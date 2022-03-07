Росію чекає дефолт у квітні, - Morgan Stanley
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Росія вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це повідомляє американська фінансова корпорація Morgan Stanley.
За прогнозами аналітиків, вже 15 квітня в РФ може статися дефолт.
"Ми вважаємо дефолт найбільш ймовірним сценарієм", - написав один з керівників Morgan Stanley, спеціаліст з кредитування ринків Саймон Уевер.
Він порівняв перспективи Росії з Венесуелою, яка вже кілька років зазнає найтяжчої економічної кризи, пов'язаної з гуманітарною катастрофою.
У середині квітня закінчується 30-денний пільговий період по купонним виплатам, які російський уряд має перерахувати власникам облігацій з погашенням у 2023 та 2043 роках.
Видання зазначає, що зараз інвестори оцінюють облігації 2023 приблизно в 29 центів за кожен долар США.
Аналітики повідомляють, що дефолт може бути викликаний небажанням російської влади платити іноземним кредиторам в умовах санкцій, запроваджених США та іншими західними країнами.
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На цьому гіф зображено полювання і скоріш усього успішне полювання на жирну здобич.