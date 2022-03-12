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Маріуполь (2820) зброя (5760) Азов (678)

Треба застосувати Байрактари на Маріупольському напрямку, - "Азов". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заступник командира полку "Азов" з позивним Калина звернувся до воєнно-політичного командування з проханням допомогти з наданням сучасного озброєння, зокрема БПЛА Bayraktar захисникам Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку 36-ї окремої бригади морської піхоти 

Він зазначив: "Ситуація у Маріуполі важка. Попри всі наші оборонні дії та контратаки, ворожа орда продовжує просуватися. Ведуться важкі бої. За кону вулицю, за кожний дім, незважаючи на те, що місто знаходиться в облозі  з першого березня. Місцеве нселення та громадяни інших країн, що залишилися в Маріуполі піддаються нещадному зниженню".

"Ми чуємо та бачимо, що в Україну надходять новітні системи озброєння, працюють "Байрактари" та наша авіація. Давайте застосуємо все це і на нашому напрямку! Давайте вдаримо в тил по ворогу! Ми не здаємося. Ми чекаємо, щоб разом піти в рішучий наступ та розгромити ворога", - підкреслив Калина. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зелені коридори в Маріуполі вже не допоможуть, - "Азов"

Він також додав, що на 12-ту добу блокади міста російсьиким окупаційними військами в місті погіршується становище цивільного населення. Крім того, не вщухають обстріли ворожих авіації та артилерії по житлових окупантів.

Представник полку "Азов" заявив, що місцеві мешканці готують "коктейлі Молотова", аби зупиняти ворожу техніку у вуличних боях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маріуполь сьогодні: "Нема світла, води і газу. Люди об'єднуються - під'їздами, будинками, щоб приготувати щось на вогнищі, попити чаю. Під постійним бомбардуванням". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+52
Там скрізь складно. Сподіваюсь наші готують якесь рішення.
Нехай Бог вас береже.
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12.03.2022 19:56
+35
Мариуполю нужно помочь, срочно. Они и так молодцы, сколько держаться
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12.03.2022 20:01
+17
якщо сильна ППО, то не авіація не допоможе,
а Байрактари гарно працюють по точковим цілям - мають максимум 4 ракети, та й теж не спрацюють при ППО

Марику могла б гарно допомогти арта, чи наші Вільхи (250 кг в коло діаметром 30 метрів) , але ж ми асхвальтували...

