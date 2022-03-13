Російські окупанти б'ють людей просто на вулицях в Енергодарі. ВIДЕО

Російські окупанти в Енергодарі влаштували справжній терор, людей відверто б'ють прямо на вулицях.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила Ольга Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"У деяких забирають автомобілі, а когось "пакують" та відвозять у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

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