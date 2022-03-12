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Український "Байрактар" знищив РСЗО 9П140 "Ураган" російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Російські загарбники втратили РСЗО 9П140 "Ураган" після чергового удару безпілотника "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український Bayraktar знищив російську систему РЕБ на Київщині, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+48
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12.03.2022 15:51
+32
нехай щастить
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12.03.2022 15:51
+23
так дивилася б і дивилася
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12.03.2022 15:52
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нехай щастить
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12.03.2022 15:51 Відповісти
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12.03.2022 15:51 Відповісти
так дивилася б і дивилася
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12.03.2022 15:52 Відповісти
там рядом гребник проходил, интересно он хоть зажмурился от вспышки?
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12.03.2022 15:56 Відповісти
Думаю да. Детонация была что надо. А если и нет, то говно из штанов до конца жизни выгребать будет.
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12.03.2022 16:13 Відповісти
уже у Кабзона..
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12.03.2022 16:13 Відповісти
мне ***** на рускую граматику., а ваше замечание не делает вас умней
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12.03.2022 16:17 Відповісти
Красивое
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12.03.2022 15:56 Відповісти
Эх нам бы сотню таких птичек...
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12.03.2022 16:00 Відповісти
ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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12.03.2022 16:02 Відповісти
ya dumayu Ukraina posle voyni budet vikladivat vse video. seychas tayna osobenno kak byut fashistov nenado pokazivat im chtobi oni sozreli
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12.03.2022 16:02 Відповісти
Кожен раз, коли дивлюсь роботу цих літачків, розумію, що це одне з небагатьох правильних рішень у сфері оборони.
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12.03.2022 16:05 Відповісти
фрайкор не отстают от ЗСУ https://twitter.com/i/status/1502541966051061762
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12.03.2022 16:13 Відповісти
можно вечно смотреть
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12.03.2022 16:16 Відповісти
Как говорится, Мста-С лишней не бывает).
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12.03.2022 16:23 Відповісти
 
 