нажаль тепер й "Азову" доведеться пригадати з чого все почалось: квітень 2019...
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12.03.2022 20:01
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Не только Херсон, нужно угрожать сразу на нескольких направлениях, чтобы оттягивать силы. Хорошо бы зажать Херсон со стороны Кинбурна (якобы оттуда уже выгнали орков) и вместе с тем взять обе Каховки с перспективой выхода на Каланчак. Брать город не надо- достаточно оперативно окружить. Вместе с тем хорошо поработать снайперами и байрактарами по Энергодару и с Запорожья выдвинуться на Токмак, заодно грозя окружением Энергодару. Вот тебе и почти деблокированый Мариуполь, только северный выход из города пробить втч атрой.
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12.03.2022 21:01 Відповісти
Для Маріуполя хоча б зробити коридор, вивести цивільне населення та ротація, хоча краще вивести всіх та повністю зробити місто непридатним до штурму, тобто провести інженерні роботи по мінуванню всього міста з дистанційно керованими вибухами при проходженні супротивника, тобто камера спостереження об'єкту, та дістанціонно керований заряд ВВ. Особисто на мій погляд треба вивести цивільне населення з міста, але питання як... прорив? Тоді можна сильно в мінус. Дуже тяжке питання, хоча можна домовитись про обмін але цапам насрати на полонених, але ця ситуація мені нагадує с. Бамут, там майже така була ситуація у 1995 році ЧРІ, як би Шаміль не переніс війну на терені росеї то можливо Чечня мала б поразку у 1995 році, тільки війна на території ворога може зупинити це, чи провести реально перемовини про реальні гуманітарні коридори. Абсолютно не розумію чому не падають наші ракети на населенні пункти *********. Не вірю що закінчилися всі ракети Точка У.
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12.03.2022 20:27 Відповісти
Ну Бамут рускі таки взяли в 1996, гарнізон покинув його вночі, епізоди оборони описано в книзі Корчинського. Але операція Басаєва по будьонівську таки дала трохи передишки і стала початком мирних переговорів, хоча саме тоді вони ні до чого не привели.
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12.03.2022 20:44 Відповісти
Корчинський той що Дмитро був там особисто? Бамут здали щоб закінчити війну, Лебедь особисто домовлявся з Асланом. Бамут це дві вулиці та Янді кутор все... але на протязі всієї війни не могли каZапи взяти. Просто була домовленість що чеченці йдуть на Елестанжі Інгушетії, московіти роблять треш кіно (доречі Невзоров робив) і всі задоволенні. Я писав про 1995 рік коли дійсно була жопа не тільки у Бамуті, як би не було Буденовска була б жопа...
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12.03.2022 20:55 Відповісти
Так серед оборонців Бамута було декілька бійців Уна-Унсо, там були радянські військові бункери шахти ракет де ховались від авіаударів, в цьому один з факторів довготривалої оборони. Елістанжі це Веденський район Чечні, що в іншому зовсім напрямі. В 1-й чеченській дійсно періодичні мирні переговори були не на руку федералам. І штурм Грозного в серпні 1996 привів чеченців до перемоги. Але русня взяла реванш в 2-й війні. Де путін врахував всі попередні помилки.
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12.03.2022 21:08 Відповісти
Склероз... Аршти, унсовців було аж один
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12.03.2022 21:21 Відповісти
Та там і оборонців було менше 100.
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12.03.2022 21:26 Відповісти
До штурму 300 чел, під час штурму так 100. Та хто ж Ти такий? Шпіон?
Я Шт...
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12.03.2022 21:31 Відповісти
Доречі шахти та все інше це фігня, їх підірвали коли армія срср/РФ залишала ЧРІ, просто у підвалах робили бліндаж та вихід, також зв'язували будинку між собою траншеями. Ніяких загонів УНСО не було, "Дождь" був вже після війни та проїздом. Був один унсовець, були полонені Єдік, та Саня, Едуард був "снайпер з міномету" він дійсно та реально воював, ще було три ракети "повітря-земля" які запустили хз куди, одна впала десь у Осетії інши хз може й досить літають як Белка та Стрелка. Все більше там нічого не було крім Галанчожского полку з Хизиром, а Хайхароєв то вже інша історія
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12.03.2022 21:29 Відповісти
Якщо я не помиляюсь то Руслан Хайхароев і керував обороною Бамута. В книзі Корчинського якраз спогади одного унсовця про Бамут. По суті я так розумію в загальному оборона мала більше пропагандиське значення як оборона незламної фортеці, як у рускі їх нєпакорний варяг.
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12.03.2022 21:37 Відповісти
Дмитро пише щоб було красиво, Хайхороеви (брати) не мали відношення до оборони Бамуту, вони при кожному штурму були на горі, тільки Хизир Хачукакаев та "Батя" колишній вчитель нач штабу Халанчожского полку здійснювали тактичні заходи по обороні "фортеці" Бамут. Руслан же був тільки для масмедіа бо це зона впливу тейпа Мялхи треба було робити образ з Хайхароева як сильного кунаха якого підтримують Мялхи. Тейпова політика була у кожному регіоні Чечні.
Той унсовець з книги Дмитра не воював в Бамут, я знаю що й Пальчик щось там писав, але... короче там був тільки один українець якій був всі 7 штурмів цього села, та два москаля які чудово воювали проти рашистів
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12.03.2022 22:12 Відповісти
Да хай самі собі риють могили, як на мене наш ГШ ще не дав ні одного сумніву в своїй компетенції і навіть коли залишив в Маріку саме Азов і морпіхів тобто тих хто ні в якому разі місто не здасть
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12.03.2022 20:28 Відповісти
Нельзя открыто говорить о таком,теперь все знают что у вас плохо с вооружением,военные люди ну как первоклассники,делитанты.
