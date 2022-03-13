Зеленський - колаборантам: "Ви підписуєте собі вирок"
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Президент України Володимир Зеленський звернувся колаборантів.
Про президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід створення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів. Шукають, кого підкупити. Щоб організувати так звану "ХНР". Таку ж мертвонароджену, як і "ДНР" та "ЛНР", - наголосив він.
"Хочу сказати деяким діячам та діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитися від розмов з окупантами... Хочу сказати – якщо хтось із них раптом спокусився на пропозиції від окупантів. Ви підписуєте собі вирок. Вирок – піти слідом за більш ніж 12-ма тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕЛЕНСКИЙ , Ай Яй Яй
и выйдет опять непризнанная серая зона
"Все могут наблюдать то, что частично было видно во время Майдана, а сейчас это получило национальный масштаб - горизонтальные связи общества. Как оказалось, мы не просто - Европа, а та самая Европа, которую можно считать идеальной. Самоорганизация набрала такие масштабы, что мы не решались об этом писать «Щоб лихий не підслухав», но это настолько яркое явление, что после нашей армии оно стало вторым столпом, на котором Украина выстоит безусловно и непременно. Между прочим, тот поток помощи, который идет в Украину и то отношение наших соседей, которое ощущают наши беженцы, обусловлено и тем, что военные лупашат врага, что «аж гайки воняют», а народ уперся и не размазывая сопли, делает то, что вызывает восхищение всего мира.
Без приказов, инструкций и и прочего люди самоорганизуются для того, чтобы снабжать армию тем, чего ей не хватает и/или собирает деньги на то, что люди просто не имеют права закупать самостоятельно. И речь идет о гигантских суммах, которые трудно себе представить, а кроме того - заняты приемом, размещением и снабжением беженцев. Все это происходит повсеместно и именно в режиме самоорганизации. Уже созданы десятки сайтов для того, чтобы дать возможность быстро стыковаться тем, кто может, с тем, кто нуждается."
https://defence-line.org/2022/03/na-zadnem-plane-vojny-chast-1/
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https://youtu.be/kqSue_uoPrk
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Вова путін - хворий хлопець, в дупі має жабу
Жаба грає вову в дупу, думає шо бабу
Обана, *******! Наливай кохана
Той хто любить Україну мусить бути з нами
Обана, *******! Пиво, водка, раки
Хто не з нами,той нехай йде собі до сраки
хлопці не заленьського воюють, в них інша мотивація.
ще трохи і це зрозуміе і Захід.
Просто бандеровцы заняты сейчас уничтожением орды