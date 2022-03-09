Дефолт неизбежен: Fitch обвалило российский кредитный рейтинг
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Рейтинговое агентство Fitch вслед за Moody's обвалило кредитный рейтинг страны-агрессора с В до С – то есть в преддефолтное состояние.
Об этом говорится в сообщении на сайте Fitch, передает Цензор.НЕТ.
"Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о том, что суверенный дефолт неизбежен", – говорится в сообщении.
Агентство в последний раз понизило рейтинг РФ до В менее чем неделю назад, 3 марта. Однако пересмотрело его в среду, учитывая последние шаги западных стран и Кремля.
В частности, указ Путина, которым он разрешил выплачивать валютные долги в рублях перед "недружественными" странами – то есть наложившими санкции против агрессора: США, Британией, странами ЕС. Такие платежные, несмотря на какие-либо регулирования внутри страны, не будут считаться исполнением обязательств и фактически будут означать дефолт эмитента.
Кроме того, с конца прошлой недели российский Центробанк запретил передавать долговые купоны по ОВГЗ в рублях нерезидентам.
В целом, отмечает Fitch, дальнейшее ужесточение санкций и ограничение торговли энергоносителями увеличивают вероятность политического ответа страны-агрессора, которая будет включать, по крайней мере, выборочную невыплату суверенных долговых обязательств.
Существует и другой риск, который агентство определяет как незначительное – установление технических барьеров для обслуживания долга, например – через прямую блокировку перевода средств или через системы клиринга.
Пожалуйста, подождите...
Росіяни повернуть собі свободу, а інші можливо і свої території, а дехто як от Білорусь поверне свою незалежність.
Тільки помагайте чуть-чуть.
Пам'ятаєте, ну було ж таке?
Але факт залишається фактом, що МОСКВА незабаром перетвориться у ВЕЛИКУ РАГУЛЯТНЮ... 12млн. пафосних москвичів без СВІФТ, віза, Мастеркард...без західних брендів та марок... Це катастрофа для такого гламурного міста, як Москва!!!
В той час, як якісь БЕДУЇНИ з пустелі Сахара чи Папуаси з Нової Гвінеї.....безперешкодно будуть мати доступ до всіх цих благ цивілізації....))))