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Мінометний обстріл житлових будинків в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Окупанти з мінометів обстріляли житлові будинки в Миколаєві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилося відео камер спостереження, що зафіксували одну з таких атак на мирних жителів. На запису зафіксований час атаки - 12 березня 7 годин 23 хвилини.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+16
Один народ! Какие же **** мрази лживые, подлые твари.
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12.03.2022 13:16
+12
мрази
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12.03.2022 13:07
+9
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 13:11
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мрази
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12.03.2022 13:07 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 13:11 Відповісти
Один народ! Какие же **** мрази лживые, подлые твари.
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12.03.2022 13:16 Відповісти
Готовимся в Одессе. Консервы закупаем. Естественно глянула на сардины - рашисистский производитель. Понимаю что нельзя, но других консерв почти нет, чем потом ребенка кормить. Деньги за нее уже поставщиками все равно заплачены, пусть простят меня украинцы.
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12.03.2022 13:16 Відповісти
Это что-то совсем мелкокалиберное, а значит не дальнобойное. Бои идут уже в жилых районах Николаева?
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12.03.2022 13:19 Відповісти
Нет. В городе их нет.
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12.03.2022 13:24 Відповісти
Это не миномётный обстрел ... Это кассетные снаряды так разлетаются. Статьи дилетанты пишут, понятия не имеющие о чём пишут.
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12.03.2022 13:25 Відповісти
нет воронок-это не минометы
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12.03.2022 15:44 Відповісти
до газа чуть не прилетело а то было бы куда хуже
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12.03.2022 13:41 Відповісти
НАТО не може вирішити нічого.
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12.03.2022 14:22 Відповісти
А вони і не мусять. Скільки разів казали - це - Північноатлантичний блок і нас там нема. Натомість, вони нам зброєю допомагають. Не розганяй "зраду", бо працюєш на ворога.
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12.03.2022 14:43 Відповісти
 
 