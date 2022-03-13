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Мелітополь (737) колабораціонізм (941)

Оприлюднено весь список мелітопольських колаборантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапив список мелітопольских колаборантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, список опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив: "Список колаборантів в Мелітополі. От чесно, не розумію, як можна так тупо ставати зрадником. Не всі сміливі, як мер Генічеська Олександр Тулупов або градоначальник Мелітополя Іван Федоров, щоб публічно кинути виклик озброєним окупантам. Але зберегти гідність, спокійно відмовити та поїхати з міста це ж цілком здійсненний алгоритм. Але ні. Ці йдуть на відкриту співпрацю з ворогом. І, якщо думають, що він прийшов назавжди, вони дуже помиляються. Радив би їм ще раз прочитати шкільний підручник історії".

Оприлюднено весь список мелітопольських колаборантів 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+81
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13.03.2022 00:12
+76
Как-то и не удивляет, что все из жопоблока...
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13.03.2022 00:12
+61
думаю, правильно, уже сейчас отстреливать депутатов от опзж - очевидно, что это и есть настоящие российские диверсанты
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13.03.2022 00:13
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Как-то и не удивляет, что все из жопоблока...
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13.03.2022 00:12 Відповісти
Хороший повод жопоблок запретить...
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13.03.2022 00:23 Відповісти
Я би розстріляли показово.
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13.03.2022 06:53 Відповісти
Пора вже крім того позбавляти громадянства, най живуть в країні, але як не громадяни (не беруть участі в виборах, в любій політичній діяльності, заборона займати любі державні посади і обов'язкова альтернативна військова служба навіть для жінок).
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13.03.2022 09:34 Відповісти
Есть работа для расстрельной команды
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13.03.2022 00:12 Відповісти
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13.03.2022 00:12 Відповісти
думаю, правильно, уже сейчас отстреливать депутатов от опзж - очевидно, что это и есть настоящие российские диверсанты
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13.03.2022 00:13 Відповісти
А хто їх обирав? Чи хто назначав? Це просто самозванці і їхні рішення не мають жодної юридичної сили!
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13.03.2022 00:13 Відповісти
К сожалению да. Потому не замечали их всё это время
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13.03.2022 03:44 Відповісти
Бенядиктова уже возбудилась?
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13.03.2022 00:15 Відповісти
Ага, на Баскова та Газманова з Міхалковим...
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13.03.2022 00:20 Відповісти
Ну да, это безопасней
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13.03.2022 00:22 Відповісти
А ти схоже фанат цих виродків.
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13.03.2022 00:22 Відповісти
Так, ще й який... Ще дуже ******** Куйка з Повалій, які, чомусь, курва, досі "народні артисти" України... Як і цей їбучий Басков...
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13.03.2022 00:35 Відповісти
самое время устроить на них охоту и ликвидировать всех.
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13.03.2022 00:16 Відповісти
это такой несмываемый позор,особенно после того что российские фашисты творят. надеюсь они до утра не доживут, прецеденты были уже.
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13.03.2022 00:17 Відповісти
веникова поки що в роздумах, а якщо все перевернеться взад ?
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13.03.2022 00:19 Відповісти
Мелітополь голосував "за дружбу з РФ", паідтримуючи більшістю ОПЗЖ?
Мабуть так. Вони ж всі, крім одного - депутати.
Значить Мелітополь обрав свій шлях.
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13.03.2022 00:21 Відповісти
там згадується Анісімов - потомственний бандит грецького походження, його родина стояла поряд з Юрою Єнакієвским.
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13.03.2022 00:22 Відповісти
надо Бойка на гиляку пока не поздно. И этих сук тоже!
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13.03.2022 00:27 Відповісти
Быдлота надеется, что им поставят колбасу из туалетной бумаги по 2.20. Большевики таких нещадно уничтожали. Их ждет та же участь.
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13.03.2022 00:30 Відповісти
Це дуже потрібна справа. такві списки. Їх слід складати якнайширше. В першу чергу Мелітополь, Бердянськ, Олешки (бо знаю, як там насправді).
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13.03.2022 00:34 Відповісти
СТРУК ИХ ЖДЕТ
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13.03.2022 00:38 Відповісти
Е.Балицкий🤪 гы, как его жизнь уже оттролила
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13.03.2022 00:48 Відповісти
Колаборантів розстрілювати..Крапка.
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13.03.2022 01:04 Відповісти
Смерть зрадникам! Начувайтесь гниди!
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13.03.2022 01:09 Відповісти
расстрелять сук.
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13.03.2022 06:00 Відповісти
Ще не помішало-б оприлюднити списки тих хто за них ГОЛОСУВАВ,в тому числі списки тих хто голосував за ОПЖ в ВР України---це ті,хто з хлібом і сіллю зустрів-би рашку,сидять поки тихенько,вичікують!! Як за них голосували,що не знали,що в них в програмі курс на співпрацю з рашкою,ЗНАЛИ і з повною підтримкою голосували за цих виродків(Бойко,Шуфрич,Рабінович і т д ). Ще мені ДУЖЕ,ні ДУЖЕ-ДУЖЕ хочеться побачити таких персон,як Герман,Лукаш,Бондаренко!!!!!
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13.03.2022 07:09 Відповісти
Ну що будемо робити? Списочки складати? Вони мають вмерти і бажано разом з виводками.!
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13.03.2022 07:50 Відповісти
Они начали работать на врага, или поддерживают инфраструктуру города для граждан Украины?
Если первое - расстрелять.
Второе - наградить.
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13.03.2022 07:56 Відповісти
Гуманизьм прежде всего: по первому пункту все верно, а по второму - торжественно наградить и потом расстрелять.
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13.03.2022 08:34 Відповісти
стрелять эту сволоту как бешеных собак!
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13.03.2022 11:17 Відповісти
 
 