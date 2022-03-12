Мінометники 30-ї ОМБр знищили чергову колону ворожої техніки. ВIДЕО

Мінометники 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили чергову колону ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

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"Сніг не перепона для наших мінометників. Варто лише ворогу наблизитись на дистанцію пострілу. Мінометники 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького красномовно доводять свою класність влучною стрільбою. Ось як була знищена чергова колона ворожої техніки. Слава Україні! Разом і до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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