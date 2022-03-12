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Російські окупанти бомбардували села в Охтирському районі на Сумщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ завдали авіаудару по селах Охтирського району Сумської області.

Про це у Facebook повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері був знову авіаналіт, бомбардування поблизу сіл Чупахівки та Альоніна. Яких втрат завдано, на жаль, не можу сказати... Такий у нас ворог: він може воювати тільки з мирним населенням", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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12.03.2022 21:59 Відповісти
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12.03.2022 21:59 Відповісти

-02-26 03:14
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Волжский


djatlov
Собственно, уже лет десять назад писал - действия Путина совершенно точно укладываются в план, который я бы составил, если бы мне поставили задачу - уничтожить Россию как государство, причём не как-то временно, а всерьёз и надолго, чтоб много лет назвать себя русским было стыдно и небезопасно, а уж реваншиста, который заявит про "от Калининграда до Владивостока" и через сто лет сначала мутузили, а потом в полицию сдавали.

То, что было с Германией. Когда очнулись в разрушенной стране, разделённой на зоны оккупации. И приходили за карточкой на продукты, а для её получения заполняли опросники о своей деятельности, и посещали обязательные экскурсии в концлагерь, и даже работали на вскрытии рвов с трупами и переносе тел в могилы... Все. И те, кто ничего не знал, и даже те, кто ругал Гитлера на кухне и не голосовал за него...
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12.03.2022 22:01 Відповісти
Путінські підори... Тільки на те вони й спроможні - бомбити мирне населення. А в когось ще повертається язик називати їх "солдатами". Солдати захищають свою Батьківщину чи допомагають це робити іншим, а це не солдати, і навіть не люди, це істоти. Це лайно і біосміття.
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12.03.2022 22:04 Відповісти
grassy Россия ...... Еще со времен вторжения в Грузию просыпаюсь с единственной мыслью: "Моя страна - кусок говна". И была она такой, судя по учебникам истории, чуть не с сотворения мира. Только в 90-х был шанс, и тот упустили. Агрессивная, жадная, завистливая к соседям страна. Нет у меня даже отеческой любви к России как к государству. Не заслуживает оно этого.
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12.03.2022 22:05 Відповісти
Так и есть.
Они и сейчас верят в такую дичь, что руцкие доминировали во всём мире ещё со времён неолита, и даже дали толчок всем цивилизациям в Средиземноморье. И ещё в то, что они потомки атлантов.
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12.03.2022 22:12 Відповісти
propir Москва... В четверг после работы приехал на Пушкинскую, успел постоять полминуты, потом начали всех винтить, ехал в одном автозаке с Львом Оборином, тремя журналистами радио Свобода, одним адвокатом и членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, привезли в 19:50, вышел оттуда в 5:30, в 12 суд, 10к. Ничего страшного, только пенты неприятные. Главное сразу из автозака написать в ОВД инфо или другую правозащитную организацию и от всего отказываться пока не пустят адвоката (мурыжили полночи их на входе) (в теории конечно можно на все согласиться, что они от тебя хотят, быстрее выйдешь, но, понятно, что так ты сделаешь удобнее не себе а ментам в первую очередь). От всего это вот совсем от всего, паспорт им не давать, обыскивать не давать, от дактилоскопии и фотографирования отказываться, ничего не подписывать пока не пустят адвоката (можно вместо подписи наверное писать "Не пускают адвоката", но я так не пробовал, не считайте это советом).
Ну а Путлер, конечно, предатель России и ее многонационального народа, патриоты, надеявшиеся, что в будущем Россия будет являться основной частью прогрессивного
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12.03.2022 22:08 Відповісти
 
 