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"Россияне пока не поняли еще. Нас ожидает крах", - російська економіст Михайлова розплакалася, роблячи економічний прогноз для РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Російська економіст Тетяна Михайлова розплакалася, аналізуючи економічні перспективи РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це в ефірі телеканалу "Настоящее время" на початку восьмої хвилини запису.

"Я вас понимаю, Татьяна", - відреагував на відчай експерта ведучий і продовжив задавати питання.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+146
російська економіст Михайлова - іді *****!

І забери своїх підарасів із нашої землі!

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12.03.2022 18:35
+113
Профессионалы понимают, что экономике рашки трындец. И это не может не радовать
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12.03.2022 18:35
+113
По сгоревшим заживо украинским детям эти паскуды не плачут, а вот от потерянных денег разревелись. Кацап это абсолютное зло, которое должно быть уничтожено любыми способами.
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12.03.2022 18:38
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Профессионалы понимают, что экономике рашки трындец. И это не может не радовать
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12.03.2022 18:35 Відповісти
російська економіст Михайлова - іді *****!

І забери своїх підарасів із нашої землі!

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12.03.2022 18:35 Відповісти
Стесняюсь спросить, а одно существо в композиции позагорать улеглось.........
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12.03.2022 18:40 Відповісти
то мальчик запененый в трусиках
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12.03.2022 18:46 Відповісти
Вероятно этот турист пошел отдыхать раньше других и его везли с собой как пример к подражанию. Там у него кажется и на ногах что-то, чтоб не покорёжило товарный вид.
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12.03.2022 18:52 Відповісти
То ССО ЗС УКРАЇНИ над свинопсами приколюється.
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12.03.2022 18:58 Відповісти
Это нудист. Зимний.
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12.03.2022 19:28 Відповісти
Це він прямо з Анталії прилетів
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13.03.2022 06:42 Відповісти
)(уйлу Zігують
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12.03.2022 18:50 Відповісти
Та вона тільки ЗА, особливо тепер, судячи з відео.
Але ж хто її послухає.
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12.03.2022 18:53 Відповісти
КРОСИВОЕ...
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12.03.2022 19:00 Відповісти
Так жінка реально і тверезо описала ситуацію, без закликів до винищення України, ще й коментар дає забороненому в росії опозиційному каналу, чим наражає себе на певну небезпеку - чим вона нам ворог? Не всі, НЕ ВСІ за поребріком підтримують війну
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12.03.2022 21:29 Відповісти
Згідно Карного Кодексу... "Злочин - це дія або бездіяльність... ". Якщо хтось гвалтує когось, а ти стоїш і нічого не робиш, то підеш як співучасник.
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13.03.2022 08:50 Відповісти
Плакать будешь, когда будешь стоять в очереди за хлебом и цифры на руке писать, стерва.
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12.03.2022 18:37 Відповісти
Здається вона про це догадується.
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12.03.2022 18:51 Відповісти
Чому вона стерво? Вона жертва... мовчазна, безвольна сіра маса.
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13.03.2022 08:52 Відповісти
Именно стерва, а не жертва. Жертвами можно считать оболваненное стадо кацапо-пропагандой, необразованных и недалеких людей. А если есть зачаток мозгов, то значит способен думать, а этой твари с аналитическими способностями плохо не от того, то их орки творят в Украине, а от того, что их орду сейчас душат экономически.
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13.03.2022 12:48 Відповісти
Коли я бачу такі коментарі я вже не знаю хто тут стерво-людина чітко сказала припинити війну. Передача економічна і все логічно
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13.03.2022 12:59 Відповісти
Ну да, логично конечно......... прекращайте войну, а то скоро жрать будет нечего. Вот такая вот подача и вот такие вот проблемы у той, кого Вы назвали человеком.
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13.03.2022 13:07 Відповісти
Пані має рацію. Якби не санкції, якби не пусті полиці, то пофіг їм та війна! Нехай собі вбивають, аби жрать було чого.
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14.03.2022 15:59 Відповісти
Про гроші - https://censor.net/ua/blogs/3324112/letayuschaya_smert
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12.03.2022 18:37 Відповісти
"И, кажется, всё у нас получится. Уже есть деньги на полтора комплекса. " Будь ласка - репост кому зможете.
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12.03.2022 18:43 Відповісти
Трусики Луи Витон не смогут купить? Я плякаль... Горите в аду, убийцы!
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12.03.2022 18:38 Відповісти
По сгоревшим заживо украинским детям эти паскуды не плачут, а вот от потерянных денег разревелись. Кацап это абсолютное зло, которое должно быть уничтожено любыми способами.
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12.03.2022 18:38 Відповісти
зачем вам экономисты?
у вас экономики нет
да и пофиг на нее
вот когда на ваши города бомбы падать будут
тогда может задумаются многие
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12.03.2022 18:41 Відповісти
Їжте, ложками, не обляпайтесь!
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12.03.2022 18:44 Відповісти
Поздно бабка пить боржоми, когда почки отвалились...
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12.03.2022 18:45 Відповісти
ТУПІ ЛАПАТНІКІ ДО КІНЦЯ СВОЇХ ТУПИХ ЛАПАТНИХ ДНІВ БУДУТЬ ЛАПТЄМ ЩІ ХЛЄБАТЬ-ПРИ ЦЬОМУ ПОСТІЙНО СПЛАЧУЮЧІ РЕПАРАЦІЇ УКРАЇНІ...
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12.03.2022 18:45 Відповісти
Доступно роз'яснила цапам, що їм пі.,.да
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12.03.2022 18:45 Відповісти
судя по ведущему -он или нифига не понял,или нифига не верит
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12.03.2022 19:03 Відповісти
На жаль мабуть мало кацапів це побачать, бо ця розмова велася на російськомовному сайті Голосу Америки в програмі "Настоящее Время"
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12.03.2022 19:36 Відповісти
нехай теперь ******* що в них з\п 2к в долларах
