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АМПУ втратила зв'язок із портом Маріуполя
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Адміністрація морських портів України втратила зв’язок із Маріупольською філією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"АМПУ втратила зв’язок із Маріупольською філією. Вже кілька днів співробітники Адміністрації морських портів України не можуть зв’язатися з азовськими портовиками. Маріуполь перебуває в облозі вже 13 діб. У місті гуманітарна катастрофа – немає газу, тепла, світла, води, практично немає мобільного зв’язку.
На даний момент відомо про численні руйнування у місті. Стан порту, як і доля портовиків, – невідомий", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі лише два порти України: Ізмаїл та Рені - в змозі перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості.
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показати весь коментар13.03.2022 05:37 Відповісти Мені подобається 6
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