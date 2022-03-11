ЗСУ знищили командний пункт російських окупантів на Київському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни знищили командний пункт російських окупантів поблизу Макарова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він відзначив: "Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші Повітряні Сили!"

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