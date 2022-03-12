Знищений ще один командний пункт окупантів, - Залужний. ВIДЕО

Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Залужний зазначив: "Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили командний пункт російських окупантів на Київському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Байрактари в дії!", - головнокомандувач ЗСУ Залужний опублікував запис знищення РСЗВ окупантів. ВIДЕО