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12.03.2022 18:47 Відповісти
В тех ****** зарплаты .крутили по новостям еще год тому 8 тысяч рублей.на сегодня 50$ баксов!!.с вычетом налогов и с теми ценами что у них.надеюсь они радуются там! .в этом году 12.000 срублей это 100$.без ндс..помню как те богачи .коими они себя считали.что зарабатывают более 20.000 читая слушая их в игровых чатах .там большая часть и таких денег не зарабатывала .те что говорили что 30-50.000.так им с тех болот свои же многие не верили и тупо охреневали за такую з/п . .Ничего.проедят свои кубышки за пару месяцев и иии.и все!!!Короче.проект пуйлостан сворачивают.Так что. всем хорошего настроения на тех ******. выздоровления от вяличия и держитесь там.нравиться не нравиться но с кацапскими ******* мы расправимся
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12.03.2022 19:37 Відповісти
На этот раз ножек Буша не будет.
Черствую горбушку - в обмен на полное разоружение и дальше по списку.
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12.03.2022 18:50 Відповісти
Ножки Буша будет Аркадий Бабченко с "абрамса" раздавать, за исполнение гимна Украины.
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13.03.2022 00:14 Відповісти
Нехай щастить)))(не#уй шастать)))
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12.03.2022 18:52 Відповісти
Проще стенке что-то объяснить, чем кацапу...
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12.03.2022 18:52 Відповісти
Рузке Ванька который поехал воевать в Укарину за деньги сдохнет а его мамаша или жена получит за него компенсацию мешок напечатанных фублей за которые купит себе паску соли чтобы сосать х*** с солью
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12.03.2022 18:56 Відповісти
Ножки Буша в обмен на безйядерный статус и ракетное разоружение.
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12.03.2022 18:57 Відповісти
В этот раз ножек Буша не будет. Будут ****** Байдена. Одной достаточно на воротник, на суп надо семь.
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12.03.2022 19:04 Відповісти
Какаяразнiца?
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12.03.2022 19:09 Відповісти
И протеиновый коктейль на ночь)))
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12.03.2022 19:35 Відповісти
ну и где она "расплакалася"?
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12.03.2022 18:59 Відповісти
Їй то чого плакати. Бабла вистачить до кінця року. Хоча шмарклі ось-ось. Повилазять. Бо шкода. Две дубленки, два магнитофона, два портсигара. Золотих. Не. Три .... Обміняли на палаци *****.
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12.03.2022 23:36 Відповісти
Швидше б .
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12.03.2022 18:59 Відповісти
Её только бабло и волнует. Экономистка *****.
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12.03.2022 19:00 Відповісти
Какой смысл ее обвинять? Когда паРаша стирала с лица Земли сирийские города, кого-то что-то кроме торговли волновало? Так и в ее телевизоре идет просто "спецоперация", которая где-то там. А санкции уже ударят по карману лично ее. Своя рубаха ближе к телу. К сожалению, так устроен весь мир.
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12.03.2022 19:08 Відповісти
Я про это и написал.
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12.03.2022 19:14 Відповісти
Будут внучки нынешних кацапов ходить на могилку дидов. И по большому ходить и по маленькому будут.
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12.03.2022 19:02 Відповісти
Передивився всі 9 хвилин і не побачив де вона розплакалася. А висновки вона робила правильні, я сподіваюсь шо так і буде. На Мордор чекає крах економіки.
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12.03.2022 19:03 Відповісти
Жрите, суки, жрите.
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12.03.2022 19:04 Відповісти
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12.03.2022 19:08 Відповісти
насрати на вас. свинособаки мають бути знищені.
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12.03.2022 19:18 Відповісти
Пісня!
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12.03.2022 19:28 Відповісти
ВСЕ в жизни имеет свою цену и за которую нужно ПЛАТИТЬ.
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12.03.2022 19:30 Відповісти
Что-то плача я не увидел.
А вот действительно плач, фулюганы инстаграмма лишают https://www.youtube.com/watch?v=jrFDR24KJPs
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12.03.2022 19:35 Відповісти
Та я її розумію,с таким урильником навіть на панель не візьмуть.Я її розумію,а далі мені пофіг.Я з Маріуполя і цім все сказано.
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12.03.2022 19:46 Відповісти
До чого скільки ненависті до рядового економіста... до речі, вона достатньо смілива дати інтервью опозиційному ресурсу, вона не проводить пропаганди, засуджує політику агресора, хоч і тихо. Каже правду без прикрас. Тому заслуговує хоча б на нейтральне відношення.
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13.03.2022 09:10 Відповісти
Сейчас начнется борьба за ресурсы между субъектами федерации.
Россию ждёт распад.
Одно дело когда в совке люди ничего не видели и он долго разваливался, а здесь все уже попробовали ништяки цивилизации и вряд ли будут терпеть.
Кто побежит первым?
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12.03.2022 19:54 Відповісти
Каждое ее слово как бальзам на душу. Так и вижу очередь за хлебом и "Вас здесь не стояло", "По буханке в одни руки" и т.д.
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12.03.2022 20:31 Відповісти
Зря накинулись, она предложила немедленно прекратить войну и назвала её авантюрой кстати, для женщины в РФ это смело... Ну и не рыдала конечно, но в глазах слёзы есть, судя по всему накрылось дело её жизни, та и все заработки тоже. Вопрос только один, голосовала за Путина или нет. Если да - то так ей и надо. Если нет - пусть соседей по лестничной клетке шваброй бахнет, они точно голосовали.
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12.03.2022 20:55 Відповісти
99% в уме держали радость-Крымнаш! Так что этих обезьян жалеть нечего.
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13.03.2022 00:51 Відповісти
Ти ж не знаєш, як вона реагувала. Якщо вона співпрацює з опозиційними ресурсами в часи, коли є стаття на 15 років тюрми, то це якось вказує на те, що вона може і не опозиціонерка, але й не пропукінська маріонетка. Принаймні, в цьому інтервью вона явно проти війни. Чому? То вже інше питання. соловйов також розуміє все, також втрачає ще більше, ніж вона, але все одно бреше далі.
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13.03.2022 09:53 Відповісти
О, а куди сховався "великий русский экономист Глазьев"?

