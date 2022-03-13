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Зеленський - колаборантам: "Ви підписуєте собі вирок"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - колаборантам:

Президент України Володимир Зеленський звернувся колаборантів.

Про президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід створення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів. Шукають, кого підкупити. Щоб організувати так звану "ХНР". Таку ж мертвонароджену, як і "ДНР" та "ЛНР", - наголосив він.

"Хочу сказати деяким діячам та діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитися від розмов з окупантами... Хочу сказати – якщо хтось із них раптом спокусився на пропозиції від окупантів. Ви підписуєте собі вирок. Вирок – піти слідом за більш ніж 12-ма тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати", - додав президент.

Також читайте: Оприлюднено весь список мелітопольських колаборантів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Запретить опзж как колобарантов и иуд
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13.03.2022 01:16
+14
В военное время действует один закон. Намек про 12тыс окупантов не понятен?
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13.03.2022 01:18
+8
Тим часом

"Все могут наблюдать то, что частично было видно во время Майдана, а сейчас это получило национальный масштаб - горизонтальные связи общества. Как оказалось, мы не просто - Европа, а та самая Европа, которую можно считать идеальной. Самоорганизация набрала такие масштабы, что мы не решались об этом писать «Щоб лихий не підслухав», но это настолько яркое явление, что после нашей армии оно стало вторым столпом, на котором Украина выстоит безусловно и непременно. Между прочим, тот поток помощи, который идет в Украину и то отношение наших соседей, которое ощущают наши беженцы, обусловлено и тем, что военные лупашат врага, что «аж гайки воняют», а народ уперся и не размазывая сопли, делает то, что вызывает восхищение всего мира.
Без приказов, инструкций и и прочего люди самоорганизуются для того, чтобы снабжать армию тем, чего ей не хватает и/или собирает деньги на то, что люди просто не имеют права закупать самостоятельно. И речь идет о гигантских суммах, которые трудно себе представить, а кроме того - заняты приемом, размещением и снабжением беженцев. Все это происходит повсеместно и именно в режиме самоорганизации. Уже созданы десятки сайтов для того, чтобы дать возможность быстро стыковаться тем, кто может, с тем, кто нуждается."
https://defence-line.org/2022/03/na-zadnem-plane-vojny-chast-1/
"
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13.03.2022 01:29
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Я не в курсе - закон про колаборантов подписан Зеленским?
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13.03.2022 01:15 Відповісти
В военное время действует один закон. Намек про 12тыс окупантов не понятен?
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13.03.2022 01:18 Відповісти
Нет. Если завтра не будет подписан, то вернётся в ВР.
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13.03.2022 01:28 Відповісти
Ясно, спасибо

ЗЕЛЕНСКИЙ , Ай Яй Яй
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13.03.2022 01:34 Відповісти
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13.03.2022 06:02 Відповісти
Запретить опзж как колобарантов и иуд
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13.03.2022 01:16 Відповісти
Їх треба було затримувати ..ще вчора. Зараз ще є час та є підстави швидко ліквідувати всю п"яту колону, вилучити та націоналізувати їх активи
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13.03.2022 01:34 Відповісти
А як ти пропонуєш жити на окупованих територіях? Ні їжи, ні ліків, ні зрозумілої перспективи.
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13.03.2022 01:16 Відповісти
спитай у Маріуполя
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13.03.2022 01:28 Відповісти
стакано, ти що підарок, пропонуєш створювати недореспубліки? ти гандон кончений нічого не поплутав?
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13.03.2022 07:36 Відповісти
Я зараз Зе розіравав би! За те що народу зброю не дав та грав із зрадниками та колаборантами, а ще деяких агентів Пуйла до себе наблизив, досі вони десь поруч...
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13.03.2022 01:20 Відповісти
байдуже, бо все одно не на часі, ворог спільний
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13.03.2022 02:05 Відповісти
Медведку вытянуло *****, через Меркельшу, это было условие для Минских переговоров. Я на ваш вопрос ответил? Ваша очередь - говорили пол года, что славный Зе, посадил Медведку, подскажите - где он сидит?
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13.03.2022 03:00 Відповісти
А рюзьке агента ГРУ Ермака Зе тоже посадил?
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13.03.2022 03:26 Відповісти
Да. Справа от себя. Ведь это -
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13.03.2022 03:36 Відповісти
"галицьке гівно" кажеш, ти уй..ок звідки вилізло?
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13.03.2022 07:37 Відповісти
Медведчука теж витяг Зеленський,не завадив йому втекти з Киэва
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13.03.2022 07:45 Відповісти
кацапы работают по старому сценарию по созданию псевдореспублик
и выйдет опять непризнанная серая зона
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13.03.2022 01:27 Відповісти
Тим часом

