ЗСУ знищили командний пункт російських окупантів на Київському напрямку. ВIДЕО
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Українські воїни знищили командний пункт російських окупантів поблизу Макарова.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Він відзначив: "Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші Повітряні Сили!"
Топ коментарі
+65 Мобильный крематорий
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+58 Aleksey NotBad
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+53 ptn hlo 428037f7
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.?
Нардепа "Слуги народу" Олександра Куницького затримали.
Попередньо відомо, що затримали його на блокпосту, куди він під'їхав і почав знімати те, що відбувається (що заборонено робити).
Офіційних подробиць наразі немає.
Для вас, герои!
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Youtube link: можно поставить , учить стихи и распространять