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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12.03.2022 20:57 Відповісти
В чому вона не права? Війну назвала війною і все розклала по полицям. Чітко сказала що війна є авантюрою і вона не потрібна. Погано що по її прогнозу армія окупантів постраждає не одразу.
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12.03.2022 21:10 Відповісти
Не розумію глузувань на адресу фахівця яка через російськомовний канал Голосу Америки намагається довести рузгоязичним в яку фінансово-єкономічну дупу їх веде ********** агресія
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12.03.2022 23:11 Відповісти
не зря говорят пока гром не грохнет Иван не перекрестится.у вас и так не все ок так что выгребай деревня трактор.
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13.03.2022 05:30 Відповісти
скоріш за все, це написав пушкин - во глубине сибирских руд.... не пропадет Ваш скорбний труд и дум високое стремленье. Пора до "першоджерел" наряди на рудниках підраховувати, теж робота економіста -економіка повинна бути економною, а щоб працювали ого - там і космонавти вернуться до першоджерел. Одні сидять а другі спостерігають як сидять.
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13.03.2022 07:04 Відповісти
Да пошли они нах@#й! У нас люди целые семьи потеряли, будут ещё кацапотвари плакать над своими нефтяными денежками. Поплачут когда под бомбежки попадут, дай бог начнется в рашке гражданская война, чтобы все расху@#чили в хлам, как в Волновахе. От тогда можно поплакать.
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13.03.2022 08:29 Відповісти
Та крах вас уже накрив, якщо ще не ясно. А очикує вас тільки *******
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13.03.2022 08:47 Відповісти
за останні три тижні москалі вбили тисячі українців!!!! МОСКАЛІВ ЧЕКАЄ ПЕКЛО!!!
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13.03.2022 09:29 Відповісти
плачь кацапская *****!скоро по распавшейся рашке рыдать будешь!
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13.03.2022 11:32 Відповісти
До них ще не дійшло.

