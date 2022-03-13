Обнародован весь список мелитопольских коллаборантов

В сеть попал список мелитопольских коллаборантов.

Как передает Цензор.НЕТ, список опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Список коллаборантов в Мелитополе. Вот честно, не понимаю, как можно так тупо становиться предателем. Не все смелы, как мэр Геническа Александр Тулупов или градоначальник Мелитополя Иван Федоров, чтобы публично бросить вызов вооруженным оккупантам. Но сохранить достоинство, спокойно отказать и уехать из города это вполне выполнимый алгоритм. Но нет. Эти идут на открытое сотрудничество с врагом. И, если думают, что он пришел навсегда, они очень ошибаются".