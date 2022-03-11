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ЗСУ знищили командний пункт російських окупантів на Київському напрямку. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни знищили командний пункт російських окупантів поблизу Макарова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

Він відзначив: "Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші Повітряні Сили!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Байрактар" завдав нищівного удару по російській техніці. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+65
В последнее время ВСУ очень ловко выщелкивают командный состав кацапов.
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11.03.2022 22:34
+58
За Путина! В землюшку! За ипотеку!
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11.03.2022 22:31
+53
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11.03.2022 22:41
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За Путина! В землюшку! За ипотеку!
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11.03.2022 22:31 Відповісти
Красіво ☺️ Весніє...
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11.03.2022 22:34 Відповісти
В последнее время ВСУ очень ловко выщелкивают командный состав кацапов.
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11.03.2022 22:34 Відповісти
Це їх "кадировці" здають! А до тогод "єФєсбе" здавало нам кадировців!
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11.03.2022 22:39 Відповісти
Цього року добре земля вродить
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11.03.2022 22:35 Відповісти
тільки з орками потрібно по швидше закінчувать, щоб вчасно посіять
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11.03.2022 22:37 Відповісти
так зеля сказав, що треба готуватись до посівної.
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11.03.2022 22:47 Відповісти
зелю я не розумію, то на шашлик то на посівну, хоть розірвись
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11.03.2022 22:52 Відповісти
Буряки из бурятии
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11.03.2022 23:13 Відповісти
слава святому Байрактару
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11.03.2022 22:38 Відповісти
Наші красунчики. Геромя слава !!!
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11.03.2022 22:40 Відповісти
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11.03.2022 22:41 Відповісти
тобі щось не сподобалось?
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11.03.2022 22:45 Відповісти
Неужели не видно, что он разлетелся в пыль?
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11.03.2022 22:55 Відповісти
*** братан, ты слепой? Или ты не на тот грузовик смотришь?
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11.03.2022 23:06 Відповісти
В конце картинка подсвечивается и там уже нет никакого грузовика.
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11.03.2022 23:11 Відповісти
ты свиноцабака Во-Во успел выскочил из вагончика...?
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11.03.2022 23:10 Відповісти
Во-Во - тебе всегда не нравились свиноцабаки, что сейчас происходит..
.?
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11.03.2022 22:48 Відповісти
Сволота йшла НА Украіну, а Байрактарова ракета увігнала їх В Україну. Фрагментами.
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11.03.2022 22:43 Відповісти
неуважаемые русофашисты. как вы могли из граждан своей страны превратиться в свидетелей ботоксного пу? Украина выстоит! а вам позор!Позор сотни лет. Слава Україні!
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11.03.2022 22:45 Відповісти
Они не превращались. Они никогда не бьіли гражданами. Крепостньіми рабами - да, гражданами - нет.
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11.03.2022 22:47 Відповісти
Опа .Похоже очередной кацапский генерал зажмурился
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11.03.2022 22:46 Відповісти
Тримайте подаруночок від командира гади !Бабах і тільки пісюни по стінах
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11.03.2022 22:47 Відповісти
Очередной маршал имперских галактических войск?)))
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11.03.2022 22:49 Відповісти
ЗСУ браво!!! Давайте ще!
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11.03.2022 22:50 Відповісти
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11.03.2022 22:55 Відповісти
Дууууууже красиво.
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11.03.2022 22:58 Відповісти
Господи, хлопці. всього вам, ви кращі
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11.03.2022 23:13 Відповісти
Трішки позитиву наніч.
Нардепа "Слуги народу" Олександра Куницького затримали.
Попередньо відомо, що затримали його на блокпосту, куди він під'їхав і почав знімати те, що відбувається (що заборонено робити).
Офіційних подробиць наразі немає.
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11.03.2022 23:14 Відповісти
Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борьбы за Свободу 2022
Для вас, герои!

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw

Youtube link: можно поставить , учить стихи и распространять
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12.03.2022 00:11 Відповісти
 
 