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ВСУ уничтожили командный пункт российских оккупантов на Киевском направлении. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины уничтожили командный пункт российских оккупантов вблизи Макарова.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил в фейсбуке Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил: "Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши Воздушные Силы!"

Также смотрите: "Байрактар" нанес сокрушительный удар по российской технике. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+65
В последнее время ВСУ очень ловко выщелкивают командный состав кацапов.
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11.03.2022 22:34
+58
За Путина! В землюшку! За ипотеку!
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11.03.2022 22:31
+53
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11.03.2022 22:41
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За Путина! В землюшку! За ипотеку!
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11.03.2022 22:31 Ответить
Красіво ☺️ Весніє...
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11.03.2022 22:34 Ответить
В последнее время ВСУ очень ловко выщелкивают командный состав кацапов.
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11.03.2022 22:34 Ответить
Це їх "кадировці" здають! А до тогод "єФєсбе" здавало нам кадировців!
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11.03.2022 22:39 Ответить
Цього року добре земля вродить
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11.03.2022 22:35 Ответить
тільки з орками потрібно по швидше закінчувать, щоб вчасно посіять
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11.03.2022 22:37 Ответить
так зеля сказав, що треба готуватись до посівної.
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11.03.2022 22:47 Ответить
зелю я не розумію, то на шашлик то на посівну, хоть розірвись
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11.03.2022 22:52 Ответить
Буряки из бурятии
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11.03.2022 23:13 Ответить
слава святому Байрактару
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11.03.2022 22:38 Ответить
Наші красунчики. Геромя слава !!!
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11.03.2022 22:40 Ответить
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11.03.2022 22:41 Ответить
тобі щось не сподобалось?
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11.03.2022 22:45 Ответить
Неужели не видно, что он разлетелся в пыль?
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11.03.2022 22:55 Ответить
*** братан, ты слепой? Или ты не на тот грузовик смотришь?
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11.03.2022 23:06 Ответить
В конце картинка подсвечивается и там уже нет никакого грузовика.
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11.03.2022 23:11 Ответить
ты свиноцабака Во-Во успел выскочил из вагончика...?
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11.03.2022 23:10 Ответить
Во-Во - тебе всегда не нравились свиноцабаки, что сейчас происходит..
.?
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11.03.2022 22:48 Ответить
Сволота йшла НА Украіну, а Байрактарова ракета увігнала їх В Україну. Фрагментами.
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11.03.2022 22:43 Ответить
неуважаемые русофашисты. как вы могли из граждан своей страны превратиться в свидетелей ботоксного пу? Украина выстоит! а вам позор!Позор сотни лет. Слава Україні!
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11.03.2022 22:45 Ответить
Они не превращались. Они никогда не бьіли гражданами. Крепостньіми рабами - да, гражданами - нет.
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11.03.2022 22:47 Ответить
Опа .Похоже очередной кацапский генерал зажмурился
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11.03.2022 22:46 Ответить
Тримайте подаруночок від командира гади !Бабах і тільки пісюни по стінах
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11.03.2022 22:47 Ответить
Очередной маршал имперских галактических войск?)))
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11.03.2022 22:49 Ответить
ЗСУ браво!!! Давайте ще!
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11.03.2022 22:50 Ответить
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11.03.2022 22:55 Ответить
Дууууууже красиво.
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11.03.2022 22:58 Ответить
Господи, хлопці. всього вам, ви кращі
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11.03.2022 23:13 Ответить
Трішки позитиву наніч.
Нардепа "Слуги народу" Олександра Куницького затримали.
Попередньо відомо, що затримали його на блокпосту, куди він під'їхав і почав знімати те, що відбувається (що заборонено робити).
Офіційних подробиць наразі немає.
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11.03.2022 23:14 Ответить
Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борьбы за Свободу 2022
Для вас, герои!

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw

Youtube link: можно поставить , учить стихи и распространять
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12.03.2022 00:11 Ответить
 
 