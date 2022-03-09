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Дефолт неизбежен: Fitch обвалило российский кредитный рейтинг

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

Дефолт неизбежен: Fitch обвалило российский кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство Fitch вслед за Moody's обвалило кредитный рейтинг страны-агрессора с В до С – то есть в преддефолтное состояние.

Об этом говорится в сообщении на сайте Fitch, передает Цензор.НЕТ.

"Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о том, что суверенный дефолт неизбежен", – говорится в сообщении.

Агентство в последний раз понизило рейтинг РФ до В менее чем неделю назад, 3 марта. Однако пересмотрело его в среду, учитывая последние шаги западных стран и Кремля.

В частности, указ Путина, которым он разрешил выплачивать валютные долги в рублях перед "недружественными" странами – то есть наложившими санкции против агрессора: США, Британией, странами ЕС. Такие платежные, несмотря на какие-либо регулирования внутри страны, не будут считаться исполнением обязательств и фактически будут означать дефолт эмитента.

Кроме того, с конца прошлой недели российский Центробанк запретил передавать долговые купоны по ОВГЗ в рублях нерезидентам.

Также читайте: Россию ждет дефолт в апреле, - Morgan Stanley

В целом, отмечает Fitch, дальнейшее ужесточение санкций и ограничение торговли энергоносителями увеличивают вероятность политического ответа страны-агрессора, которая будет включать, по крайней мере, выборочную невыплату суверенных долговых обязательств.

Существует и другой риск, который агентство определяет как незначительное – установление технических барьеров для обслуживания долга, например – через прямую блокировку перевода средств или через системы клиринга.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
Росіяни хай у пеклі горять, там їх свобода
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09.03.2022 00:55
+20
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09.03.2022 01:01
+20
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до «СССР-»
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09.03.2022 01:02
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До речі, ми воюємо зараз і за росіян, і за грузинів, і за молдаван, і за Білорусь.
Росіяни повернуть собі свободу, а інші можливо і свої території, а дехто як от Білорусь поверне свою незалежність.
Тільки помагайте чуть-чуть.
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09.03.2022 00:53 Ответить
Росіяни хай у пеклі горять, там їх свобода
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09.03.2022 00:55 Ответить
и сябров пусть прихватят
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09.03.2022 01:20 Ответить
Тільки помагайте чуть-чуть? обовязково..поможу..коли маскаль буде над пропастю стояти
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09.03.2022 01:23 Ответить
Это все на пользу только
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09.03.2022 00:53 Ответить
Коломойський колись говорив, що дефолт це не так і погано, що нема у цьому нічого страшного.
Пам'ятаєте, ну було ж таке?
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09.03.2022 00:56 Ответить
Ну і що?
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09.03.2022 00:58 Ответить
В залежності від обставин - Україні у 2014 пробачили б дефолт через обставини (технічно він був), Росії дефолт не пробачять
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09.03.2022 00:59 Ответить
Прийнято рішення рабсію знищити. Це очевидно
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09.03.2022 01:00 Ответить
Так, тепер це вже очевидно, історія твориться на очах
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09.03.2022 01:02 Ответить
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ОКОНЧАТЕЛЬНОМ РЕШЕНИИ РУССКОГО ВОПРОСА
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09.03.2022 01:04 Ответить
Российского я бы сказал
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09.03.2022 01:05 Ответить
в нього 1 чи 2 млрд знайшли на рахунку в іноземному банку... звичайно йому дефолт в Україні не страшний
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09.03.2022 06:39 Ответить
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09.03.2022 01:01 Ответить
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до «СССР-»
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09.03.2022 01:02 Ответить
пока у кацапов ютуб еще как-то функционирует, то пусть наслаждаются: https://www.youtube.com/watch?v=lq2sBVKcjXw
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09.03.2022 01:03 Ответить
Завтра вроде закрывать будут
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09.03.2022 01:05 Ответить
вроде 12-го
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09.03.2022 01:13 Ответить
Невідомо чи цей Фіч зможе обвалити хоча б один барак в Чіта, Омск, Томск чи Барнаул ...

Але факт залишається фактом, що МОСКВА незабаром перетвориться у ВЕЛИКУ РАГУЛЯТНЮ... 12млн. пафосних москвичів без СВІФТ, віза, Мастеркард...без західних брендів та марок... Це катастрофа для такого гламурного міста, як Москва!!!
В той час, як якісь БЕДУЇНИ з пустелі Сахара чи Папуаси з Нової Гвінеї.....безперешкодно будуть мати доступ до всіх цих благ цивілізації....))))
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09.03.2022 01:17 Ответить
було відео як турецькі будівельники ганялися по заводу, який будують, коли їм виплатили бабло по новому курсу доляра.Ого го було. Османа не проведеш. А кетайцям та іншим тюбетейкам чим платити будуть. Як там вони співають - Москва не сразу строилась ...
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09.03.2022 03:23 Ответить
 
 