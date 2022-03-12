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оккупация (9513) Залужный (534) Bayraktar TB2 (89) Байрактар (138)

Уничтожен еще один командный пункт оккупантов, - Залужный. ВIДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Залужный отметил: "Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории".

Смотрите: Надо применить Байрактары на Мариупольском направлении, - "Азов". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы никогда не забудем это, российские ублюдки, - кадры уничтоженной Бучи. ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
Горіть у пеклі , кляті москалі 😡
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12.03.2022 22:18
+28
птичка сверху капнула
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12.03.2022 22:14
+26
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
3 ч



ВСУ присоединились к российскому флешмобу

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12.03.2022 22:26
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птичка сверху капнула
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12.03.2022 22:14 Ответить
Султану Эрдогану.
Грузите Байрактары бочками

Братья Карамазовы
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12.03.2022 22:20 Ответить
Полковнику никто не пишет...
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12.03.2022 22:17 Ответить
Полковника никто не ждёт!
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12.03.2022 22:19 Ответить
Полковник - це в нормальному війську, а у кацапів - підх#йловник
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12.03.2022 22:41 Ответить
Новые воинские звания:
подполковник - підх#йловник, полковних - х#йловник, верховный главнокомандующий - х#йло всея рассеи.
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13.03.2022 00:23 Ответить
Горіть у пеклі , кляті москалі 😡
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12.03.2022 22:18 Ответить
Чекаємо наступних відеороликів! 👀😁
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12.03.2022 22:18 Ответить
Так, ану москалі вистроїлися ескадрою - і на х*й за першим караблём до Кабздона.
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12.03.2022 22:21 Ответить
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12.03.2022 22:21 Ответить
п"яту кінцівку баба Марта ампутує, аби тварюки не розмножувалися, але це секретна інформація!
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12.03.2022 22:34 Ответить
То не кінцівка, а придаток. Точніш додаток. ))
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12.03.2022 22:51 Ответить
Миттєва нагорода від України.
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12.03.2022 22:21 Ответить
Перестаньте то всюди репостити то фейк
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12.03.2022 22:33 Ответить
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
3 ч



ВСУ присоединились к российскому флешмобу

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12.03.2022 22:26 Ответить
А до біса красиво лежать мерзотники. Така картинка не тільки милує око, але й викликає почуття катарсісу
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12.03.2022 22:44 Ответить
Zero - "0"!
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13.03.2022 02:59 Ответить
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12.03.2022 22:35 Ответить
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12.03.2022 23:48 Ответить
Зря по командным пунктам, все равно у их командиров мозгов нет, лучше по технике.
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12.03.2022 22:42 Ответить
Да нет, всё правильно, сержантский и младший офицерский состав там вообще безголовый.
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12.03.2022 22:48 Ответить
Child Place Реквизиты счета нужны ,
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12.03.2022 22:43 Ответить
sleduyushiy general v morg napravili navernoye
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12.03.2022 22:44 Ответить
Мне и моим знакомым медицинские термины ни о чем не говорят , а деньги не вопрос
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12.03.2022 22:45 Ответить
Залужний - людина.
Нам ще звезло з Командуючим, а не з .........
а так так - все на після війни.
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12.03.2022 22:50 Ответить
Лучшая реклама для байрактаров. Эрдоган знал, что в наших руках они найдут достойное применение.
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12.03.2022 23:03 Ответить
 
 