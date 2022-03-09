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Дефолт неминучий: Fitch обвалило російський кредитний рейтинг

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Дефолт неминучий: Fitch обвалило російський кредитний рейтинг

Рейтингове агентство Fitch слідом за Moody’s обвалило кредитний рейтинг країни-агресора з В до С – тобто до переддефолтного стану.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Fitch, інформує Цензор.НЕТ

"Рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт неминучий", – йдеться у повідомленні.

Агентство востаннє знизило рейтинг РФ до В менше ніж тиждень тому, 3 березня. Проте переглянуло його у середу з огляду на останні кроки західних країн та Кремля.

Зокрема, указ путіна, яким він дозволив виплачувати валютні борги у рублях перед "недружніми" країнами – тобто тими, що наклали санкції проти агресора: США, Британією, країнами ЄС. Такі платежні, попри будь-які регулювання всередині країни, не будуть вважатися виконанням зобов’язань і фактично означатимуть дефолт емітента.

Крім того, з кінця минулого тижня російськиї Центробанк заборонив передавати боргові купони за ОВДП в рублях нерезидентам.

Загалом, зазначає Fitch, подальше посилення санкцій та обмеження торгівлі енергоносіями збільшують ймовірність політичної відповіді країни-агресора, яка включатиме принаймні вибіркову невиплату її суверенних боргових зобов’язань.

Існує й інший ризик, який агентство визначає як незначний – встановлення технічних бар’єрів для обслуговування боргу,наприклад – через пряме блокування переказу коштів, або через системи клірингу.

Читайте також: Росію чекає дефолт у квітні, - Morgan Stanley
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Топ коментарі
+33
Росіяни хай у пеклі горять, там їх свобода
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09.03.2022 00:55
+20
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09.03.2022 01:01
+20
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до «СССР-»
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09.03.2022 01:02
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До речі, ми воюємо зараз і за росіян, і за грузинів, і за молдаван, і за Білорусь.
Росіяни повернуть собі свободу, а інші можливо і свої території, а дехто як от Білорусь поверне свою незалежність.
Тільки помагайте чуть-чуть.
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09.03.2022 00:53 Відповісти
Росіяни хай у пеклі горять, там їх свобода
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09.03.2022 00:55 Відповісти
и сябров пусть прихватят
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09.03.2022 01:20 Відповісти
Тільки помагайте чуть-чуть? обовязково..поможу..коли маскаль буде над пропастю стояти
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09.03.2022 01:23 Відповісти
Это все на пользу только
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09.03.2022 00:53 Відповісти
Коломойський колись говорив, що дефолт це не так і погано, що нема у цьому нічого страшного.
Пам'ятаєте, ну було ж таке?
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09.03.2022 00:56 Відповісти
Ну і що?
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09.03.2022 00:58 Відповісти
В залежності від обставин - Україні у 2014 пробачили б дефолт через обставини (технічно він був), Росії дефолт не пробачять
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09.03.2022 00:59 Відповісти
Прийнято рішення рабсію знищити. Це очевидно
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09.03.2022 01:00 Відповісти
Так, тепер це вже очевидно, історія твориться на очах
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09.03.2022 01:02 Відповісти
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ОКОНЧАТЕЛЬНОМ РЕШЕНИИ РУССКОГО ВОПРОСА
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09.03.2022 01:04 Відповісти
Российского я бы сказал
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09.03.2022 01:05 Відповісти
в нього 1 чи 2 млрд знайшли на рахунку в іноземному банку... звичайно йому дефолт в Україні не страшний
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09.03.2022 06:39 Відповісти
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09.03.2022 01:01 Відповісти
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до «СССР-»
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09.03.2022 01:02 Відповісти
пока у кацапов ютуб еще как-то функционирует, то пусть наслаждаются: https://www.youtube.com/watch?v=lq2sBVKcjXw
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09.03.2022 01:03 Відповісти
Завтра вроде закрывать будут
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09.03.2022 01:05 Відповісти
вроде 12-го
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09.03.2022 01:13 Відповісти
Невідомо чи цей Фіч зможе обвалити хоча б один барак в Чіта, Омск, Томск чи Барнаул ...

Але факт залишається фактом, що МОСКВА незабаром перетвориться у ВЕЛИКУ РАГУЛЯТНЮ... 12млн. пафосних москвичів без СВІФТ, віза, Мастеркард...без західних брендів та марок... Це катастрофа для такого гламурного міста, як Москва!!!
В той час, як якісь БЕДУЇНИ з пустелі Сахара чи Папуаси з Нової Гвінеї.....безперешкодно будуть мати доступ до всіх цих благ цивілізації....))))
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09.03.2022 01:17 Відповісти
було відео як турецькі будівельники ганялися по заводу, який будують, коли їм виплатили бабло по новому курсу доляра.Ого го було. Османа не проведеш. А кетайцям та іншим тюбетейкам чим платити будуть. Як там вони співають - Москва не сразу строилась ...
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09.03.2022 03:23 Відповісти
 
 