Мінометний обстріл житлових будинків в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження

Окупанти з мінометів обстріляли житлові будинки в Миколаєві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилося відео камер спостереження, що зафіксували одну з таких атак на мирних жителів. На запису зафіксований час атаки - 12 березня 7 годин 23 хвилини.

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