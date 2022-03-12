Російські окупанти бомбардували села в Охтирському районі на Сумщині. ВIДЕО

Війська РФ завдали авіаудару по селах Охтирського району Сумської області.

Про це у Facebook повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері був знову авіаналіт, бомбардування поблизу сіл Чупахівки та Альоніна. Яких втрат завдано, на жаль, не можу сказати... Такий у нас ворог: він може воювати тільки з мирним населенням", - сказав він.

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