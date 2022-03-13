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Новости Война в Украине
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Мелитополь (115) коллаборационизм (88)

Обнародован весь список мелитопольских коллаборантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попал список мелитопольских коллаборантов.

Как передает Цензор.НЕТ, список опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Список коллаборантов в Мелитополе. Вот честно, не понимаю, как можно так тупо становиться предателем. Не все смелы, как мэр Геническа Александр Тулупов или градоначальник Мелитополя Иван Федоров, чтобы публично бросить вызов вооруженным оккупантам. Но сохранить достоинство, спокойно отказать и уехать из города это вполне выполнимый алгоритм. Но нет. Эти идут на открытое сотрудничество с врагом. И, если думают, что он пришел навсегда, они очень ошибаются".

Обнародован весь список мелитопольских коллаборантов 01

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Топ комментарии
+81
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13.03.2022 00:12
+76
Как-то и не удивляет, что все из жопоблока...
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13.03.2022 00:12
+61
думаю, правильно, уже сейчас отстреливать депутатов от опзж - очевидно, что это и есть настоящие российские диверсанты
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13.03.2022 00:13
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Как-то и не удивляет, что все из жопоблока...
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13.03.2022 00:12 Ответить
Хороший повод жопоблок запретить...
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13.03.2022 00:23 Ответить
Я би розстріляли показово.
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13.03.2022 06:53 Ответить
Пора вже крім того позбавляти громадянства, най живуть в країні, але як не громадяни (не беруть участі в виборах, в любій політичній діяльності, заборона займати любі державні посади і обов'язкова альтернативна військова служба навіть для жінок).
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13.03.2022 09:34 Ответить
Есть работа для расстрельной команды
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13.03.2022 00:12 Ответить
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13.03.2022 00:12 Ответить
думаю, правильно, уже сейчас отстреливать депутатов от опзж - очевидно, что это и есть настоящие российские диверсанты
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13.03.2022 00:13 Ответить
А хто їх обирав? Чи хто назначав? Це просто самозванці і їхні рішення не мають жодної юридичної сили!
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13.03.2022 00:13 Ответить
К сожалению да. Потому не замечали их всё это время
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13.03.2022 03:44 Ответить
Бенядиктова уже возбудилась?
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13.03.2022 00:15 Ответить
Ага, на Баскова та Газманова з Міхалковим...
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13.03.2022 00:20 Ответить
Ну да, это безопасней
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13.03.2022 00:22 Ответить
А ти схоже фанат цих виродків.
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13.03.2022 00:22 Ответить
Так, ще й який... Ще дуже ******** Куйка з Повалій, які, чомусь, курва, досі "народні артисти" України... Як і цей їбучий Басков...
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13.03.2022 00:35 Ответить
самое время устроить на них охоту и ликвидировать всех.
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13.03.2022 00:16 Ответить
это такой несмываемый позор,особенно после того что российские фашисты творят. надеюсь они до утра не доживут, прецеденты были уже.
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13.03.2022 00:17 Ответить
веникова поки що в роздумах, а якщо все перевернеться взад ?
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13.03.2022 00:19 Ответить
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Мелітополь голосував "за дружбу з РФ", паідтримуючи більшістю ОПЗЖ?
Мабуть так. Вони ж всі, крім одного - депутати.
Значить Мелітополь обрав свій шлях.
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13.03.2022 00:21 Ответить
там згадується Анісімов - потомственний бандит грецького походження, його родина стояла поряд з Юрою Єнакієвским.
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13.03.2022 00:22 Ответить
надо Бойка на гиляку пока не поздно. И этих сук тоже!
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13.03.2022 00:27 Ответить
Быдлота надеется, что им поставят колбасу из туалетной бумаги по 2.20. Большевики таких нещадно уничтожали. Их ждет та же участь.
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13.03.2022 00:30 Ответить
Це дуже потрібна справа. такві списки. Їх слід складати якнайширше. В першу чергу Мелітополь, Бердянськ, Олешки (бо знаю, як там насправді).
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13.03.2022 00:34 Ответить
СТРУК ИХ ЖДЕТ
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13.03.2022 00:38 Ответить
Е.Балицкий🤪 гы, как его жизнь уже оттролила
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13.03.2022 00:48 Ответить
Колаборантів розстрілювати..Крапка.
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13.03.2022 01:04 Ответить
Смерть зрадникам! Начувайтесь гниди!
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13.03.2022 01:09 Ответить
расстрелять сук.
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13.03.2022 06:00 Ответить
Ще не помішало-б оприлюднити списки тих хто за них ГОЛОСУВАВ,в тому числі списки тих хто голосував за ОПЖ в ВР України---це ті,хто з хлібом і сіллю зустрів-би рашку,сидять поки тихенько,вичікують!! Як за них голосували,що не знали,що в них в програмі курс на співпрацю з рашкою,ЗНАЛИ і з повною підтримкою голосували за цих виродків(Бойко,Шуфрич,Рабінович і т д ). Ще мені ДУЖЕ,ні ДУЖЕ-ДУЖЕ хочеться побачити таких персон,як Герман,Лукаш,Бондаренко!!!!!
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13.03.2022 07:09 Ответить
Ну що будемо робити? Списочки складати? Вони мають вмерти і бажано разом з виводками.!
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13.03.2022 07:50 Ответить
Они начали работать на врага, или поддерживают инфраструктуру города для граждан Украины?
Если первое - расстрелять.
Второе - наградить.
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13.03.2022 07:56 Ответить
Гуманизьм прежде всего: по первому пункту все верно, а по второму - торжественно наградить и потом расстрелять.
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13.03.2022 08:34 Ответить
стрелять эту сволоту как бешеных собак!
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13.03.2022 11:17 Ответить
 
 