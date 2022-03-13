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Гуманітарний вантаж для Маріуполя заночував у Бердянську - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гуманітарний вантаж для Маріуполя заночував у Бердянську - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що гуманітарний вантаж, який вирушив напередодні із Запоріжжя до Маріуполя, "заночував" у Бердянську через складність маршруту і має прибути в точку призначення вдень 13 березня.

"Гуманітарний вантаж для Маріуполя має бути завтра вдень. Через складність маршруту йому довелося заночувати в Бердянську", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч на неділю, передає Цензор.НЕТ.

Він також додав, що узгоджені з РФ гуманітарні коридори спрацювали, завдяки чому вдалося евакуювати 12 тис. 729 осіб.

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Автор: Роман Свиридович
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Где поддержка украинских войск для Мариуполя? Про город забыли? Самый защищенный город Украины сейчас на грани вымирания!!! ПОМОГИТЕ ЖИТЕЛЯМ МАРИУПОЛЯ!!!
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13.03.2022 03:52 Відповісти
Как?
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13.03.2022 10:53 Відповісти
А хто контролює зараз Бердянськ?
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13.03.2022 12:20 Відповісти
Гумконвой виїхав десь об одинадцятій! Щасти вам , хлопці! Боже, ненавиджу людську тупість! Я - про вибори останніх трьох президентів України...
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13.03.2022 14:14 Відповісти
 
 