От, наприклад, "Мерседес" закрив свій завод. Три тисячі робітників опинилися без роботи. Але отримали солідну вихідну допомогу. Десь по три місячні заробки. Зараз за місяць вони ці гроші проїдять (а то і швидше, бо гроші обесцінюються) і почнуть рєпу чухати.

А магазини-салони, що продають "Мерседеси", ще якийсь час попрацюють. Але потім і їхні робітники опиняться на вулиці.

Слідом без роботи залишаться автомеханіки, що обслуговують "Мерседеси" - запас запчастин (сорі за тавтологію) теж не безкінечний.

Автозаправочні станції теж почнуть скорочувати персонал.

Всі наслідки закриття заводу "Мерседес" росіяни відчують десь через півроку.

"Мерседес" - невеличкий завод. Три тисячі робітників - то фігня! Але ж крім "Мерседеса" позакривались і інші заводи. І не тільки автомобільні. Позакривалися не тільки заводи (наприклад, побутової техніки чи радіоелектроніки) і їхні фірмові магазини. Позакривалися торгові мережі, що торгують одягом, косметикою, галантереєю і т.д. і т.п. Далі почне скорочуватися сфера побутових послуг, якими користувалися ці безробітні, коли у них була робота: салони краси, спортивні зали, автомийки і т.д. і т.п. В суммі то сотні тисяч, а то і мільйони безробітних. От коли вони всі проїдять свої запаси і їхні холодильники нічим буде заповняти, от тоді вони відчують "всє прєлєсті" санкцій!
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14.03.2022 16:13 Відповісти
 
 