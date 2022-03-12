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Російські окупанти бомбардували села в Охтирському районі на Сумщині. ВIДЕО
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Війська РФ завдали авіаудару по селах Охтирського району Сумської області.
Про це у Facebook повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері був знову авіаналіт, бомбардування поблизу сіл Чупахівки та Альоніна. Яких втрат завдано, на жаль, не можу сказати... Такий у нас ворог: він може воювати тільки з мирним населенням", - сказав він.
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-02-26 03:14
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Волжский
djatlov
Собственно, уже лет десять назад писал - действия Путина совершенно точно укладываются в план, который я бы составил, если бы мне поставили задачу - уничтожить Россию как государство, причём не как-то временно, а всерьёз и надолго, чтоб много лет назвать себя русским было стыдно и небезопасно, а уж реваншиста, который заявит про "от Калининграда до Владивостока" и через сто лет сначала мутузили, а потом в полицию сдавали.
То, что было с Германией. Когда очнулись в разрушенной стране, разделённой на зоны оккупации. И приходили за карточкой на продукты, а для её получения заполняли опросники о своей деятельности, и посещали обязательные экскурсии в концлагерь, и даже работали на вскрытии рвов с трупами и переносе тел в могилы... Все. И те, кто ничего не знал, и даже те, кто ругал Гитлера на кухне и не голосовал за него...
Они и сейчас верят в такую дичь, что руцкие доминировали во всём мире ещё со времён неолита, и даже дали толчок всем цивилизациям в Средиземноморье. И ещё в то, что они потомки атлантов.
Ну а Путлер, конечно, предатель России и ее многонационального народа, патриоты, надеявшиеся, что в будущем Россия будет являться основной частью прогрессивного