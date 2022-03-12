Український Bayraktar знищив російську систему РЕБ на Київщині, - Залужний. ВIДЕО

Українські війська за допомогою Bayraktar нищать військову техніку російських окупантів.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області", - розповів Залужний.

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