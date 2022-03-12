41 592 18
Український Bayraktar знищив російську систему РЕБ на Київщині, - Залужний. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські війська за допомогою Bayraktar нищать військову техніку російських окупантів.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області", - розповів Залужний.
Топ коментарі
+73 клаус хаус
показати весь коментар12.03.2022 08:42
+26 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар12.03.2022 08:49
+21 Gannibal Barka
показати весь коментар12.03.2022 08:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Специалисты по парашютному делу осмотрели парашюты погибших ратников «Русского мира» и обнаружили, что у них надрезаны ремни. При раскрытии парашюта возникает динамический удар, тело пилота отрывается от строп и в свободной падении летит навстречу своей смерти. Командование Воздушно-комических сил московии не заинтересовано, чтобы спасшийся пилот свидетельствовал на суде в Гааге, что перед вылетом на задание получил команду бомбить спальные районы украинских городов. Поэтому можно смело утверждать, что пилоты российских истребителей-бомбардировщиков «СУ-34» это смертники-камикадзе.
Чтобы не лечить своих раненых солдат, офицеров, наемников и «отпускников» заботливый Кремль обеспечил своих военнослужащих медицинскими аптечками, содержимое которых разрабатывалось в спецлабораториях ГРУ. Присланные в войска министра нападения РФ Сергея Шойгу медицинские аптечки укомплектованы одноразовым шприцем и ампулой с прозрачной жидкостью обезболивающего действия.
Когда такая российская аптечка попала в руки к украинским военным, то экспертиза обнаружила в ампуле сильнодействующий яд. После внутримышечной инъекции раненый воин быстро переходит в потусторонний мир, где уже не чувствует никакой боли.
Таким образом, Верховный Главнокомандующий освобождается от раненых военнослужащих, которые от воздействия яда умирают, а их трупы спецкоманда сбрасывает в штольни затопленных украинских шахт, хоронит на кладбищах Ростова на Дону с табличкой «Хирургические отходы» или просто сжигает в мобильных крематориях.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар! Байрактар!