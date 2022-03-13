Зеленський - колаборантам: "Ви підписуєте собі вирок"

Президент України Володимир Зеленський звернувся колаборантів.

Про президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід створення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів. Шукають, кого підкупити. Щоб організувати так звану "ХНР". Таку ж мертвонароджену, як і "ДНР" та "ЛНР", - наголосив він.

"Хочу сказати деяким діячам та діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитися від розмов з окупантами... Хочу сказати – якщо хтось із них раптом спокусився на пропозиції від окупантів. Ви підписуєте собі вирок. Вирок – піти слідом за більш ніж 12-ма тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати", - додав президент.

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