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Український "Байрактар" знищив РСЗО 9П140 "Ураган" російських окупантів. ВIДЕО
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Російські загарбники втратили РСЗО 9П140 "Ураган" після чергового удару безпілотника "Байрактар".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано в соцмережах.
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