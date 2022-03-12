Знищений ще один командний пункт окупантів, - Залужний. ВIДЕО
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Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
Залужний зазначив: "Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території".
Топ коментарі
+35 Amber
показати весь коментар12.03.2022 22:18
+28 Слава Свид
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+26 Перехватчик
показати весь коментар12.03.2022 22:26
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Грузите Байрактары бочками
Братья Карамазовы
подполковник - підх#йловник, полковних - х#йловник, верховный главнокомандующий - х#йло всея рассеи.
@_Fashington
·
3 ч
ВСУ присоединились к российскому флешмобу
Нам ще звезло з Командуючим, а не з .........
а так так - все на після війни.