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Окупанти продовжують обстрілами руйнувати Маріуполь. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ продовжують злочинно обстрілювати місто Маріуполь.

Відео відповідного обстрілу опублікував у телеграм-каналі радник глави ВМС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують руйнувати Маріуполь та вбивати мирних жителів!", - написав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМПУ втратила зв'язок із портом Маріуполя

Автор: Ірина Дашківська
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Азов залишили на смерть, підмоги не буде😢, всі ОП захищають.
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13.03.2022 10:43 Відповісти
Тримайся, Марік. Ти стоїш на колишній козацькій паланці Домаха, в тебе до біса велика кількість мотивацій вбивати ворога за жінок і дітей - за майбутнє країни. Ти перший з перших борониш браму країни, тому ми віримо в тебе, Марік
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13.03.2022 10:45 Відповісти
Лоуренс Бритт (признаки фашизма)

1- Навязчивая пропаганда патриотизма;

2- Презрительное отрицание прав человека;

3- Сплочение против назначенных общих врагов;

4- Превосходство оборонных расходов;

5- Разжигание половой дискриминации;

6- Взятие под контроль прессы;

7- Помешательство на госбезопасности;

8- Сращивание религии с государством;

9- Государственная защита олигархии;

10- Притеснение союзов трудящихся;

11- Пренебрежение к наукам и искусствам;

12- Одержимость преследованиями за преступления;

13- Всепоглощающие кумовство и коррупция;

14- Заведомо фальшивые выборы.

***

Предлагаю читателям самим определить уровень фашизма у «сестер». У меня вот что получилось.

ТАК КТО ЖЕ ФАШИСТЫ?

Украина

9,13. (2)

Беларусь

1,2,3,6,7,8,10,12,13,14. (10)

Россия

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14. (13)
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13.03.2022 10:58 Відповісти
Рашизм даже хуже фашизма.У тех хоть принципы были а у этих ни совести ни чести.Чмошники сырливые.С домами мирными воевать.
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13.03.2022 11:58 Відповісти
 
 