Украинский Bayraktar уничтожил российскую систему РЭБ в Киевской области, - Залужный. ВИДЕО

Украинские войска с помощью Bayraktar уничтожают военную технику российских оккупантов.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", - рассказал Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили командный пункт российских оккупантов на Киевском направлении. ВИДЕО