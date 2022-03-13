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АМПУ потеряла связь с портом Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

АМПУ потеряла связь с портом Мариуполя

Администрация морских портов Украины потеряла связь с Мариупольским филиалом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"АМПУ потеряла связь с Мариупольским филиалом. Уже несколько дней сотрудники Администрации морских портов Украины не могут связаться с азовскими портовиками. Мариуполь в осаде уже 13 суток. В городе гуманитарная катастрофа – нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильной связи.

В настоящее время известно о многочисленных разрушениях в городе. Состояние порта, как и судьба портовиков, неизвестно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только два порта Украины: Измаил и Рени - в состоянии перегружать грузы на экспорт, но в небольшом количестве.

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13.03.2022 05:37 Ответить
 
 