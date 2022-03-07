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Росію чекає дефолт у квітні, - Morgan Stanley

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Росію чекає дефолт у квітні, - Morgan Stanley

Росія вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це повідомляє американська фінансова корпорація Morgan Stanley.

За прогнозами аналітиків, вже 15 квітня в РФ може статися дефолт.

"Ми вважаємо дефолт найбільш ймовірним сценарієм", - написав один з керівників Morgan Stanley, спеціаліст з кредитування ринків Саймон Уевер.

Він порівняв перспективи Росії з Венесуелою, яка вже кілька років зазнає найтяжчої економічної кризи, пов'язаної з гуманітарною катастрофою.

У середині квітня закінчується 30-денний пільговий період по купонним виплатам, які російський уряд має перерахувати власникам облігацій з погашенням у 2023 та 2043 роках.

Видання зазначає, що зараз інвестори оцінюють облігації 2023 приблизно в 29 центів за кожен долар США.

Аналітики повідомляють, що дефолт може бути викликаний небажанням російської влади платити іноземним кредиторам в умовах санкцій, запроваджених США та іншими західними країнами.

Також читайте: Роснафта не змогла погасити борг по облігаціях на $2 млрд - компанію чекає технічний дефолт та арешти майна за кордоном

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
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07.03.2022 21:47
+35
Давайте поможем педирации не дождатся дефолта в апреле, похороним ее в марте.
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07.03.2022 21:46
+31
Чомусь згадується,я к москалі з 2014 року лякали нас дефолтом...
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07.03.2022 21:45
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Почти как девственность..
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07.03.2022 21:45 Відповісти
Небажанням... а є чим платити? Яка там сума вже на лічильнику війни набігла?
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07.03.2022 21:49 Відповісти
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Ну вроде как и ничего нового. Скрепная мечта кацапа - "сидеть по горло в дерьме и затащить туда другого"
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07.03.2022 21:58 Відповісти
та ще днів 5 тому пробігала інфа, шо чи то взломали.., чи звізди дали... але контент вже не тей.
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07.03.2022 22:04 Відповісти
Є пояснення у нього на сайті стосовно того, що і як сталося.
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07.03.2022 22:15 Відповісти
"...нє жилі как люді - і нєфіг начінать"
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07.03.2022 22:04 Відповісти
тобто "чергова революція" - селяни без землі, робітники без роботи, буржуї-олігархи без заводів, ВСЕОБЩЕЕ РАВЕНСТВО!
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07.03.2022 22:09 Відповісти
Так, це виключно срср-івський менталітет в них, де "всє равни"...
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07.03.2022 22:17 Відповісти
До чого тут "виборці Зе"?
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08.03.2022 00:12 Відповісти
А що робити, як більшість громадян обрала? Так вже система працює...
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08.03.2022 00:17 Відповісти
Психология Шарикова. "Отнять и поделить"(с)
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08.03.2022 01:04 Відповісти
А чому так довго?
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07.03.2022 21:45 Відповісти
Чомусь згадується,я к москалі з 2014 року лякали нас дефолтом...
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07.03.2022 21:45 Відповісти
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07.03.2022 22:07 Відповісти
Блін, це довго, може якось раніше
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07.03.2022 21:45 Відповісти
Так всё нарастает. Это процессы. Они идут в разнос.
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07.03.2022 22:00 Відповісти
Ходжа Насреддин сказал мудро...или ишак помрет или Путин помрет...
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07.03.2022 22:00 Відповісти
А можно, щоби осел залишився живим, бо якось жаль звіринку!
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07.03.2022 23:36 Відповісти
Прєлєстно!
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07.03.2022 21:46 Відповісти
Треба раніше.
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07.03.2022 21:46 Відповісти
Давайте поможем педирации не дождатся дефолта в апреле, похороним ее в марте.
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07.03.2022 21:46 Відповісти
И желательно заживо.
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07.03.2022 21:57 Відповісти
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07.03.2022 21:47 Відповісти
Zадница
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07.03.2022 21:48 Відповісти
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07.03.2022 22:20 Відповісти
Вот такие санкции должны были быть еще в 2014 году
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07.03.2022 21:48 Відповісти
В 2008. Після Грузії
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07.03.2022 22:23 Відповісти
ЧОРНИЙ ПЕСЕЦЬ: КАЦАПИ, Я ПРИНIС ПОДАРУНОК - ДЕФОЛТ НАЗИВАЄТЬСЯ:
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07.03.2022 21:49 Відповісти
