Оприлюднено весь список мелітопольських колаборантів

У мережу потрапив список мелітопольских колаборантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, список опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив: "Список колаборантів в Мелітополі. От чесно, не розумію, як можна так тупо ставати зрадником. Не всі сміливі, як мер Генічеська Олександр Тулупов або градоначальник Мелітополя Іван Федоров, щоб публічно кинути виклик озброєним окупантам. Але зберегти гідність, спокійно відмовити та поїхати з міста це ж цілком здійсненний алгоритм. Але ні. Ці йдуть на відкриту співпрацю з ворогом. І, якщо думають, що він прийшов назавжди, вони дуже помиляються. Радив би їм ще раз прочитати шкільний підручник історії".