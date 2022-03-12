ВСУ уничтожили командный пункт российских оккупантов на Киевском направлении. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины уничтожили командный пункт российских оккупантов вблизи Макарова.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил в фейсбуке Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Он отметил: "Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши Воздушные Силы!"
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Нардепа "Слуги народу" Олександра Куницького затримали.
Попередньо відомо, що затримали його на блокпосту, куди він під'їхав і почав знімати те, що відбувається (що заборонено робити).
Офіційних подробиць наразі немає.
Для вас, герои!
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Youtube link: можно поставить , учить стихи и распространять