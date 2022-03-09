Дефолт неизбежен: Fitch обвалило российский кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство Fitch вслед за Moody's обвалило кредитный рейтинг страны-агрессора с В до С – то есть в преддефолтное состояние.

Об этом говорится в сообщении на сайте Fitch, передает Цензор.НЕТ.

"Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о том, что суверенный дефолт неизбежен", – говорится в сообщении.

Агентство в последний раз понизило рейтинг РФ до В менее чем неделю назад, 3 марта. Однако пересмотрело его в среду, учитывая последние шаги западных стран и Кремля.

В частности, указ Путина, которым он разрешил выплачивать валютные долги в рублях перед "недружественными" странами – то есть наложившими санкции против агрессора: США, Британией, странами ЕС. Такие платежные, несмотря на какие-либо регулирования внутри страны, не будут считаться исполнением обязательств и фактически будут означать дефолт эмитента.

Кроме того, с конца прошлой недели российский Центробанк запретил передавать долговые купоны по ОВГЗ в рублях нерезидентам.

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В целом, отмечает Fitch, дальнейшее ужесточение санкций и ограничение торговли энергоносителями увеличивают вероятность политического ответа страны-агрессора, которая будет включать, по крайней мере, выборочную невыплату суверенных долговых обязательств.

Существует и другой риск, который агентство определяет как незначительное – установление технических барьеров для обслуживания долга, например – через прямую блокировку перевода средств или через системы клиринга.