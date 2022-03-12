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Український Bayraktar знищив російську систему РЕБ на Київщині, - Залужний. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські війська за допомогою Bayraktar нищать військову техніку російських окупантів.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області", - розповів Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили командний пункт російських окупантів на Київському напрямку. ВIДЕО
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Топ коментарі
+73
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12.03.2022 08:42
+26
увидеть Украину и умереть. ваш туроператор МО роиси
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12.03.2022 08:49
+21
Їх доводи - всяке озброєня різне: Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар! Байрактар!
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12.03.2022 08:53
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12.03.2022 08:42 Відповісти
... и ничему так и не научились
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12.03.2022 11:39 Відповісти
Украинские военные зафиксировали странную вещь. У сбитых под Киевом, Харьковом и Черниговом российских пилотов, бомбивших пятисоткилограммовыми бомбами больницы, роддомы и здания общеобразовательных школ, при катапультировании, парашюты не спасают их жизни.

Специалисты по парашютному делу осмотрели парашюты погибших ратников «Русского мира» и обнаружили, что у них надрезаны ремни. При раскрытии парашюта возникает динамический удар, тело пилота отрывается от строп и в свободной падении летит навстречу своей смерти. Командование Воздушно-комических сил московии не заинтересовано, чтобы спасшийся пилот свидетельствовал на суде в Гааге, что перед вылетом на задание получил команду бомбить спальные районы украинских городов. Поэтому можно смело утверждать, что пилоты российских истребителей-бомбардировщиков «СУ-34» это смертники-камикадзе.

Чтобы не лечить своих раненых солдат, офицеров, наемников и «отпускников» заботливый Кремль обеспечил своих военнослужащих медицинскими аптечками, содержимое которых разрабатывалось в спецлабораториях ГРУ. Присланные в войска министра нападения РФ Сергея Шойгу медицинские аптечки укомплектованы одноразовым шприцем и ампулой с прозрачной жидкостью обезболивающего действия.

Когда такая российская аптечка попала в руки к украинским военным, то экспертиза обнаружила в ампуле сильнодействующий яд. После внутримышечной инъекции раненый воин быстро переходит в потусторонний мир, где уже не чувствует никакой боли.

Таким образом, Верховный Главнокомандующий освобождается от раненых военнослужащих, которые от воздействия яда умирают, а их трупы спецкоманда сбрасывает в штольни затопленных украинских шахт, хоронит на кладбищах Ростова на Дону с табличкой «Хирургические отходы» или просто сжигает в мобильных крематориях.
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12.03.2022 12:40 Відповісти
это мелочи, вот инсту и фб с понедельника у них отключат, вот это да
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12.03.2022 12:47 Відповісти
Хоть какая-то польза от вяликого православного война Кожугета!
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12.03.2022 13:32 Відповісти
Думаю чорна фарба на бланки вже закінчилася, як і папір. На поліетилені виписують, землею припечатують.
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12.03.2022 13:27 Відповісти
с какой целью интересуешся?
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12.03.2022 08:50 Відповісти
Ти справді вважаєш, що форум вірне місце щоб дізнатись військову таємницю?
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12.03.2022 08:53 Відповісти
увидеть Украину и умереть. ваш туроператор МО роиси
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12.03.2022 08:49 Відповісти
Їх доводи - всяке озброєня різне: Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар! Байрактар!
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12.03.2022 08:53 Відповісти
Оце дійсно чудова новини. Втрата РЕБ можнопорівняти з декількома знищеними танками орків
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12.03.2022 08:58 Відповісти
Не думаю. Какой-нибудь "житель" может и на тридцатку а то и больше миллионов $ потянуть.
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12.03.2022 09:51 Відповісти
Не думаю что?
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12.03.2022 11:01 Відповісти
Смерть ворогам!
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12.03.2022 09:12 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
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12.03.2022 10:44 Відповісти
Глушать наші хлопці москальню і це душу гріє 🙁👍🏼👍🏼👍🏼
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12.03.2022 10:52 Відповісти
 
 