Уничтожен еще один командный пункт оккупантов, - Залужный. ВIДЕО

Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Залужный отметил: "Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории".

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