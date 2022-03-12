"Россияне пока не поняли еще. Нас ожидает крах", - російська економіст Михайлова розплакалася, роблячи економічний прогноз для РФ. ВIДЕО
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Російська економіст Тетяна Михайлова розплакалася, аналізуючи економічні перспективи РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це в ефірі телеканалу "Настоящее время" на початку восьмої хвилини запису.
"Я вас понимаю, Татьяна", - відреагував на відчай експерта ведучий і продовжив задавати питання.
Топ коментарі
+146 Саня Санев 180eb1c1
показати весь коментар12.03.2022 18:35
+113 Александр Петров fb6b30c7
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+113 Мобильный крематорий
показати весь коментар12.03.2022 18:38
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Будь ласка, зачекайте...
І забери своїх підарасів із нашої землі!
Але ж хто її послухає.
у вас экономики нет
да и пофиг на нее
вот когда на ваши города бомбы падать будут
тогда может задумаются многие
Черствую горбушку - в обмен на полное разоружение и дальше по списку.
А вот действительно плач, фулюганы инстаграмма лишают https://www.youtube.com/watch?v=jrFDR24KJPs
Россию ждёт распад.
Одно дело когда в совке люди ничего не видели и он долго разваливался, а здесь все уже попробовали ништяки цивилизации и вряд ли будут терпеть.
Кто побежит первым?
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
От, наприклад, "Мерседес" закрив свій завод. Три тисячі робітників опинилися без роботи. Але отримали солідну вихідну допомогу. Десь по три місячні заробки. Зараз за місяць вони ці гроші проїдять (а то і швидше, бо гроші обесцінюються) і почнуть рєпу чухати.
А магазини-салони, що продають "Мерседеси", ще якийсь час попрацюють. Але потім і їхні робітники опиняться на вулиці.
Слідом без роботи залишаться автомеханіки, що обслуговують "Мерседеси" - запас запчастин (сорі за тавтологію) теж не безкінечний.
Автозаправочні станції теж почнуть скорочувати персонал.
Всі наслідки закриття заводу "Мерседес" росіяни відчують десь через півроку.
"Мерседес" - невеличкий завод. Три тисячі робітників - то фігня! Але ж крім "Мерседеса" позакривались і інші заводи. І не тільки автомобільні. Позакривалися не тільки заводи (наприклад, побутової техніки чи радіоелектроніки) і їхні фірмові магазини. Позакривалися торгові мережі, що торгують одягом, косметикою, галантереєю і т.д. і т.п. Далі почне скорочуватися сфера побутових послуг, якими користувалися ці безробітні, коли у них була робота: салони краси, спортивні зали, автомийки і т.д. і т.п. В суммі то сотні тисяч, а то і мільйони безробітних. От коли вони всі проїдять свої запаси і їхні холодильники нічим буде заповняти, от тоді вони відчують "всє прєлєсті" санкцій!