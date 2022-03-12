"Россияне пока не поняли еще. Нас ожидает крах", - російська економіст Михайлова розплакалася, роблячи економічний прогноз для РФ. ВIДЕО

Російська економіст Тетяна Михайлова розплакалася, аналізуючи економічні перспективи РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це в ефірі телеканалу "Настоящее время" на початку восьмої хвилини запису.

"Я вас понимаю, Татьяна", - відреагував на відчай експерта ведучий і продовжив задавати питання.

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