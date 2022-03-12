Уничтожен еще один командный пункт оккупантов, - Залужный. ВIДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Залужный отметил: "Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории".
Топ комментарии
+35 Amber
показать весь комментарий12.03.2022 22:18
+28 Слава Свид
показать весь комментарий12.03.2022 22:14
+26 Перехватчик
показать весь комментарий12.03.2022 22:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Грузите Байрактары бочками
Братья Карамазовы
подполковник - підх#йловник, полковних - х#йловник, верховный главнокомандующий - х#йло всея рассеи.
@_Fashington
·
3 ч
ВСУ присоединились к российскому флешмобу
Нам ще звезло з Командуючим, а не з .........
а так так - все на після війни.