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ЗСУ знищили ворожий пункт управління. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні Сили України знищили ворожий пункт управління вогнем артилерії.

Відео оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений ще один командний пункт окупантів, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Слава Україні!
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14.03.2022 00:09
+33
Тільки лапті і портянкі у всі боки розлетілися ... Красівоє ...
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14.03.2022 00:11
+29
Як казала ворона у мультику "прелестно!!"
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14.03.2022 00:10
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Слава Україні!
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14.03.2022 00:09 Відповісти
Як казала ворона у мультику "прелестно!!"
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14.03.2022 00:10 Відповісти
Красиво
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14.03.2022 00:10 Відповісти
Тільки лапті і портянкі у всі боки розлетілися ... Красівоє ...
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14.03.2022 00:11 Відповісти
Воюй пока на диване.
Правильно, что не дали, оружие и патроны хоть достанутся тому, кто умеет хорошо стрелять и хорошо бегать.
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14.03.2022 00:17 Відповісти
если бегаешь уже херово, тогда иди на курсы операторов ПЗРК в ПВЗРКУ. Через пару месяев можешь получить шанс записать на свой счёт первый "приземлённый" борт.
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14.03.2022 03:10 Відповісти
в Полтаве.
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14.03.2022 03:14 Відповісти
Трусиха.
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14.03.2022 11:19 Відповісти
Плохо трусиха ,туда всех берут. Ну ладно кацапов дождешься
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14.03.2022 11:34 Відповісти
Люблю всякі такі відосіки на ніч...https://youtube.com/shorts/k2RFmqzEmLc?feature=share
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14.03.2022 00:13 Відповісти
По вою на болотах будем знать, какому генералу вручили билет к Кобзону.
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14.03.2022 00:14 Відповісти
там уже такая подпевка с генералов и полковников,что голос кобздона скоро не будет слышно
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14.03.2022 00:44 Відповісти
На це можна дивитися вічно!
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14.03.2022 00:14 Відповісти
Каким огнём артиллерии?!? Это Байрактар отработал. Ну Цензор....
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14.03.2022 00:16 Відповісти
Небесної. Артилерії.
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14.03.2022 00:18 Відповісти
Уничтожен пункт управления огнем артиллерии. Чем его уничтожили просто не стали указывать, так как это и так понятно. Что вас смущает?
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14.03.2022 00:26 Відповісти
а що для наведення Байрактар не могли використати?
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14.03.2022 07:23 Відповісти
Гарно горять москалі в пеклі
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14.03.2022 00:17 Відповісти
Это дебилы что посреди поля в доме устроили свой штаб? Да пусть и не штаб, если просто пару крыс пряталось, какая разница (с)
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14.03.2022 00:19 Відповісти
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14.03.2022 00:19 Відповісти
👀😁👍
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14.03.2022 00:27 Відповісти
это байрактар в карабахе тоже командный пункт точно так разнесено было
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14.03.2022 00:19 Відповісти
Опять птичка капнула! 👀😁
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14.03.2022 00:30 Відповісти
Интересно... Интересно...
У украинцев - Батькiвщина - от слова Батько. У кацапья - Отчизна - от слова Отчим...
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14.03.2022 00:40 Відповісти
От слова "Отче". Иже еси на небесех.
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14.03.2022 00:49 Відповісти
У нас скорее от слова "батьки" (родители). У москалей тоже есть слово "рОдина", которое скорее всего произошло от украинского "родИна" (семья). Но они об этом вряд ли догадываются.
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14.03.2022 01:07 Відповісти
от тепер в маскаля ні батьків нема ні родини
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14.03.2022 01:55 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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14.03.2022 00:41 Відповісти
С далеких времен и доныне
Ведь знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Всей птичке двуглавой пи*дец!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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14.03.2022 01:02 Відповісти
300 одиниць військової техніки в Мелітополі, розбитої та взятої в оточення - це найкращий подарунок! Слава ЗСУ!
А біля села Василівка. Українська армія розбила ворога вщент.
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14.03.2022 01:10 Відповісти
І співає Верховина, дзвінко пісня лине,
Джавелино.Джавелино
Рідна Джавелино,файна Джавелино
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14.03.2022 02:00 Відповісти
Был кацап и нет москаля
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14.03.2022 01:11 Відповісти
Операторы спокойны и сдержаны - идет обычная работа по выкашиванию рашистской падали.
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14.03.2022 11:52 Відповісти
Всё таки Байрактар - гуманная штука , нет вот этого ожидания смерти с сопутствующей дефекацией
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14.03.2022 12:03 Відповісти
 
 