ВСУ уничтожили командный пункт российских оккупантов на Киевском направлении. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили командный пункт российских оккупантов вблизи Макарова.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил в фейсбуке Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил: "Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши Воздушные Силы!"

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