відповісти
This is Russia - means PARASHA!
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12.03.2022 13:58 Відповісти
СЛАВА ВІЙСЬКУ!
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12.03.2022 11:54 Відповісти
СЛАВА ВАМ НАШІ ВОЇНИ!
МАТІР БОЖА, СПАСИ ВАС І СОХРАНИ!
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12.03.2022 11:55 Відповісти
20 секунд глянул - чуть не блеванул. Фу гидота.
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12.03.2022 12:13 Відповісти
Сидять та й думають що захистились у тій консервній банці...
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12.03.2022 12:05 Відповісти
Колона у складі 2х лісапети і один квадроцикл лішіпай 150сс 2008го року виготовлення!
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12.03.2022 12:14 Відповісти
лучшее успокоительное
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12.03.2022 12:17 Відповісти
Миномётчики тут есть? Кто расскажет, как с первого выстрела попасть в бэху, даже если ее видишь визуально?
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12.03.2022 12:26 Відповісти
Напевно, беспілотники дають координати
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12.03.2022 12:33 Відповісти
БПЛА может точно дать свои координаты относительно плоскости земной поверхности по нормали. Как получить координаты объекта, находящегося в стороне под углом? и как мина попадает в цель без устройства геопозицонирования и устройства корректировки траектории?
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12.03.2022 12:54 Відповісти
Точні координати є згідно прив'язки до місцевості. Тобто координати перехрестка чи відрізка шляху вони є у мінометного розрахунку. А БПЛА тільки підтверджує наявність цілі, та коректує влучання.
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12.03.2022 13:08 Відповісти
Координати можно спробувати вирахувати, якщо є прив'язка карти до місцевості, якісь орієнтири (розв'язки, стовби, опушки, калюжи і т.д.) Але влучити з першого пострілу мені здається на удачу. Можливо це не перший був, може ганяли їх по пристріляній місцевості, просто показали влучний постріл. В любому випадку Слава Україні!
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12.03.2022 13:25 Відповісти
ну, не знаю. Думаю, без "вилки" тут не обошлось. Только видео "вырвано" из контекста" )))
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12.03.2022 13:30 Відповісти
Відео з БПЛА, тобто координати точні, можливо ( не завжди) і першим пострілом влучити. До того ж тут відрізок відео коротенький.
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12.03.2022 12:39 Відповісти
Миномет это не автомат, ему не нужно видеть цель. Ему нужно как можно точнее знать собственные координаты и координаты цели.
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12.03.2022 13:09 Відповісти
собственные - это просто. А как получить заветные 16 цифр с борта бэхи? Как корректировать траекторию мины?
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12.03.2022 13:19 Відповісти
С БПЛА который знает свои координаты и умеет вычислить координаты цели, ну или хотя бы замерить до нее расстояние от себя. Дальше уже дело техники - мастерство наводчика. Зная точный азимут, останется максимально точно рассчитать угол возвышения ствола при определенной навеске доп.заряда.
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12.03.2022 13:28 Відповісти
Скорее всего, это не первый выстрел, рядом земля уже черная от разрывов.
Но всё равно точняк, смотреть любо-дорого
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12.03.2022 13:32 Відповісти
Садись в танк, начинай движение в сторону украинских минометчиков и по ходу движения задавай себе этот вопрос.
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12.03.2022 14:00 Відповісти
Якщо ти беху бачиш, то мабудь, бачиш і номер. Напиши номер на міні
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12.03.2022 14:12 Відповісти
есть управляемые мины-но есть ли они у всу это вопрос
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12.03.2022 15:51 Відповісти
Никак, только случайно в секторе стрельбы. Тем более в бою никто точно ничего не считает, нет воемени
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13.03.2022 07:47 Відповісти
тут мина прилетела и ага
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12.03.2022 12:43 Відповісти
Слава Україні!!!
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12.03.2022 16:05 Відповісти
Из миномёта так в танк не попадешь.
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13.03.2022 06:46 Відповісти
 
 