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Украинский Bayraktar уничтожил российскую систему РЭБ в Киевской области, - Залужный. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские войска с помощью Bayraktar уничтожают военную технику российских оккупантов.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", - рассказал Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили командный пункт российских оккупантов на Киевском направлении. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+73
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12.03.2022 08:42
+26
увидеть Украину и умереть. ваш туроператор МО роиси
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12.03.2022 08:49
+21
Їх доводи - всяке озброєня різне: Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар! Байрактар!
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12.03.2022 08:53
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12.03.2022 08:42 Ответить
... и ничему так и не научились
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12.03.2022 11:39 Ответить
Украинские военные зафиксировали странную вещь. У сбитых под Киевом, Харьковом и Черниговом российских пилотов, бомбивших пятисоткилограммовыми бомбами больницы, роддомы и здания общеобразовательных школ, при катапультировании, парашюты не спасают их жизни.

Специалисты по парашютному делу осмотрели парашюты погибших ратников «Русского мира» и обнаружили, что у них надрезаны ремни. При раскрытии парашюта возникает динамический удар, тело пилота отрывается от строп и в свободной падении летит навстречу своей смерти. Командование Воздушно-комических сил московии не заинтересовано, чтобы спасшийся пилот свидетельствовал на суде в Гааге, что перед вылетом на задание получил команду бомбить спальные районы украинских городов. Поэтому можно смело утверждать, что пилоты российских истребителей-бомбардировщиков «СУ-34» это смертники-камикадзе.

Чтобы не лечить своих раненых солдат, офицеров, наемников и «отпускников» заботливый Кремль обеспечил своих военнослужащих медицинскими аптечками, содержимое которых разрабатывалось в спецлабораториях ГРУ. Присланные в войска министра нападения РФ Сергея Шойгу медицинские аптечки укомплектованы одноразовым шприцем и ампулой с прозрачной жидкостью обезболивающего действия.

Когда такая российская аптечка попала в руки к украинским военным, то экспертиза обнаружила в ампуле сильнодействующий яд. После внутримышечной инъекции раненый воин быстро переходит в потусторонний мир, где уже не чувствует никакой боли.

Таким образом, Верховный Главнокомандующий освобождается от раненых военнослужащих, которые от воздействия яда умирают, а их трупы спецкоманда сбрасывает в штольни затопленных украинских шахт, хоронит на кладбищах Ростова на Дону с табличкой «Хирургические отходы» или просто сжигает в мобильных крематориях.
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12.03.2022 12:40 Ответить
это мелочи, вот инсту и фб с понедельника у них отключат, вот это да
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12.03.2022 12:47 Ответить
Хоть какая-то польза от вяликого православного война Кожугета!
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12.03.2022 13:32 Ответить
Думаю чорна фарба на бланки вже закінчилася, як і папір. На поліетилені виписують, землею припечатують.
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12.03.2022 13:27 Ответить
с какой целью интересуешся?
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12.03.2022 08:50 Ответить
Ти справді вважаєш, що форум вірне місце щоб дізнатись військову таємницю?
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12.03.2022 08:53 Ответить
увидеть Украину и умереть. ваш туроператор МО роиси
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12.03.2022 08:49 Ответить
Їх доводи - всяке озброєня різне: Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар! Байрактар!
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12.03.2022 08:53 Ответить
Оце дійсно чудова новини. Втрата РЕБ можнопорівняти з декількома знищеними танками орків
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12.03.2022 08:58 Ответить
Не думаю. Какой-нибудь "житель" может и на тридцатку а то и больше миллионов $ потянуть.
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12.03.2022 09:51 Ответить
Не думаю что?
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12.03.2022 11:01 Ответить
Смерть ворогам!
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12.03.2022 09:12 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
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12.03.2022 10:44 Ответить
Глушать наші хлопці москальню і це душу гріє 🙁👍🏼👍🏼👍🏼
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12.03.2022 10:52 Ответить
 
 