"Все могут наблюдать то, что частично было видно во время Майдана, а сейчас это получило национальный масштаб - горизонтальные связи общества. Как оказалось, мы не просто - Европа, а та самая Европа, которую можно считать идеальной. Самоорганизация набрала такие масштабы, что мы не решались об этом писать «Щоб лихий не підслухав», но это настолько яркое явление, что после нашей армии оно стало вторым столпом, на котором Украина выстоит безусловно и непременно. Между прочим, тот поток помощи, который идет в Украину и то отношение наших соседей, которое ощущают наши беженцы, обусловлено и тем, что военные лупашат врага, что «аж гайки воняют», а народ уперся и не размазывая сопли, делает то, что вызывает восхищение всего мира.
Без приказов, инструкций и и прочего люди самоорганизуются для того, чтобы снабжать армию тем, чего ей не хватает и/или собирает деньги на то, что люди просто не имеют права закупать самостоятельно. И речь идет о гигантских суммах, которые трудно себе представить, а кроме того - заняты приемом, размещением и снабжением беженцев. Все это происходит повсеместно и именно в режиме самоорганизации. Уже созданы десятки сайтов для того, чтобы дать возможность быстро стыковаться тем, кто может, с тем, кто нуждается."
https://defence-line.org/2022/03/na-zadnem-plane-vojny-chast-1/
"
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13.03.2022 01:29 Відповісти
а не ты ли тут топил против разрешения наоду иметь оружие? вот наблюдаем результаты, особенно на юге.
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13.03.2022 08:34 Відповісти
а знайди мої такі повідомлення де я "топлю проти зброї". а покі - в спам
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13.03.2022 10:04 Відповісти
а також поясни до чого тут зброя? ти текст не зрозумів? там ні слова про зброю взагалі
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13.03.2022 10:05 Відповісти
Великий украинец и сегодня в строю против орков
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13.03.2022 01:31 Відповісти
Вова путін - хворий хлопець, в дупі має жабу

https://youtu.be/kqSue_uoPrk

🎶🎶🎶😀😀😀😀😀
Вова путін - хворий хлопець, в дупі має жабу
Жаба грає вову в дупу, думає шо бабу
Обана, *******! Наливай кохана
Той хто любить Україну мусить бути з нами
Обана, *******! Пиво, водка, раки
Хто не з нами,той нехай йде собі до сраки
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13.03.2022 01:33 Відповісти
зеленький не тягне на посаду.
хлопці не заленьського воюють, в них інша мотивація.
ще трохи і це зрозуміе і Захід.
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13.03.2022 01:33 Відповісти
Шо там з Медведчуком та Шуфричем?
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13.03.2022 01:39 Відповісти
Нет на них бандеровцев - давно бы на гиляках висели .

Просто бандеровцы заняты сейчас уничтожением орды
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13.03.2022 01:43 Відповісти
Дах в них міцний, від бувшого однопартійця....
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14.03.2022 06:50 Відповісти
Для колаборантів один закон - розстріл.
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13.03.2022 07:20 Відповісти
Потрібно внести кардинальні зміни до закону про ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ!
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13.03.2022 07:50 Відповісти
 
 