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12.03.2022 20:29 Відповісти
И они только сейчас об этом заговорили? Об этом надо было 1го марта говорить еще в начале дня. Вот если бы зеленый коридор открыла Турция по морю я уверен ни одна свинособака его бы даже не подумала бы обстрелять.
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12.03.2022 20:39 Відповісти
Можливо Карабах це оплата за невтручання
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12.03.2022 20:43 Відповісти
очень сомневаюсь что питун способен был и тогда и сейчас забрать Карабах вопреки интересам Турции
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12.03.2022 20:47 Відповісти
Ок, тоді йдемо далі, Казахстан... тільки Назарбаєв як це не дивно був проти путіна, проти застосування "ОДКБ" на постсововковому простір , ми бачили театр, якій прибрав від влади клан Назарбаєва та навіть оплески були. Заяви Елбаси це теж вистава. Про Карабах я б багато написав але щось в лом, про Іскандери які не літали, та інше. Інформації багато навіть з армянської сторони про саботаж. Просто розвивати цю тему є сенс, але... Bundeswehr боєздатність тільки на 20-25 % Франція зупинили багато союзницьких програм по забезпеченню захисту країн НАТО, ***** де Бельгія??? Натяк зрозумілий?
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12.03.2022 21:04 Відповісти
Смерть російській федерації !
Тримайтесь,"АЗОВ " !!!
Ви-НЕЗЛАМНІ !
Слава Україні !!!
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12.03.2022 20:41 Відповісти
Нам треба Буденовск 2 щоб виправити ситуацію для Маріуполя
https://youtu.be/w6j7iALxUQk
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12.03.2022 20:42 Відповісти
Педро шатає стовпа від забору законноі влади з допомогою диванних «експертів» шльондр . Такий собі в військовий час (сам не запровадив) сивочолий
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12.03.2022 20:43 Відповісти
Не мели дурниць.
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12.03.2022 20:45 Відповісти
Зеленський, не поставив на озброєння Нептун, то тепер давай прикривай Маріуполь чимось іншим... Чи ти хочеш знищення наших людей там??? Бо наших в полрн брати не будуть.... Це лише наші дурачки в полон беруть пілотів і інших вбивць, а потім їх снікерсами відгодовують...
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12.03.2022 20:52 Відповісти
Зе виведе гроші з офшорів, та закупить зброю для ЗСУ, коріше здрисне до Ленки в Італію.
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12.03.2022 21:06 Відповісти
РЕБЯТА ПРОСТО МОЛОДЦЫ!Я ИМИ ВОСХИЩАЮСЬ..и меня волнует та обстановка в которой они находятся..При всем их героизме ,я НЕ УВЕРЕНА,что город останется под украинским контролем ,если в блажащие сутки ,правительство и штаб не решит ,как деблокировать город и помочь ребятам и мирным жителям..Он обращается уже ТРЕТИЙ раз ПЛЮС ОБРАЩЕНИЯ мэра города и до сих пор нет результатов командования,как освободить город из кольца..зелёные коридоры не действуют ,значит нужно искать другой путь..Время начинает играть ПРОТИВ украинской стороны…
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12.03.2022 20:57 Відповісти
Нужно закупить в Турции сотни Байракторов, или взять в долг, после победы заплатим двойную цену.
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12.03.2022 20:59 Відповісти
Зеленський, не поставив на озброєння Нептун, то тепер давай прикривай Маріуполь чимось іншим... Чи ти хочеш знищення наших людей там??? Бо наших в полрн брати не будуть.... Це лише наші дурачки в полон беруть пілотів і інших вбивць, а потім їх снікерсами відгодовують...
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12.03.2022 21:00 Відповісти
Мариуполь это город Герой, пусть скорее придет к ним помощь ЗСУ..
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12.03.2022 21:02 Відповісти
Це вже не перше зернення. Я сподіваюсь, що між командуванням та Маріуполем все ж таки є зв*язок...
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12.03.2022 21:07 Відповісти
Мариуполь будет на совести Зеленского, который с *********** дерьмаком не подозревали о полномасштабной войне, хотя все предупреждали..
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12.03.2022 21:31 Відповісти
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12.03.2022 21:47 Відповісти
Конче треба негайно допомогти Маріуполю! Ворог наразі спрямовує левову частку своїх сил саме на захоплення Маріуполя. Якщо припустити, що таке трапиться (борони нас Боже від цього!) - одразу після того буде масована навала на Одесу з тією ж самою метою - якомога швидше захопити місто. А справа в тім, що саме у цих двох українських містах - Маріуполі та Одесі - на заводі "Інгаз" та на заводі "Кріоін" відповідно - до початку нападу РФ на Україну вироблялося 54% світового обсягу виробництва інертного газу неона, який використовується при виготовленні мікрочіпів. Тобто, захопивши Маріуполь та Одесу, РФ не тільки забезпечить "суходільний коридор" до Криму та Придністров'я, але й стане монополістом в постачанні на світовий ринок найважливішого компоненту для виробництва мікросхем і зможе диктувати свої умови провідним світовим виробникам чіпів - Тайваню, Південній Кореї, США та Німеччині. Тому значення збереження цих двох міст у складі України неможливо ігнорувати. Треба оперативно вжити якісь дієві заходи, які унеможливлять захоплення Маріуполя та зведуть нанівець плани захоплення Одеси. На мою думку, наразі це є найважливішим питанням, яке має вирішити керівництво держави спільно з керівництвом ЗС України.
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12.03.2022 22:10 Відповісти
Хлопці тримайтесь!!!Допомога йде!!!
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15.03.2022 09:34 Відповісти
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