Ну, не порівнювати.
На цьому гіф зображено полювання і скоріш усього успішне полювання на жирну здобич.
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07.03.2022 22:06 Відповісти
Дефолт, как много в этом звуке ...
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07.03.2022 21:50 Відповісти
А скільки українських міст вони ще встигнуть розбомбити до 15 квітня? Пекельні санкції, пекельні санкції... Пекельні шо піздєц.
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07.03.2022 21:51 Відповісти
Та це не санкції а недосанкції.Мокшане відключені від СВІФТа вибірково а не повністю.Банківські карти заблоковані тільки на території мокшандії із якими вони виїзжають в сусідні республіки та користуються ними без обмежень.Ость такі санкції.
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07.03.2022 21:58 Відповісти
На мою думку, санкції гарні. Тільки запізнилися років на 15. Їм треба було такі санкції влупити в 2008 році.
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07.03.2022 22:25 Відповісти
Дефолт росії не зупиняє московські танки та ракети. Український Вояк їх зупиняє.
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07.03.2022 21:54 Відповісти
Верно. Но для войны тоже нужны бабки. Более того путлер уже проиграл, ему даже победа над Украиной ничего не даёт. Экономика раши все
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07.03.2022 21:56 Відповісти
И нехватка припасов. Война уже затихла, кто не заметил. Дальше будет всё меньше и меньше.
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07.03.2022 22:02 Відповісти
Уже не анекдот.. "уважаємий владимир врадимирович-а мі теперь будем меньше есть?-нет, ві еще нарожаете.."
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07.03.2022 21:54 Відповісти
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07.03.2022 21:55 Відповісти
енот просто так прыгать не будет, что то подозревает
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07.03.2022 23:45 Відповісти
Точно!
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07.03.2022 23:46 Відповісти
Єнот побачив песця.
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08.03.2022 03:39 Відповісти
Енотик вернулся,красавец
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08.03.2022 01:02 Відповісти
ТО ЦЕ НАМ ЩЕ ДО КВІТНЯ МОСКАЛІВ *******?
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07.03.2022 21:56 Відповісти
вряд ли)) русня раньше закончится, ну а потом - уже и санкциями их накроют, по самые гланды
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07.03.2022 22:35 Відповісти
а там и до распада недалеко!верим.надееемя.ждём!а УКРАИНЦЫ ещё на поле боя этот конец приближают!
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07.03.2022 21:57 Відповісти
Ну, надіюсь, що до квітня тисяч, мабудь 100, кацапів цього навіть не замітять, можливо більше, якщо не заберуться з України
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07.03.2022 22:00 Відповісти
Есть один забавный момент. Он проверяется за 2-3 минуты поиска в гугле-все просто-гуглим бюджет украинских и роисских городов. Я лично находил, что бюджет моей Полтавы с населениев по википедии 285 тысяч немного больше бюджета Тольятти с населением в 3 с копейками раза больше. Бюджет Кривого Рога больше бюджета Нижнего Новгорода-при том что там население больше в 2 с копейками раза.. такие дела.. в раше есть 1-2-3 города-москва-питер-новосиб, *****.. и дальше есть тьма. В 3 раза меньше денег на человека в городе-это ккак? в три раза меньше дорог? школ? медицины? фонарей? Это как вообще? как они в этой дичи живут? У нас врядли кто-то скажет, что богато все, но в 3 раза меньше? это писец.. северный и пушной зверек.. Не зря на видео еще неск. дней назад пленный москалик плакал маме в трубку что "у них тут асфальт в деревнях"..деревни-то у них в их усть-***********.. но как они там живут же?
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07.03.2022 22:04 Відповісти
Смотри. Уровень жизни это уровень доходов+уровень сервиса. У России реально где-то такой же уровень доходов, но ниже уровень сервиса почти везде. Оттого в среднем они беднее нас намного.
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07.03.2022 22:22 Відповісти
Существуют
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07.03.2022 22:34 Відповісти
Лучше бы их всех чекала лютая смэрть, и уже сегодня!
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07.03.2022 22:14 Відповісти
Согласен. Лучше сдохнуть сейчас, чем такой позор.
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07.03.2022 22:15 Відповісти
не подсказывай, они сейчас все ринутся к нам , сдаваться , наши тюрьмы лучше чем их ,, свобода,, , но об этом они не должны знать.
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07.03.2022 23:48 Відповісти
кацапский народ -народ рабов -в большей массе рады войне ,и пофиг на убийства людей ,разрушение инфраструктуры Украины ,главное что ето не у них,санкции их не волнуют-они готовы жрать гавно и одевать тряпки,авто и бытовая техника будет китайская(тоже гавно) ну и будут еше и рабами китая!
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08.03.2022 03:11 Відповісти
скоро Раша будет организовывать контрабанду жратвы с украинской территории. Крупы уже скупают. Запасайтесь, россияне, а то крапиву с лебедой надо хотя с кашей есть, просто листья жрать ненаваристо.
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21.03.2022 12:56 Відповісти
 
 