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Окупанти продовжують обстрілами руйнувати Маріуполь. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ продовжують злочинно обстрілювати місто Маріуполь.
Відео відповідного обстрілу опублікував у телеграм-каналі радник глави ВМС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують руйнувати Маріуполь та вбивати мирних жителів!", - написав Геращенко.
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Будь ласка, зачекайте...
1- Навязчивая пропаганда патриотизма;
2- Презрительное отрицание прав человека;
3- Сплочение против назначенных общих врагов;
4- Превосходство оборонных расходов;
5- Разжигание половой дискриминации;
6- Взятие под контроль прессы;
7- Помешательство на госбезопасности;
8- Сращивание религии с государством;
9- Государственная защита олигархии;
10- Притеснение союзов трудящихся;
11- Пренебрежение к наукам и искусствам;
12- Одержимость преследованиями за преступления;
13- Всепоглощающие кумовство и коррупция;
14- Заведомо фальшивые выборы.
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Предлагаю читателям самим определить уровень фашизма у «сестер». У меня вот что получилось.
ТАК КТО ЖЕ ФАШИСТЫ?
Украина
9,13. (2)
Беларусь
1,2,3,6,7,8,10,12,13,14. (10)
Россия
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14. (13)