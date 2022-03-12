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окупація (5838) Залужний (587) Bayraktar TB2 (92) Байрактар (158)

Знищений ще один командний пункт окупантів, - Залужний. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Залужний зазначив: "Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили командний пункт російських окупантів на Київському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Байрактари в дії!", - головнокомандувач ЗСУ Залужний опублікував запис знищення РСЗВ окупантів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Горіть у пеклі , кляті москалі 😡
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12.03.2022 22:18
+28
птичка сверху капнула
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12.03.2022 22:14
+26
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
3 ч



ВСУ присоединились к российскому флешмобу

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12.03.2022 22:26
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птичка сверху капнула
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12.03.2022 22:14 Відповісти
Султану Эрдогану.
Грузите Байрактары бочками

Братья Карамазовы
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12.03.2022 22:20 Відповісти
Полковнику никто не пишет...
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12.03.2022 22:17 Відповісти
Полковника никто не ждёт!
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12.03.2022 22:19 Відповісти
Полковник - це в нормальному війську, а у кацапів - підх#йловник
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12.03.2022 22:41 Відповісти
Новые воинские звания:
подполковник - підх#йловник, полковних - х#йловник, верховный главнокомандующий - х#йло всея рассеи.
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13.03.2022 00:23 Відповісти
Горіть у пеклі , кляті москалі 😡
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12.03.2022 22:18 Відповісти
Чекаємо наступних відеороликів! 👀😁
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12.03.2022 22:18 Відповісти
Так, ану москалі вистроїлися ескадрою - і на х*й за першим караблём до Кабздона.
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12.03.2022 22:21 Відповісти
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12.03.2022 22:21 Відповісти
п"яту кінцівку баба Марта ампутує, аби тварюки не розмножувалися, але це секретна інформація!
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12.03.2022 22:34 Відповісти
То не кінцівка, а придаток. Точніш додаток. ))
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12.03.2022 22:51 Відповісти
Миттєва нагорода від України.
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12.03.2022 22:21 Відповісти
Перестаньте то всюди репостити то фейк
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12.03.2022 22:33 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
3 ч



ВСУ присоединились к российскому флешмобу

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12.03.2022 22:26 Відповісти
А до біса красиво лежать мерзотники. Така картинка не тільки милує око, але й викликає почуття катарсісу
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12.03.2022 22:44 Відповісти
Zero - "0"!
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13.03.2022 02:59 Відповісти
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12.03.2022 22:35 Відповісти
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12.03.2022 23:48 Відповісти
Зря по командным пунктам, все равно у их командиров мозгов нет, лучше по технике.
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12.03.2022 22:42 Відповісти
Да нет, всё правильно, сержантский и младший офицерский состав там вообще безголовый.
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12.03.2022 22:48 Відповісти
Child Place Реквизиты счета нужны ,
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12.03.2022 22:43 Відповісти
sleduyushiy general v morg napravili navernoye
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12.03.2022 22:44 Відповісти
Мне и моим знакомым медицинские термины ни о чем не говорят , а деньги не вопрос
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12.03.2022 22:45 Відповісти
Залужний - людина.
Нам ще звезло з Командуючим, а не з .........
а так так - все на після війни.
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12.03.2022 22:50 Відповісти
Лучшая реклама для байрактаров. Эрдоган знал, что в наших руках они найдут достойное применение.
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12.03.2022 23:03 Відповісти
 
 