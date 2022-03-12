Мінометний обстріл житлових будинків в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження
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Окупанти з мінометів обстріляли житлові будинки в Миколаєві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилося відео камер спостереження, що зафіксували одну з таких атак на мирних жителів. На запису зафіксований час атаки - 12 березня 7 годин 23 хвилини.
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