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ЗСУ знищили ворожий пункт управління. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні Сили України знищили ворожий пункт управління вогнем артилерії.
Відео оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений ще один командний пункт окупантів, - Залужний. ВIДЕО
Топ коментарі
+33 MrC
показати весь коментар14.03.2022 00:09
+33 Marko Lukash
показати весь коментар14.03.2022 00:11
+29 Alex Vassago
показати весь коментар14.03.2022 00:10
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Будь ласка, зачекайте...
Правильно, что не дали, оружие и патроны хоть достанутся тому, кто умеет хорошо стрелять и хорошо бегать.
У украинцев - Батькiвщина - от слова Батько. У кацапья - Отчизна - от слова Отчим...
Ведь знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Всей птичке двуглавой пи*дец!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
А біля села Василівка. Українська армія розбила ворога вщент.
Джавелино.Джавелино
Рідна Джавелино,файна Джавелино