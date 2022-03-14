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Брифінг російських полонених-строковиків. ВIДЕО

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В Києві пройшов брифінг російських полонених-строковиків.

Цензор.НЕТ пропонує повний запис заходу.

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Автор: Сергій Яковенко
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Ну хоть в костюмы их не нарядили, уже хорошо.
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14.03.2022 16:09 Відповісти
https://vimeo.com/687869665?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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14.03.2022 16:18 Відповісти
Лет под тридать какие это срочники?
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14.03.2022 16:25 Відповісти
Нікому вже не цікаві блеяння рашистських свинособак. Наші воїни повинні усвідомлювати, що полонений рузьке, це додаткове навантаження для бюджету. Робітники з цих покидьків також нікуди не годні. Вони занадто тупі і ледачі. Тому основний принцип ВСУ повинен бути, ніяких полонених. Кінчайте свинособак на місці ,вони навіть своїй родінє-уродінє не потрібні, а нам і потім.
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14.03.2022 16:34 Відповісти
У меня токо вопрос , а шо на учениях используют боевые гранаты, патроны ,на марше . По моему кто то звездит , судя по телефонным разговорам ,все они знали.
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14.03.2022 16:45 Відповісти
Кольщиков - Бородачь из Рязани!
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14.03.2022 16:45 Відповісти
vlah да ,это звиздец 🙄
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14.03.2022 16:48 Відповісти
Господи, мой Боже! Весь ты, как на грех, Вял и заторможен, В школе хуже всех. Ростом ты короткий, Весом ты птенец. Много дрянной водки Выпил твой отец. Спи, сынок, спокойно, Не стыдись ребят, Есть на малахольных Райвоенкомат. Родине ты нужен, Родина зовет. Над горами кружит Черный вертолет. Среди рваной стали, Выжженной травы Труп без гениталий И без головы. Русские солдаты, Где башка, где член? Рослый, бородатый Скалится чечен. Редкий русый волос, Мордочки мышей. Сколько полегло вас, Дети алкашей, Дети безработных, Конченых совков, Сколько рот пехотных, Танковых полков… Что не спишь упрямо? Ищешь - кто же прав? Почитай мне, мама, Перед сном «Майн Кампф». Сладким и паленым Пахнут те листы. Красные знамена, Черные кресты. Но запомни, милый, В сон победных дней Есть на силу сила, И всегда сильней. И по вам тоскует Липкая земля, Повезет - так пуля, Если нет - петля. Торжество в народе, Победил прогресс, Из леса выходит Нюрнбергский процесс. "Колыбельная для бедных", Всеволод Емелин, 1990-е.
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14.03.2022 17:52 Відповісти
эти недоноски когда шли в Украину,не знали куда идут. За брехню расстрелять.
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14.03.2022 19:20 Відповісти
 
 