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Украинский Bayraktar уничтожил российскую систему РЭБ в Киевской области, - Залужный. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские войска с помощью Bayraktar уничтожают военную технику российских оккупантов.
Об этом сообщил на своей странице в фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", - рассказал Залужный.
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Специалисты по парашютному делу осмотрели парашюты погибших ратников «Русского мира» и обнаружили, что у них надрезаны ремни. При раскрытии парашюта возникает динамический удар, тело пилота отрывается от строп и в свободной падении летит навстречу своей смерти. Командование Воздушно-комических сил московии не заинтересовано, чтобы спасшийся пилот свидетельствовал на суде в Гааге, что перед вылетом на задание получил команду бомбить спальные районы украинских городов. Поэтому можно смело утверждать, что пилоты российских истребителей-бомбардировщиков «СУ-34» это смертники-камикадзе.
Чтобы не лечить своих раненых солдат, офицеров, наемников и «отпускников» заботливый Кремль обеспечил своих военнослужащих медицинскими аптечками, содержимое которых разрабатывалось в спецлабораториях ГРУ. Присланные в войска министра нападения РФ Сергея Шойгу медицинские аптечки укомплектованы одноразовым шприцем и ампулой с прозрачной жидкостью обезболивающего действия.
Когда такая российская аптечка попала в руки к украинским военным, то экспертиза обнаружила в ампуле сильнодействующий яд. После внутримышечной инъекции раненый воин быстро переходит в потусторонний мир, где уже не чувствует никакой боли.
Таким образом, Верховный Главнокомандующий освобождается от раненых военнослужащих, которые от воздействия яда умирают, а их трупы спецкоманда сбрасывает в штольни затопленных украинских шахт, хоронит на кладбищах Ростова на Дону с табличкой «Хирургические отходы» или просто сжигает в мобильных крематориях.
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